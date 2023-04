Los Reyes, como muchos españoles, ya se encuentran disfrutando de los días de descanso de Semana Santa. Es costumbre que el jefe del Estado y su mujer vacíen su agenda durante diez días, como las vacaciones escolares, y no sepamos nada de ellos hasta el lunes de Pascua. El destino al que viajan es uno de los secretos mejor guardados del país. ¿Dónde pasa la Familia Real las vacaciones de Semana Santa y las dos últimas del mes de agosto?

Esto es algo que saben los Reyes y sus hijas, la madre de la Reina –los acompaña en muchas ocasiones–, los indispensables en el equipo de seguridad y de oficina y, por supuesto, el presidente del Gobierno. Nadie más conoce el lugar en el que el jefe del Estado descansa. Este secretismo se debe a que no quieren que nadie filtre a la prensa dónde se encuentran esas jornadas de absoluta privacidad y así ahorrarse la desagradable sorpresa de encontrarse a un fotógrafo en la puerta.

Si no hay agenda oficial, no hay información. Ése es el lema por el que se rige el departamento de comunicación de la Casa de su Majestad el Rey. "Nadie sabe dónde van excepto sus colaboradores más estrechos y el personal de seguridad que los acompaña. En la Moncloa también tienen conocimiento del dato, por si hay que encontrarles de forma urgente, como ya ha ocurrido en alguna ocasión. Por ejemplo, cuando ocurrió el accidente de avión de Spainair, que les pilló en pleno agosto, o los atentados de Barcelona, que también tuvieron lugar en el mismo mes del año", cuenta a EL ESPAÑOL | Porfolio una persona cercana al Zarzuela.

La Familia Real, durante unas vacaciones.

A pesar de sus intentos por desaparecer durante unos días del mapa, lo cierto es que en algunas ocasiones han sido descubiertos. Así ocurrió en el verano de 2010, cuando los entonces Príncipes de Asturias eligieron El Algarve, en Portugal, y fueron fotografiados mientras se subían en un barco de un amigo.

Y un año después, los paparazis lograron fotografiar a Letizia en bikini mientras daba un paseo en lancha con su marido y sus hijas en la isla griega de Paros. Lo único que sabemos seguro es que, para estos días de Semana Santa, en la que no tienen más que unas jornadas de descanso, los destinos elegidos por los Reyes tienen que estar lo suficientemente cerca de España para permitir su regreso en caso de emergencia.

La vieja Pascua en Mallorca

Lo que sí está decidido es que este 2023 los Reyes no van a pisar Mallorca ni para la misa del Domingo de Resurrección. La Princesa de Asturias está a punto de aterrizar en Madrid para disfrutar de sus vacaciones de Pascua, aunque tendrá que estudiar. "Ella ahora está en un momento un poco raro en el colegio. Todos sus compañeros de segundo de bachillerato están preparando sus mocks –unos exámenes para el Bachillerato Internacional similares a la EVAU–. Las universidades ya tienen las predicciones hechas sobre ellos y ahora falta hacer las pruebas, pero ella no las necesita. No va a ir a la universidad en este momento. Así que está estudiando, pero con menos presión", relata a esta revista una amiga de la familia.

Las cosas, aún así, han cambiado mucho en el Palacio de la Zarzuela desde que Felipe VI accediera al trono en 2014 y las vacaciones de Semana Santa no son una excepción. La tradición decía que la Familia Real pasaba estos días en Palma de Mallorca. Alojados en Marivent, se les podía ver paseando por el casco antiguo de la ciudad o cenando en los locales de moda del puerto. Al Rey Emérito le gustaba participar, durante esos días, en las regatas de vela que tenían lugar en la bahía mientras sus seres queridos le animaban desde una de las lanchas.

El Palacio de Marivent, en Palma. Efe

El Rey Emérito, Juan Carlos I, en una regata. Gtres.

Fueron muchas las Semanas Santas en las que estuvieron acompañados por la Familia Real griega, encabezada por Constantino, el hermano de la Reina Sofía recientemente fallecido.. Ellos viajaban desde Londres para pasar en la isla estos días. Después, terminaba todo con el colofón de la Misa del Domingo de Resurrección, en el que todos posaban delante de la Catedral de Palma y terminaban almorzando en Marivent.

Tras la comida, la Reina Emérita les escondía los huevos de Pascua en el jardín, primero a sus hijos y sobrinos y después, con los años, a sus nietos. Esta tradición era uno de los momentos favoritos del año para la esposa de Juan Carlos, ya que cuando ella era niña, la Reina Federica, su madre, lo hacía con sus hijos en los jardines del Palacio de Tatoi, en Atenas.

"No es una sorpresa para nadie que hayan conseguido dejar de ir al absurdo posado de la catedral. Se iban de vacaciones y volvían justo el sábado sólo para esto. La Reina no es feliz en Son Vent –la zona de Marivent donde Felipe y Letizia se alojan cuando viajan a la isla– y evita acudir a Palma siempre que puede. Para ella, con los días que pasa en agosto, es más que suficiente. Ahora ya no tiene que ir en Semana Santa, así que tan contenta", aclara una amiga de la esposa del Rey. "Además, tiene pocos recuerdos buenos de sus días de Pascua allí y menos después de la disputa con su suegra, algo de lo que le ha costado mucho recuperarse", añade.

