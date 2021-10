Si no hay sorpresas ni adelantos electorales, habrá que esperar a 2023 para las próximas elecciones generales y para las municipales y autonómicas en la mayoría de comunidades. Los partidos ya se están preparando para el siguiente ciclo electoral. Pero los partidos de siempre no son los únicos que lo están haciendo.

A la estela del éxito de Teruel Existe en las últimas generales, que consiguió sentar en el Congreso a su cabeza de lista, Tomás Guitarte, más de un centenar de plataformas y asociaciones se han constituido como partido político: España Vaciada ya es una realidad.

Es, de hecho, el último partido político en crearse en nuestro país. Se inscribió el pasado 30 de septiembre en el registro de partidos del Ministerio del Interior. Aún no hace ni un mes.

España Vaciada se inscribió como partido político el pasado 30 de septiembre en el Ministerio del Interior

Antonio Saz, miembro del comité de 20 personas que compone la ejecutiva de España Vaciada y en el que consta como coordinador general del partido ante el Ministerio del Interior, explica a EL ESPAÑOL | Porfolio que tantean presentarse en las 30 provincias en las que tienen presencia actualmente, pero que aún no han tomado la decisión. La opción de concurrir se tomará de forma individual en cada provincia. Pero ¿qué opciones tienen realmente?

El partido 'España Vaciada'

El nuevo partido tiene claro a quién se dirige. "Todo el mundo tiene que tener las mismas oportunidades y la misma calidad de vida viva donde viva", explica Antonio Saz a esta revista. Saz cuenta que tras el éxito "de Teruel Existe se dieron cuenta de que sus problemas no eran solo de la provincia". "Los problemas que nos afectan están muy extendidos. Es un problema grave y territorial. Los problemas que tenemos son la consecuencia de la depresión que ha habido en muchos territorios de España durante tantos años. No puede ser que siga habiendo pueblos sin 4G, que tengan el hospital más cercano a más de 30 minutos o que los niños no tengan autobús para ir al colegio".

España Vaciada reclama cobertura 4G para todos los pueblos.

La falta de servicios en la España vaciada es clara. Sucede, por ejemplo, con la cobertura de internet. En España hay 164 entidades de población (pueblos, municipios, aldeas, etcétera) en las que la cobertura 4G que les llega es del 0%: totalmente nula. De estas entidades, 78 están en Castilla y León y 21 en Castilla-La Mancha. Las siguientes comunidades con más lugares sin ningún tipo de cobertura 4G son Asturias y Aragón. En promedio son Teruel, Soria y La Rioja las tres provincias donde sus municipios tienen una peor cobertura 4G.

El Parlamento Europeo reconocía ya en 2018 a España como el territorio del continente con el problema más grave de despoblación junto a la Laponia finlandesa. La edad media de la población muestra claramente este problema. De los 42,48 años de media de los madrileños o los 42,92 de los barceloneses a los 51,17 de los ciudadanos de Zamora, los 50,05 de los de Lugo o los 47,63 de los de Soria. En el conjunto de España son Asturias y Castilla y León las comunidades con la población más envejecida.

Caladeros con menos votantes

Y en esa razón de ser de este nuevo partido político, que decidieron crear 160 plataformas y asociaciones de 30 provincias distintas el pasado septiembre en Priego (Cuenca), radica también su principal inconveniente electoral. Los lugares del país que se pueden sentir más representados por esta nueva opción política, los municipios más pequeños y abandonados, son precisamente eso: pueblos con la población más envejecida, pero también con muy pocos habitantes y, por lo tanto, donde hay menos potenciales votantes.

En España hay 5.300 municipios en los que votan menos de 1.000 personas. Son más de la mitad de los pueblos y ciudades de todo el país: exactamente el 65%. Pero entre todos no suman ni un millón y medio de votantes, se quedan en 1.489.265. El otro 35% de municipios, en cambio, concentra a más de 33 millones de electores. La cosa no puede estar más desproporcionada.

