Son las cinco de la mañana en Los Ángeles y suena el despertador. Se levanta y lo primero que hace es pesarse e ingerir varios suplementos como el licopeno, metformina, yodo, taurina, zinc, litio y otros 20 más. Después tiene dos horas de ejercicio intenso y, a continuación, se prepara su primer plato de comida de los tres que tiene distribuidos en exactamente 1.977 calorías en su totalidad, además de 16 horas de ayuno. El resto del día lo dedica a terapias y protocolos rejuvenecedores realizados por una treintena de médicos a su servicio. Además, le toca realizarse un análisis de sangre, de heces, de orina; también resonancias magnéticas y colonoscopias. Termina el día y ha ingerido casi 100 pastillas. Esto es sólo un resumen de la rutina de Bryan Johnson llamada Proyecto Blueprint. Todo lo hace con un objetivo: ganar una carrera contra el tiempo y pasar de 45 a 18 años.



Bryan Johnson (Estados Unidos, 1977) es un empresario y magnate tecnológico que se gasta 2 millones de dólares al año en rejuvenecer. Asegura que ya ha 'perdido' cinco años de edad biológica. Su meta es llegar a los 18 y convertirse en la próxima evolución del ser humano.



EL ESPAÑOL | Porfolio habla con él. Os contamos su historia.



Antes de convertirse en el atleta por excelencia del rejuvenecimiento, era propietario de la compañía Braintree Venmo, dedicada a ayudar a otras empresas a recibir pagos a través de Apple Pay, algo parecido a Bizum, para que se hagan una idea. En 2013 se la vendió a PayPal por 800 millones de dólares. Con esa fortuna decidió invertir 100 millones en el fondo de riesgo para científicos emprendedores llamado OS Fund, y otros 54 en Kernel, una empresa de neurociencia que construye cascos para medir la actividad cerebral y permitir la comunicación entre cerebros y máquinas. Todo ello a través de una tecnología de grabación cerebral no invasiva.



Todas las noches a partir de las 19:00, y como consecuencia del estrés de una vida cotidiana -ser empresario y padre de tres hijos-, se "autolesionaba" engullendo todo tipo de comida que encontrara por su casa. Incluso pensó en el suicidio como vía de escape. Se dio cuenta de que lo único que lograba con ese estilo de vida era degradar su salud y acelerar su envejecimiento. Dijo 'basta' a esa rutina, se despidió del anterior Bryan y decidió empezar a escuchar a sus órganos y poner en mute a sus pensamientos.

Bryan Johnson antes y después de rejuvenecer. Bryan Johson

Desde aquel momento, "el hombre más medido del mundo" ha invertido millones de dólares para frenar su envejecimiento. En 2016 creó el proyecto de su vida: Blueprint, con el que pretende ayudar a personas que se han sentido como él y explorar el futuro del ser humano. Mide 70 órganos de su cuerpo e intenta conseguir la dieta perfecta. Cree que la única forma de supervivencia de la raza humana es seguir su nuevo y perfeccionado estilo de vida. De esta forma, Bryan trata de mejorar su yo, evadir la muerte y obtener lo que algunos sólo podemos soñar: volver a tener 18 años.

"Yo quiero demostrar que la fuente de la juventud está aquí y que es la consecuencia de un trabajo muy duro" Bryan Johnson, empresario y magnate tecnológico.

"Puede parecer algo relacionado con la salud, el bienestar y el envejecimiento. Realmente es un sistema para hacer que el mañana sea mejor para ti, para mí, para el planeta y para nuestro futuro compartido con la IA. Imagino un futuro en el que no aceptemos las autolesiones como norma. La idea de evitar las autolesiones de forma sistemática y fiable puede ser uno de los objetivos más importantes del siglo XXI. ¿Hasta qué punto es una tontería que hagamos cosas, individual y colectivamente, que perjudican nuestros propios intereses? ¿Hasta qué punto es extraño que estemos tan normalizados a ello que incluso lo vitoreemos? Nuestro mejor yo, y un futuro compartido positivo, pueden empezar con este sencillo principio. Blueprint es el plan para ello", explicaba en uno de sus vídeos de YouTube.

— Aún sabiendo esto uno se pregunta: ¿por qué?

