El Concello defiende que A Coruña es la ciudad de Galicia con mayor ejecución presupuestaria

El Partido Popular de A Coruña denunciaba en las últimas horas que el Concello de A Coruña "solo ejecutó el 11% del presupuesto de inversiones transcurrido el 75% del año: a 24 de septiembre, solo ha gastado 13 millones de euros de 114,76 presupuestados para obras".

Al ser preguntado a este respecto, el portavoz municipal, José Manuel Lage, defendió al gobierno local afirmado que "la ejecución presupuestaria se sitúa entre las tres más altas de la última década" y que "el Consello de Contas dice A Coruña es la ciudad de Galicia con mayor ejecución presupuestaria".

El concejal de Economía e Planificación Estratéxica cargó contra el gobierno autonómico al poner como ejemplo los 8 millones de euros que el Concello tenía presupuestado para ejecutar en este 2024 en las obras del Nuevo CHUAC. Lage Tuñas asegura que la Xunta "no cumple plazos" y que esos 8 millones "no han sido certificados" por el ejecutivo gallego. Además, se defendió de las acusaciones de que el Concello no pone recursos para el nuevo hospital, diciendo que "es falso".

Inversiones en la Urbanización Breogán

Dentro del capítulo de inversiones, el Concello de A Coruña ha anunciado que solicitará financiación a la Diputación a través del Plan de Cooperación de Obras e Servizos. El objetivo será el de invertir 230.000 en mejorar la red de saneamiento en las calles Vicente Vázquez Queipo e Isidro Parga Pondal, de la urbanización Breogán.