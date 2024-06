"O seu beneficio, o noso sacrificio": Manifestación de trabajadoras de Women Secret en A Coruña

Las trabajadoras de Women Secret de la plaza de Lugo de A Coruña han protestado este jueves delante de la tienda pidiendo mejores condiciones y más personal. Los manifestantes portaban banderas de la CIG y una pancarta en la que se podía leer "O seu beneficio, o noso sacrificio".

Las trabajadoras de Women Secret de la plaza de Lugo de A Coruña protestan este jueves delante de la tienda pidiendo mejores condiciones y más personal pic.twitter.com/6w3lcp583L — Quincemil 🥬 (@quincemil15000) June 27, 2024

"Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra" o "Queremos manos no somos esclavos" fueron algunas de las proclamas de las trabajadoras, que replicarán el próximo 5 de julio en Santiago. La presidenta del comité de huelga y trabajadora de Springfield (también perteneciente al grupo Tendam), Silvia Lola Alejandre, ha resumido las protestas en "falta de descanso entre jornadas, imposibilidad de coger las licencias retribuidas, el no cobro del plus correspondiente por parte de las encargadas de Women Secret como sí ocurre en las demás tiendas de la cadena y la falta de personal".

"En el Cortefiel de Juan Flórez son 18 personas en plantilla y en Women Secret en plaza de Lugo, que factura más, solo cinco", critica. "Dentro del grupo Cortefiel somos la cadena con peores condiciones y llevamos mucho tiempo haciendo peticiones a la empresa, con reuniones de personal y en inspección de trabajo la empresa se niega", expone.

Paralelamente, denuncia que "sufrimos continuamente subidas y bajadas de horas para no hacernos contratos fijos". Asimismo, esta mañana también se han manifestado trabajadores de Inditex frente al Zara de la calle Compostela, que bajo la proclama "menos rebaixar e máis negociar" han hecho sus correspondientes reivindicaciones.

"Women Secret en bragas"

Las trabajadoras de Women Secret han denunciado mediante un comunicado que cobran "hasta 300 euros menos que otros encargados de tiendas del grupo Tendam", a lo que se unen acumulaciones de "hasta 30 contratos diferentes en un año" o el hecho de que no puedan hacer sus necesidades durante la jornada de trabajo "porque hay una sola persona en la tienda".