Embajador de Palestina en España en A Coruña: "Israel busca con Gaza un lugar no apto para la vida"

El embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, ha instado a la comunidad internacional a encontrar una "solución política" al conflicto bélico en Gaza y a hacer frente, además, a la "táctica de Israel de imponer por hechos consumados".

"Hay que hablar de la implementación del Estado de Palestina", ha dicho Husni Abdel Wahed, para quien se va camino "no solo de perpetuar la ocupación de Palestina sino de más territorios". Además, ha dicho que Israel busca convertir Gaza en un lugar "no apto para la vida humana".

"Israel pretende seguir escalando para involucrar a otros actores en esta guerra y le encantaría que Estados Unidos participara porque no deja de repetir que va a defender a Israel, defendiéndole siendo agresor", ha planteado en una rueda de prensa. Lo ha hecho tras un encuentro con el rector de la Universidade da Coruña (UDC), Ricardo Cao, y con motivo de la conferencia que ofrecerá esta tarde en el Paraninfo de la institución académica.

El representante palestino ha recalcado que la humanidad está viviendo "un momento muy difícil, de transición y transformaciones, que se traduce en una crisis profunda y que tiene como consecuencias diferentes guerras en distinos lugares". "No podemos ver lo que ocurre en Palestina como un acontecimiento aislado, vivimos en el mismo planeta y necesariamente repercute e influye en el resto del mundo", ha alertado.

369 días de ofensiva

Embajador de Palestina en España. Archivo EP.

Husni Abdel Wahed ha recordado que este jueves se cumplen 369 días desde el inicio de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, pero ha añadido que también en Cisjordania se produce "otro capítulo del genocidio contra el pueblo palestino".

"Lamentablemente, ahora se extendió para llegar a un país hermano que es el Líbano, con un coste sumamente alto y no hay garantía de que no se extienda para involucrar a otros", ha advertido.

"Su objetivo es el Gran Israel que abarca no solamente la Palestina histórica sino Líbano, parte de Siria, de Jordania, de Arabia Saudita y de Egipto". "Como van las cosas, con el apoyo incondicional norteamericano, vamos camino no solamente a perpetuar la ocupación de Palestina sino de ocupar más territorio de otros países", ha incidido.

"Estados Unidos apela a que esto no se extienda mientras está inmerso plenamente en esto", ha subrayado también para considerar que este país "lamentablemente abandonó su rol de garante, supuestamente, de estabilidad y seguridad". "Hoy es quien protege a quien agrede, a quien comete un genocidio", ha explicado para recalcar que Estados Unidos "le suministra a Israel armas, financia la guerra y lo blinda a nivel internacional y luego viene como intermediario".

Con respecto a España, el embajador ha agradecido las "manifestaciones de solidaridad y rechazo a la guerra a lo largo y ancho del territorio". "También en lo político, España fue uno de los pocos países que reconoció al Estado de Palestina", ha incidido.

Decisiones políticas y autodeterminación

Husni Abdel Wahed ha reclamado, con urgencia, la búsqueda una "solución política" porque "toda guerra concluye con un acuerdo político" y ha apelado a que sea "lo antes posible". En este sentido, ha explicado que "la comunidad internacional adoptó una solución política pero quedó como una consigna que nunca se intentó implementar", en alusión a la partición de Palestina en dos Estados.

"No hizo nada para implementar la segunda parte de la resolución, que se refería al Estado de Palestina, no se hace nada para convertir esto en una realidad", ha lamentado. Por otra parte, ha incidido en los fallecidos en la Franja de Gaza no solo los contabilizados en . hospitales, más de 42.000, sino también los muertos "por hambre, enfermedad, falta de atención médica o de medicamentos".

A esto ha sumado los más de 10.000 desparecidos "que yacen sobre escombros y que Israel no permite rescatar", así como los heridos o mutilados. "La suma asciende a más de 160.000, que constituyen más del seis por ciento del total de la población de la Franja de Gaza", ha recalcado.

Además, ha apuntado a las pérdidas materiales. "Prácticamente el 82% de construcciones privadas o públicas han sido destruidas", aludiendo, entre otras, a escuelas, generadores eléctricos o potabilizadoras. "Israel busca convertirlo en un lugar no apto para la vida humana y ahora está diciendo que lo mismo en el Líbano". "Y cuál es la respuesta de la humanidad, la gente común lo rechaza, otra cosa son los políticos que dejan mucho que desear".

Autodeterminación

"El odio y el miedo son producto del desconocimiento, acompañado de un relato que trata de deshumanizar al pueblo palestino, diabolizando al mismo", ha indicado sobre aspectos que desgranado también en la conferencia que ha ofrecido en el Paraninfo del rectorado coruñés.

"Ni somos héroes ni diablos, somos gente común y corriente, un pueblo con los mismos derechos y deberes que cualquier otro, pero hemos sido privado de derechos básicos como el de la autodeterminadión". Por eso, ha añadido, su conferencia lleva por título '77 años de espera', en referencia, "a la imposición y creación del Estado de Israel a costa del pueblo palestino".

Asimismo, el embajador de Palestina en España ha tenido un encuentro con el Delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.