Pero España Vaciada no guarda su razón de ser en presentarse en las grandes provincias (o, al menos, no aparentemente). Por ello, el sistema electoral español, con las provincias como circunscripciones para repartir los escaños, les puede ayudar a conseguir representación en varias de ellas. Con una circunscripción única lo podrían tener mucho más complicado.

España Vaciada: 30 provincias

España Vaciada está formado por plataformas y asociaciones con representación en un total de 30 provincias: las tres aragonesas (Teruel, Zaragoza y Huesca), las nueve de Castilla y León (León, Palencia, Burgos, Soria, Zamora, Valladolid, Segovia, Salamanca y Ávila), las cinco de Castilla-La Mancha (Guadalajara, Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Albacete), las dos extremeñas (Cáceres y Badajoz), tres andaluzas (Jaén, Córdoba y Granada), dos gallegas (Ourense y Lugo), dos valencianas (Castellón y Valencia), Madrid, Asturias, Navarra y La Rioja.

A pesar de que tantean presentarse en las circunscripciones más pequeñas (con alguna excepción como Valencia o Madrid), dentro de algunas de ellas también hay grandes núcleos urbanos que les pueden dificultar el conseguir algún escaño. Así lo reconoce Antonio Saz: "Es lo que sucede, por ejemplo, en Zaragoza. Alrededor de tres cuartas partes de la población está en la capital, pero tiene zonas muy deprimidas como la comarca de Daroca. Una, dos, tres o cuatro comarcas no podrán aglutinar ese voto contra la capital, pero las plataformas allí tienen muy claro que tiene que estar la papeleta de la España Vaciada para dar salida a ese voto".

De hecho, el 70% de los electores de la provincia de Zaragoza reside en la capital: 498.513 votantes de los 709.893 de toda la provincia. El resto de municipios suman solo 211.380. Para poder optar a uno de los seis escaños que se escogen en la provincia necesitarían conseguir más de una cuarta parte de esos 200.000 votos. No es tarea fácil. A Podemos su único diputado por Zaragoza en las últimas generales le costó 57.875 sufragios.

Pueblo frente a ciudad

Aun así, la implantación de España Vaciada en Aragón es clara. En todo caso, las plataformas que forman España Vaciada aún no han decidido si acudirán o no a las elecciones y en caso de presentarse, si irán como agrupaciones de electores o como partido político. Los impulsores, por si acaso, ya han registrado también ante el Ministerio del Interior Aragón Existe y Teruel Existe (en las últimas generales no era un partido político al uso, sino una agrupación de electores). De las tres provincias aragonesas, donde previsiblemente lo tendrán más complicado es en Zaragoza, con el núcleo urbano de mayor tamaño de la comunidad.

Del mismo modo lo pueden tener complicado, en el caso de optar por presentarse, en provincias donde su candidatura no está tan clara, como Valencia o Madrid; y donde a pesar de que haya zonas despobladas de pequeños municipios, como puede ser la sierra madrileña, el peso de la capital como gran núcleo urbano absorbe todo lo demás. En Madrid, por ejemplo, el 49% de los electores de toda la comunidad autónoma vive en la capital.

Aun así, Antonio Saz destaca a esta revista la posibilidad de que personas que hoy viven en esas grandes ciudades pero que sean originarias de zonas despobladas puedan votar al nuevo partido. "¿Dónde han ido a vivir todas aquellas personas que salieron de la España Vaciada? ¿Siguen vinculados con sus territorios y la necesidad de conseguir un reequilibrio territorial?", pregunta de forma retórica.

España Vaciada puede obtener rédito en los pueblos más pequeños, justo donde creen que la situación del país es peor

La lucha en estas grandes provincias, como Valencia o Madrid, la tendrían en alcanzar el 3% de los votos para superar la barrera electoral y poder optar al reparto. La barrera del 3% puede parecer fácil, pero no lo es tanto. En Madrid en las últimas generales para alcanzarla hizo falta superar los 100.000 votos. Eso sí, una vez alcanzado ese porcentaje automáticamente consigues escaño.

