A Coruña despide julio con niebla y descenso de las temperaturas: Así serán las próximas horas

Onde está #Viveiro?👇



Desde Penedo do Galo (545 m) vemos moi ben a situación de hoxe: brétemas que tapan o sol na franxa costeira e sol no resto

Esta humidade retirarase co avance da mañá e volverá entrar á noite



As máximas descenden: sobre os 25ºC no litoral e 30ºC no interior pic.twitter.com/BzTy0IBUYy