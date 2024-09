Convocan una protesta en Sada (A Coruña) para reclamar un transporte público digno

La Plataforma por el Transporte Público Digno de Sada (A Coruña), ha convocado una protesta el próximo sábado, 5 de octubre, para reclamar una mejora en el servicio público de transportes y la recuperación de las líneas suprimidas. La concentración será a las 20:00 horas frente a la Casa do Concello.



En concreto, se se manifestará en contra "do servizo de buses lanzadeira que converte A Valexa nun molesto aparcadoiro de autobuses e pon en perigo a seguridade de veciños e usuarios", también "en contra do incumprimento das paradas establecidas que deixan a usuarios sen poder acceder aos autobuses por superar o aforo e non ter reforzos".

Además, protestarán en contra "da reiterada impuntualidade nos horarios de saída e de chegada" y "das aglomeracións nos autobuses". Asimimso, demandarán la "recuperación das liñas directas da costa de Sada-Oleiros-Coruña" y, en definitiva "solucionar todas as demais deficiencias do noso transporte público".

La Plataforma recuerda que desde su constitución en agosto "non se ten recuperado ningún dos servizos eliminados, e tanto Alsa como a Xunta de Galicia semellan empecinados en dar por boa unha suposta 'racionalización' que non contenta nin a usuarios nin ao Concello de Sada nin ao de Oleiros". Es por ello que siguen presentado reclamaciones ante el Servizo de Mobilidade de la Xunta de Galicia.