Pero, realmente, donde el nuevo partido de la España vaciada puede jugar la partida es en las zonas más despobladas. Y es que en nuestro país son precisamente los municipios más pequeños quienes creen que la situación de España está peor.

Pueblos pequeños descontentos

En los últimos dos años, solo el 4,88% de los españoles que vive en municipios con 2.000 o menos habitantes ha considerado que la situación del país es buena o muy buena, según los microdatos de los barómetros del CIS. En las ciudades de más de 400.000 habitantes el porcentaje crece hasta el 10,78%. El descontento en las zonas más despobladas de España es claro.

"En el 70% de España vivimos solo 4,5 millones de ciudadanos por la falta de igualdad y oportunidades que han provocado todos los gobiernos con sus políticas", reivindicaban ya hace dos años plataformas como Teruel Existe o Soria ¡Ya! para la manifestación que sirvió como embrión del movimiento España Vaciada. Y es que los municipios más pequeños del país no son sólo los que peor ven la situación de España, también son los que peor valoran la actuación del Gobierno central.

En los dos últimos años, el 46% de los españoles que vivía en municipios de 2.000 habitantes o menos ha valorado la gestión del Gobierno central en los barómetros del CIS como mala o muy mala. En ningún otro tamaño de municipios las respuestas negativas alcanzan valores tan altos.

Por eso se entiende el éxito de Teruel Existe en las últimas generales de 2019, cuando consiguieron un diputado y dos senadores. Teruel es una provincia muy pequeña. De hecho, la más pequeña después de Soria y las dos ciudades autónomas. No tiene un gran núcleo urbano, sino que está constituida por 236 municipios distintos con un promedio de 569 habitantes para cada uno de ellos. El municipio con más electores es la propia capital con solo 26.622 personas en el censo electoral, el 26% de los de toda la provincia. Solo hay otros dos municipios, Alcañiz y Andorra, con más de 5.000 electores.

Objetivo: grupo parlamentario

"El objetivo es un grupo parlamentario de España Vaciada para poder poner voz a estas personas", explica Antonio Saz a EL ESPAÑOL | Porfolio. Pero el éxito que pueda tener el partido en algunas de las provincias más despobladas puede no ser suficiente para lograr su objetivo. España Vaciada necesitaría al menos cinco escaños y un 15% de los votos en las circunscripciones por las que se presenten.

Esto se traduce en que posiblemente necesitara conseguir representación en cinco provincias distintas. Teruel Existe funcionó muy bien. La agrupación de electores en 2019, de hecho, fue primera fuerza en su provincia, pero esto no se tradujo en más que un diputado de los tres que reparte Teruel. De hecho, la última vez que un partido consiguió dos escaños en Teruel fue el PP de Mariano Rajoy en 2016. Necesitaron para ello un 41,34% de los sufragios de la provincia. Un porcentaje de votos cada vez más complicado de conseguir con el sistema de partidos más fragmentado que nunca.

Teruel es una de las ocho provincias que escogen solo a tres escaños para el Congreso. Únicamente eligen menos Soria (dos diputados) y Ceuta y Melilla (uno cada una). Las 30 provincias en las que tantea presentarse España Vaciada reparten un total de 171 escaños, casi la mitad de los del Congreso. Pero sin contar Madrid y Valencia, las dos más grandes donde contemplan la posibilidad de que se pueda escoger su papeleta, los diputados a los que optarían se quedan en 119. Exactamente los mismos que se eligen solo en las seis provincias más grandes: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Alicante y Málaga.

Soria, la gran esperanza

Más allá de Teruel, la provincia donde España Vaciada tiene más arraigo es Soria. La plataforma Soria ¡Ya! lleva muchos años de movimiento ciudadano en lucha contra la despoblación y la falta de servicios que sufren los habitantes de la provincia. Es el mismo precedente que ya había en Teruel. De hecho, Soria ¡Ya! y Teruel Existe fueron las dos plataformas precursoras de las primeras manifestaciones conjuntas de la llamada España vaciada.

Soria es, además, la provincia con menos habitantes de todo el país, excluyendo Ceuta y Melilla, y Soria ¡Ya! la considera "la zona 0 de la despoblación".