—Estoy tratando de demostrar que la fuente de la juventud está en el aquí y en el ahora. Se cree que la fuente de la juventud es una historia tan antigua como la humanidad y que, por lo general, es acerca de la gente en un barco que viaja a través de una selva e intenta llegar a un templo para tomarse una pastilla mágica y poder volver a ser joven. Yo quiero demostrar que la fuente de la juventud está aquí y que es la consecuencia de un trabajo muy duro.

— ¿Y qué tipo de pruebas se realiza diariamente?

—En mis recientes pruebas de aptitud obtuve muy buenos resultados en muchas categorías, incluyendo lo que se llama mi VO2 Max (cantidad máxima de oxígeno que se puede obtener y de transportar a los organismos en un periodo de tiempo). Por ejemplo, también miramos lo lejos que puedo correr en 12 minutos, el tiempo que puedo estar de pie sobre una pierna, estar en equilibrio... Lo hacemos todos los días porque cada pocos meses hacemos una batería completa de los resultados obtenidos.

En 2021, Johnson batió el récord mundial de rejuvenecimiento: revirtió su edad genética cinco años y redujo su ritmo de envejecimiento un 28%. Por cada 365 días que se hace más mayor, sólo envejece 277. Como si en octubre, noviembre y diciembre su ritmo de crecimiento se congelara.

Así era hasta este mismo 22 de febrero, cuando ha vuelto a reducir su ritmo de envejecimiento, que pasa de 0.73 a 0.69. Por lo que este año, el mes de septiembre también se congela. Todo ello gracias a Oliver Zolman, médico de 29 años especialista en medicina regenerativa y a más de 30 expertos que intentan averiguar cómo devolver a Bryan a la adolescencia.

My new Pace of Aging score: .69



9.2% improvement from last measurement ✅



Now I get Sept, Oct, Nov & Dec for free pic.twitter.com/WBtwpnUvfj — Bryan Johnson (@bryan_johnson) February 22, 2023

Eterna juventud

Los protocolos que le presenta Zolman a Johnson se centran en realizar ejercicio y en encontrar una dieta perfecta que se ajuste a sus necesidades. Johnson invierte hasta 1.000 dólares a una sola hora en este tipo de programas que, además, incluyen decenas de pruebas para monitorear su salud y ver su evolución utilizando "todo tipo de capacidades informáticas relacionadas con la IA para analizar todos los datos y diseñar los protocolos", sostiene. Ese mismo equipo médico también intenta personalizar todas las cremas, cuidados para la piel y formulaciones para el crecimiento del pelo con técnicas experimentales. "Por ejemplo, hoy he completado tres horas de terapias desde el momento en que me desperté hasta justo antes de esta entrevista. Luego hago 100 cosas diferentes cada día, ya sea un cambio pequeño en mi dieta o en alguna otra práctica basada en la evidencia científica. Toda mi vida está representada en un sistema de Bienestar, que es un algoritmo que hemos diseñado", asevera a EL ESPAÑOL.

Bryan Johnson, con tratamientos para la piel. Blueprint

Desde que se levanta hasta que se acuesta, su vida gira en torno a esos protolocos. Johnson dice que es gracias a su Yo Autónomo, que se basa en la premisa de que no todo gira en base a sus pensamientos. Sino que también en la piel y en los cientos de órganos que conviven en su interior. Por lo que en su vida deja en segundo plano a la mente y realiza de forma "autodirigida, autónoma y con poco control cognitivo" todos los protocolos que sus órganos necesitan. Por ejemplo: si le piden ejercicio, lo realiza sin pensar: 'uf, que pereza'. Si él quiere Coca-Cola, pero su cuerpo le pide agua, hace caso a este último.

"La edad de mi piel y de mi boca están en 22 años" Bryan Johnson, empresario y magnate tecnológico.

Este concepto también está dirigido a la búsqueda de un camino hacia el futuro del ser humano y de la vida inteligente. Johnson explica en su página web que "nuestra existencia futura requiere que nos nivelemos como especie, y a la velocidad evolutiva más rápida de la historia. Para hacer esto debemos liberarnos de las costosas cosas metabólicas que hacemos hoy, como la toma de decisiones sesgada o de memoria y la gestión logística en torno a cosas que tienen solución, como el sueño y la dieta basada en biomarcadores, el ejercicio o el estilo de vida". De este modo, pretende tener el corazón, los riñones, la piel, el pelo, los dientes, el recto, el pene y la vejiga de un chico de 18 años.

