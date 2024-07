Berries Passion S.L creará una planta de cultivo de arándanos en Curtis (A Coruña).

El Consello de la Xunta aprobó este lunes la declaración como iniciativa empresarial prioritaria del proyecto para la puesta en marcha de una explotación de una planta de cultivo de arándanos y una industria de manipulación y envasado de productos huerto-frutícolas en Curtis. La iniciativa está promovida por la empresa Berries Passion, S.L. y cuenta con una inversión de 20 millones de euros.

La actividad se desarrollará en 15 parcelas con una superficie total de 1.053.636 m2 para la actividad de producción, así como 10 parcelas maderables con una superficie de 100.233 m2, mientras que la industria agroalimentaria dedicada al procesamiento y selección del cultivo del arándano contará con una extensión de 21.296 m2 y estará situada en el polígono industrial de Teixeiro.

Con la creación de este centro huerto-frutícola, sus promotores aspiran a generar un producto de calidad recurriendo a un sistema de producción agrícola ecológico, que sería comercializado bajo la marca de la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas y Terras del Mandeo.

La propuesta impulsada por Berries Passion, S.L. cubre todas las etapas, desde la plantación, producción, recolección, manipulación, transformación y comercialización, en el marco del cumplimiento con la estrategia europea De la granja a la mesa. Su objetivo pasa por desarrollar un sistema alimentario europeo sostenible, desde la producción hasta el consumo.

El proyecto cumple con los requisitos para recibir esta declaración: supera el volumen de inversión mínima fijada en un millón de euros (en concreto, serán 19.963.830,77 millones) y supone la creación de un mínimo de 25 puestos de trabajo directos, bajo la modalidad de contrato indefinido y computados a jornada completa.

Ley de simplificación administrativa

La nueva declaración aprobada en el Consello de la Xunta se enmarca dentro de la filosofía de la Ley de simplificación administrativa, que supone, en la práctica, la reducción a la mitad de los plazos de tramitación para llevar a cabo un proyecto pero ratificando igualmente todas las garantías jurídicas durante el procedimiento. Así, se potencia la captación de inversiones para Galicia y la creación de empleo de calidad.

De este modo ya son 27 las iniciativas empresariales prioritarias declaradas y lideradas por Cortizo (Padrón), Albo (Salvaterra de Miño), Oviganic (Monforte de Lemos), Sogama (Vilanova de Arousa), Ignacio González Montes (Ribeira), Bionerxías de Lugo y Sarreaus (Ourense), Novafrigsa (Lugo), Agroamb Prodalt (Castro de Rei), Hornos de Lamastelle (Carballo), Armonía Green Galicia (A Coruña), Cafés Candelas (Lugo), Bioenergía A Coruña (A Laracha), Valogreene Recinor (As Somozas) y Green Umia (Caldas de Reis).

También Green Maga (Begonte), Kern Pharma (Monforte de Lemos), Queserías Entrepinares (Vilalba) Granja Campomayor (Palas de Rei), la planta de Universal H2 (As Pontes) y la planta biotecnológica In Proteins fuere All en Curtis; el centro de Borgwarner en Nigrán; la planta de hidrógeno verde de Accionaplug en Arteixo; la planta de producción de hidrocarburos sintéticos de Greenalia y P2X-Europe en Curtis, una planta de pélets y de cogeneración eléctrica en Pedrafita do Cebreiro, la planta de biometano y fertilizantes de Bioetanol Galicia.

Esta figura busca potenciar nuevas oportunidades empresariales y laborales en Galicia con más simplificación administrativa; más incentivos fiscales a las empresas, y más facilidades para acceder al suelo empresarial. La declaración de proyectos empresariales como prioritarios implica también la concurrencia de razones de interés público para tramitar de manera urgente los procedimientos administrativos, así como el seguimiento e impulso de los trámites posteriores necesarios por parte de la Xunta de Galicia para contribuir a la eliminación de barreras a la actividad empresarial.

Desde este año, en la estrategia de la Xunta de Galicia dirigida a la atracción de inversiones industriales y al avance en la reducción de burocracia, la Xunta incorpora novedades en la tramitación de proyectos industriales, como el nuevo plan autonómico de impulso y aceleración de proyectos industriales, en el cual se pueden incluir los proyectos que superen los 800.000 euros y tengan incidencia en el tejido industrial, o la extensión de la figura de los proyectos industriales estratégicos a proyectos de menor envergadura.