España Vaciada podría conseguir allí un diputado, pero no será tan fácil. Deberá arrebatárselo a PSOE o PP, que llevan desde que la provincia se quedó con solo dos escaños, en 2008, repartiéndose uno para cada uno. En las últimas generales el segundo y último se lo llevó el PP. Solo necesitó 15.247 votos, pero esto representaba el 33,37% de todos los sufragios.

El portavoz de Soria ¡Ya! Carlos Vallejo reconoce a EL ESPAÑOL | Porfolio que si finalmente optan por presentarse a las elecciones, la tarea no será fácil, pero asegura que tienen claro que si dan el paso será para conseguir un diputado y batallar por ser primera fuerza. "Aún estamos estudiando la situación y viendo cómo nos podríamos presentar y qué opciones tendríamos en caso de hacerlo. Pero el sentir de la calle nos pide que nos presentemos. La gente nos lo dice muchísimo y los partidos políticos no quieren que nos presentemos ni en pintura", explica.

Soria es la provincia, tras las catalanas, en la que más ciudadanos creen que la situación de España es mala

Aun consiguiendo ese escaño por Soria y contando con repetir el de Teruel, España Vaciada necesitaría al menos otros tres diputados para su grupo en el Congreso. El mínimo del 15% de los votos en esas circunscripciones no sería problema. De hecho, en provincias como Soria o Teruel es imposible conseguir un diputado con solo un 15% de los votos. El porcentaje de papeletas que se necesita para lograrlo es mucho más alto.

No es lo único que comparten estas dos provincias. Soria es la provincia, después de las cuatro catalanas, en la que más ciudadanos consideran que la situación de España es mala. El descontento es evidente: en los últimos cinco años el 75% de los sorianos encuestados por el CIS calificó la situación del país como mala o muy mala. Teruel, por su parte, es la provincia en la que menos españoles ven la situación del país como buena o muy buena. Sólo un 1,99% de los turolenses ha valorado positivamente la situación del país en los barómetros del CIS de los últimos cinco años.

Huesca, Jaén y Ávila

¿Quién podría completar el grupo parlamentario si se aseguran Soria y Teruel? Lo más factible sería que fueran diputados de distintas provincias. El nuevo partido podría tener especialmente opciones en Jaén, Huesca y alguna otra provincia de Castilla y León como Ávila.

Es fácil que algún otro representante aragonés acompañe a Guitarte (si el diputado de Teruel Existe repite como candidato y como electo). Y Huesca, con poco más de 200.000 habitantes y grandes zonas despobladas, como los Pirineos, tiene más motivos para votar a esta nueva opción política que la mucho más urbanizada Zaragoza.

En Huesca, eso sí, la nueva formación (se presente como España Vaciada, Aragón Existe o con el nombre que sea) necesitará un importante porcentaje de votos para conseguir uno de los tres diputados que se eligen aquí. Vox con 17.237 (el 15,36%) en noviembre de 2019 se quedó sin escaño. Al partido de Abascal le faltaron 1.725 votos para quitarle al PSOE su segundo diputado por esta provincia.

Teruel Existe y el resto de plataformas de España Vaciada deberían empezar a jugar bien sus cartas si finalmente optan por presentarse a las elecciones en todo Aragón. El arraigo en el territorio es fundamental para una candidatura de este tipo. En Teruel está claro que lo tienen, pero deberían comenzar a trasladarlo al resto de la comunidad autónoma.

El error de Errejón

Es importante que la ciudadanía perciba que hay un proyecto y una marca detrás y no que a meses de las elecciones caiga del cielo una nueva opción política. Si no lo hacen así, podrían cometer el mismo error que Íñigo Errejón en las últimas generales: creer que en toda España iban a querer votar a Más Madrid en unas generales, lo que no sucedió. (Más País solo consiguió dos escaños por Madrid y el que ya tenía Compromís por Valencia, a pesar de presentarse en 16 provincias).

El autobús de Bankia que es una oficina bancaria itinerante.