Menos miembros en la foto

Lo cierto es que se puede hacer un estudio sobre los Borbones y Grecia y su evolución como familia en la foto que se hacían todos, cada año, tras la misa en la catedral de Palma del Domingo de Resurrección. Mucho ha llovido sobre la Casa Real desde que, en 1995, los entonces Reyes Juan Carlos y Sofía, asistieran por primera vez a la cita.

La última imagen de la Familia Real, junto a la Reina Emérita Sofía, tras la misa del Domingo de Resurrección de 2019 en Mallorca. Gtres

Se inauguraba así la tradición de terminar las vacaciones de Pascua con un recuerdo familiar, un hecho que se ha mantenido durante casi 30 años y que el año pasado, en 2022, fue la primera vez que desapareció de la agenda oficial de la institución. Para ser exactos, 2020 fue el primer año en el que no asistió a la ceremonia ningún miembro de la realeza, pero la causa fue la pandemia. 365 días después, la excusa fue que las limitaciones de aforo y restricciones recomendaban la no presencia de los Reyes y sus hijas. En 2022 ni siquiera hubo excusa: no fue nadie y ya está.

El año que la misa de Resurrección juntó a un mayor número de miembros de la familia fue la de 2006, cuando posaron para los medios en la puerta de la Catedral los Reyes, los Príncipes de Asturias con la pequeña Leonor y los duques de Lugo y de Palma con todos sus hijos. Ese fue el punto de inflexión. A partir de ahí el posado comenzó a bajar de número de personas al mismo tiempo que los problemas saltaban dentro de los Borbón y Grecia.

La foto más numerosa de la Familia Real, en 2006, tras las misa del Domingo de Resurrección.

La primera baja fue la causada por el entonces duque de Lugo tras su separación de la Infanta Elena. Desde ese divorcio, los hijos de Jaime de Marichalar y la hija mayor de Juan Carlos pasan estos días con su padre, en la casa familiar de Soria. Así que tampoco volvieron ir a la misa Froilán y Victoria Federica.

Pocos meses después estallaba el Caso Nóos y la calificación del comportamiento de Iñaki Urdangarín como "poco ejemplar" por parte del jefe de la Casa de Su Majestad el Rey. Juan Carlos faltó por primera vez en 2011, pero fue durante la Semana Santa del año siguiente cuando tuvo lugar el hecho del que muchos consideran el principio del fin del juancarlismo.

El entonces jefe del Estado pasó los primeros días en Botsuana, disfrutando de un safari con la que entonces era su amante, Corinna Larsen. La idea era regresar a España justo el domingo para posar con el resto de la familia en las puertas de la Catedral de Palma, pero el entonces Rey se rompió la cadera y las cosas se precipitaron, dejando claro que ni siquiera el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sabía dónde se encontraba el jefe del Estado. La Casa del Rey se vio obligada a emitir un comunicado y salieron a la luz muchos de los hechos que lastraron la última etapa del Emérito como Rey.

[Juan Carlos 'huye' a Abu Dabi igual que El Rubius a Andorra "para que Hacienda no le quite lo que gane en el futuro"]

El rifirrafe Letizia-Sofía

Pero, sin duda, la misa más famosa del Domingo de Resurrección, o tal vez la más mediática, fue la del 2018, cuando tuvo lugar el famoso rifirrafe entre las dos Reinas. La imagen de la Reina Sofía intentando hacerse una foto con sus nietas, Leonor y Sofía, y Letizia impidiéndoselo ocupó la actualidad de los principales medios de comunicación durante varios días.

Discusión entre las reinas

El año siguiente, en la que se convirtió en la última misa de Pascua con representación real, las dos Reinas escenificaron su relación mostrándose excesivamente cariñosas la una con la otra. "La Reina es consciente de que aquello fue el peor momento desde que comenzó en esto. Aunque ahora su imagen ha vuelto a recuperarse, es un tema que sigue poniéndole mala. No le gusta nada", detalla la misma persona.

Pasados los años, la única que sigue fiel a la cita de en la isla en Semana Santa es la Reina Sofía, que pasa allí sus vacaciones de Pascua acompañada por su hermana, la Princesa Irene de Grecia, y de su prima y amiga de la infancia, Tatiana Radziwill, que tiene una casa en Mallorca desde hace más de 40 años. Se le puede ver paseando por el barrio antiguo o yendo al cine con sus amigas.

Pasados los años, la única que sigue fiel a la cita de Mallorca en Semana Santa es la Reina Sofía, que pasa allí sus vacaciones de Pascua.

La madre del Rey aterrizó en Palma hace unos días. En esta ocasión, este lunes se le espera en la Seu, a las 20:30 horas, para asistir al concierto de Semana Santa Un Réquiem Alemany Op.45 de Brahms, en el que participará la Orquestra Simfònica de les Illes Balears.

Aunque no es oficial, porque ya no forman parte de la Familia Real y sólo son familia del Rey, es posible que reciba la visita de alguna de sus dos hijas. Como ocurrió el año pasado, viajarán a Abu Dabi para pasar unos días con su padre, Juan Carlos, y en el caso de la duquesa de Lugo, con su hijo Froilán.

