Los trabajadores de la planta de Nostián, en A Coruña, acuerdan aplazar la huelga

La asamblea de personal de la planta de tratamiento de residuos de Nostián ha decidido aplazar las jornadas de huelga que tenían previstas para los días 18, 24 y 26 de julio. Esto se debe, tal y como afirman desde el comité, a que se ha abierto una línea de diálogo que "podería pór fin de maneira definitiva ao conflito".

Los trabajadores atienden así a la petición del Concello, "có ánimo de facilitar as negociacións entre todas as partes implicadas", dando un margen de tiempo hasta el 5 de agosto para detectar "avances substanciais" y "compromisos por parte da empresa e as administración". En caso contrario, el personal avisa de que retomará las movilizaciones y fijará un nuevo calendario de huelga de carácter indefinido.

Contexto

El pasado 1 de julio, los trabajadores de la planta de Nostián anunciaban su intención de ir a la huelga los días 18, 24 y 26 de este mes para exigir más medidas de seguridad en la planta y garantías en el cobro de la paga de productividad.

Explicaban desde la CIG que las medidas de seguridad responden a la "falta de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo" de Albada. Una falta de interés que, según los empleados, es consecuencia de la parálisis en la que se encuentra el nuevo contrato de Nostián: "A unha planificación anual preventiva que traslada a maioría das actuacións á nova concesión, aínda que non se sabe cando vai ser nin a quen se lle vai adxudicar", defendía Hadrián Canosa.

Esta misma semana, los dirigentes del Consorcio de As Mariñas se reunían en busca de una solución para el conflicto de la planta de tratamiento de residuos. Sin embargo, de nuevo las partes se han concedido un plazo de quince días para deliberar el asunto, seguir avanzando y "para seguir negociando el buscar una solución para paliar el déficit que nos produciría seguir tratando la basura en nostian", aseguró a Quincemil José Antonio Santiso, alcalde de Abegondo.