La nueva opción política no puede caer en el mismo error y creer que toda la llamada España vaciada va a querer votar a Teruel Existe en las próximas generales. Porque lo más probable es que tampoco sea así.

Por ello, otra apuesta viable para conseguir escaño es Jaén. Esta provincia tiene ya distintas plataformas dentro de España Vaciada, como Levanta Jaén (más arraigada a la capital) o Jaén Merece Más (plataforma más provincial con presencia en otros municipios más allá de la capital, como Linares o Úbeda).

Este trabajo de fondo con la movilización ciudadana en el territorio será fundamental para que puedan conseguir convencer al electorado y rascar algún diputado. En Jaén, además, se reparten cinco escaños. España Vaciada, por lo tanto, necesitará un porcentaje menor de votos para conseguir uno de ellos que en Soria, Huesca o Teruel. En noviembre del 2019, el PSOE se hizo con el último de los cinco en juego. Le costó 47.246 votos: un 13,06% de las papeletas.

Otra apuesta viable para conseguir escaño es Jaén, donde ya hay varias plataformas dentro de España Vaciada

El descontento de las zonas despobladas del país, además, también llega a Jaén. La provincia es la más envejecida de toda Andalucía y la sexta de todo el país que peor ve la situación política en España.

Solo el 2,54% de los jienenses entrevistados por el CIS en los últimos cinco años han calificado la situación del país como buena o muy buena. Las únicas provincias donde este dato es más bajo son Teruel, Pontevedra, Tarragona, Barcelona y Lugo. Los resultados de las provincias catalanas se explican por otras cosas: el "procés™". Excluyendo Barcelona y Tarragona, Jaén solo tiene otras tres provincias por delante en ese descontento en las encuestas del CIS: Pontevedra y Lugo y la propia Teruel.

Galicia, una de las más envejecidas, es uno de los posibles caladeros de votos para España Vaciada.

Galicia, también

Los datos indican que también hay que tener un ojo puesto en las provincias gallegas. El movimiento España Vaciada cuenta ya con plataformas en Ourense y Lugo, las dos más despobladas. Si consiguen arraigo en Galicia también podrían intentar jugar la partida en estas tierras. No es nada fácil, debido a la idiosincrasia, la agenda y el sistema de partidos propios gallegos. Pero tampoco imposible. Galicia es de las comunidades más envejecidas de España y una de las que más sufre la despoblación.

Podrían intentar batallar por un diputado, por ejemplo, en Lugo, donde el descontento con la situación del país según el CIS es incluso superior al que hay en Jaén. En esta provincia, además, los resultados del nacionalismo gallego no alcanzan cotas tan altas como en Pontevedra o A Coruña.

Castilla y León

Pero donde España Vaciada tiene que ir a jugar la partida sí o sí es a Castilla y León. Está claro que si el partido llega al Congreso y consigue grupo parlamentario va a tener diputados aragoneses y castellano-leoneses. Y la opción más viable para esta última representación después de Soria podría ser Ávila. Esta provincia es una de las mejores apuestas que tiene el nuevo partido para luchar por un quinto diputado y poder formar grupo parlamentario (en el caso de que consiguiera también uno por Teruel, Soria, Huesca y Jaén o por otras cuatro provincias).

Ávila, la cuarta provincia con menos habitantes sin contar Ceuta y Melilla, sufre la cercanía de Madrid

Ávila es la provincia castellano-leonesa, después de Soria, en la que los ciudadanos están más descontentos con la situación de España. El 71,93% de los abulenses ha calificado la situación del país como mala o muy mala ante el CIS en los últimos cinco años. Ávila es, además, la cuarta provincia con menos habitantes de España (sin contar Ceuta y Melilla). El problema de la despoblación afecta a una provincia a la que ha pasado factura estar tan cerca de un Madrid capital que lo absorbe todo.

