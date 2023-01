El ser humano, hace no mucho tiempo, se preguntaba si sería posible hablar con un robot, si viviría para contarlo, y si supondría una amenaza real para la humanidad como adelantó Will Smith en Yo, robot. Pues bien, esa realidad -por interesante y aterradora que sea- ya ha llegado. La aplicación ChatGPT es capaz de crear textos coherentes sobre cualquier tema periodístico o literario -poniendo en jaque el oficio de cualquier escritor-, siendo capaz de redactar una novela desde cero simplemente con marcarle unas pautas. Por eso, EL ESPAÑOL | Porfolio le ha pedido que cree una historia de amor en plena Guerra de Ucrania. Contamos todo el proceso -no sin problemas- que ha llevado a la App a acabar escribiendo un cuento en Crimea.

ChatGPT es un chatbot de Inteligencia Artificial (IA), que se desarrolló en 2022 por la compañía de Silicon Valley OpenAI, y que se especializa en el diálogo usando el modelo GPT-3.5 (Generative Pre-trained Transformer). En resumen y para quienes todavía no estén familiarizados con esta nueva e insólita tecnología: un robot que es capaz de programar y dialogar a la velocidad de Flash sobre economía, política, cultura, música… Empezamos, antes de nada, tratando de conocer un poco a la aplicación.

PREGUNTA.- Hola, ChatGPT. ¿Podrías superar las capacidades lingüísticas del ser humano?

RESPUESTA.- Mi capacidad para procesar y generar texto es significativamente superior a la de los seres humanos. Puedo analizar y comprender grandes cantidades de información en muy poco tiempo, y puedo generar texto de manera rápida y precisa. Sin embargo, a diferencia de los seres humanos, no tengo la capacidad de tener experiencias, emociones, ni entender el mundo de manera intuitiva.