Bryan Johnson. Blueprint

— ¿Cuántos años ha logrado reducir sus órganos desde 2021?

—Medimos cientos de órganos y hacemos cientos de mediciones. Por ejemplo, redujimos la edad de mi piel en 22 años. Cuando era pequeño mi piel sufrió mucho daño al estar expuesta mucho tiempo al sol. También he reducido la edad de mis encías y mi salud bucal está en 22 años. Medimos cada órgano cuidadosamente.

Johnson expone que un corazón de 10 años funciona "de forma diferente y tiene un aspecto diferente al de un corazón de 20 años, al de 30 años, al de 40 y así sucesivamente hasta un corazón de 90 años". Por lo que, sabiendo como funciona y qué estructura tiene el corazón a una cierta edad, "podemos hacer un mapa de edad de mi corazón actual y ver las diferencias entre cómo funciona actualmente, cómo es su aspecto y cómo queremos que sea. Hasta llegar a los 18 años".

— ¿Y por qué 18, y no 15 o 20 años?

—Es por una razón bastante graciosa. Mis hijos tienen 19 y 17 años, así que elegí una edad intermedia entre las de ambos. Estoy tratando de ser como ellos y es divertido porque son juguetones y están dispuestos a participar en las cosas que hago. Así que cuando digo que quiero que mi corazón sea como un joven de 18 años pienso en el corazón de mis hijos. Eso es lo que quiero hacer.

Según él, LeBron James invierte un millón y medio de dólares al año en cuidados para su cuerpo. "Con Blueprint, estoy gastando más que LeBron en el mío", asegura. La mayor parte de los gastos de Blueprint se invierten en equipos para el desarrollo de pruebas de medición, en investigaciones y en técnicas de implementación con profesionales para controlar la salud de su corazón, de su cerebro, de su salud pulmonar, gastrointestinal, ocular, del cabello, de la piel, del oído, de la boca y también del sueño. "He gastado millones de dólares en este proyecto y he hecho todo lo posible para que todo el mundo pueda disponer de ello sin costo alguno. Mientras que yo he gastado tantos millones de dólares, alguien en los EE. UU. podría implementar este programa por lo menos a 15.000 dólares al mes, por lo que yo lo he hecho disponible para todo el mundo", asegura este empresario.

Bryan Johnson realizándose análisis de sangre. Blueprint

A priori, la vida que lleva Johnson puede parecer aburrida, cansada, monótona e incluso una locura. Él cree que es el plan perfecto basado en la felicidad, el bienestar, la longevidad y la prosperidad de la raza humana.

— ¿Y ha encontrado la felicidad?

—Nunca me he sentido tan feliz. Nunca he sentido más alegría y más estabilidad que ahora. Es irónico porque la mayoría de la gente me mira y piensa que debo ser miserable o que debo de estar loco. Me gustaría que pudieran sentir lo increíble que es estar en el otro lado, donde ya no estoy siendo azotado por la búsqueda del placer. Es una forma mucho más satisfactoria y estable de vivir la vida.

Tanto es así que anima a otras personas a seguir su estilo de vida. Por ello ha creado la página Rejuvenation Olympics, es decir, los juegos olímpicos del rejuvenecimiento, donde se publican las 20 mejores reversiones de edades más significativas de 1.750 personas registradas en los juegos. Como no, Johnson lidera la clasificación. "Hice esa página porque yo quiero que la gente vea a los mejores atletas de sus países, ya que nadie está haciendo observaciones acerca de lo mucho que hacen ejercicio, de lo mucho que se esfuerzan, del tipo de alimentos saludables que comen, o de irse a la cama a tiempo porque se espera que estén jugando en su mejor momento. Y eso lo pueden hacer conmigo. Yo soy un atleta profesional de rejuvenecimiento y eso es lo que alguien esperaría de un profesional que está en la parte superior de su juego. Lo que estamos tratando de hacer con Rejuvenation Olympics es un esfuerzo para crear un deporte de rejuvenecimiento".

— ¿En qué aspectos de su vida ha notado la vuelta a la juventud?

— En algo tan sencillo como que todavía puedo vencer a mis hijos de 17 y 19 años.