España Vaciada puede jugar un buen papel para luchar por un diputado en Ávila, pero tampoco hay que quitar el ojo de encima a otras provincias de Castilla y León, donde el partido también podría dar la campanada. Especialmente las más despobladas, como Zamora, Palencia, Salamanca o Segovia. Castilla y León es de las comunidades autónomas que más sufre la despoblación, un problema generalizado en la mayor parte de su territorio, hecho que podría ayudar a la implantación allí del nuevo partido.

La formación, además, también se plantea concurrir a las próximas elecciones autonómicas. Si acaba habiendo adelanto electoral en Castilla y León, una posibilidad de la que ya se lleva meses hablando, España Vaciada tendría una oportunidad de oro para conseguir representación en el parlamento autonómico y aprovecharlo como trampolín posterior al Congreso, al estilo (aunque en distinta proporción) de lo que consiguió Vox tras las elecciones andaluzas de 2018.

Del mismo modo, obtener un escaño por Madrid (a corto plazo, para las próximas elecciones) si se logra una gran movilización a favor de España Vaciada podría no ser tan complicado, aunque la apuesta clara del nuevo partido debe ser presentarse y conseguir representación en las provincias que realmente sufren el problema de la despoblación. Es donde tienen caldo de cultivo para crear un partido/movimiento con unidad y recorrido.

PP, PSOE y VOX

Los principales preocupados con España Vaciada deberían ser PP, PSOE y Vox. Habrá que ver si finalmente el nuevo partido se configura y anuncia su candidatura para analizar qué dicen las encuestas y de qué otras formaciones vienen los votos que vayan a España Vaciada.

De hecho, es complicado saber de dónde vinieron los votos a Teruel Existe en 2019, debido a las pocas entrevistas para encuestas que se realizan en una provincia tan pequeña. Una muestra tan baja no acaba siendo representativa.

Pero los que más se deberían preocupar de primeras son PSOE, PP y Vox. El PP consiguió el último escaño en juego en las últimas generales en 14 de las 30 provincias por las que España Vaciada se plantea presentarse y el PSOE, en 8. Vox tampoco debe olvidarse de la posibilidad de este nuevo competidor electoral. Solo consiguieron el último escaño en 6 de esas 30 provincias, pero si España Vaciada consigue unos buenos resultados en Castilla y León podrían peligrar alguna de las actas con las que se hizo el partido de Abascal. Vox se llevó el último diputado en juego en León, Zamora, Segovia o Ávila.

Un partido clave

El actual Congreso de los Diputados tiene diputados de 19 partidos distintos que consiguieron representación en las generales de 2019. La cifra más alta de la historia. Para que esto haya sucedido, el crecimiento de los partidos autonómicos o regionales ha sido fundamental. Y no solo de partidos nacionalistas clásicos como el BNG o el PNV o de los independentistas catalanes, con representación de Junts, ERC o la CUP actualmente en el Congreso. También consiguieron diputados hace dos años partidos regionalistas como el PRC de Miguel Ángel Revilla en Cantabria o el propio Teruel Existe.

No está claro aún que España Vaciada vaya a presentarse a las próximas elecciones generales con ese nombre y como partido político unido en las distintas provincias en las que tiene representación. Y tampoco está claro aún si, en el caso de hacerlo, conseguiría el objetivo de lograr un grupo parlamentario propio. De lo que hay pocas dudas es que con un Congreso tan fragmentado si lograran cinco escaños podrían conseguir ser clave en muchísimas votaciones o incluso la llave para la gobernabilidad del país. El último sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL es claro: ni PP y Vox ni PSOE, Podemos y Más País sumarían mayoría absoluta.

Con solo un diputado, Teruel Existe ya ha podido conseguir concesiones del Gobierno de Sánchez en algunas negociaciones. El apoyo de Guitarte a la aprobación de los Presupuestos para 2021, por ejemplo, consiguió que parte de los fondos europeos de recuperación vayan destinados a luchar contra la despoblación.

Pero, pasito a pasito, para ver qué pueden conseguir en un futuro los posibles diputados, primero habrá que ver si en las próximas elecciones, la nueva formación consigue enviar a sus representantes al Congreso. Su objetivo ya lo sabemos: el grupo parlamentario. Complicado, pero no imposible.

