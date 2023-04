¿Qué cómo me encuentro en Galicia? Realmente estoy genial. Jojojojo. Aunque allí me tratan a cuerpo de rey, la gastronomía gallega me llena de orgullo y satisfacción, jojojojo.

¿Me preguntas por la camiseta? Jojojo. Estos chicos de Sanxenxo son de “salaos”. Pues nada, que me han hecho de la “comisión” de fiestas, por campechano. La chavalería me ha pedido que me quedara con ellos en una de sus barras para dar carrete al personal y contarles batallitas, pero he abdicado del cargo, jojojo. Ya no estoy para tanta jarana, sobre todo porque me ven desde la Casa y seguro que se lo toman a mal.

¿Qué cómo me siento? Pues últimamente me siento muy representado con Shakira. Empecé con un problema de amores, que ni lo vi venir. Me dejaron con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Que las mujeres ya no lloran, te piden las facturas. ¿No dice eso la canción? Jojojojo. Pero entendí que no es culpa mía que me critiquen, yo solo "emeriteo", perdón que te salpique… por la regata, ¿sabes? Jojojo.

-----------------------------

Detrás de esta viñeta están Benjamín y Mercedes. Son padre e hija. Benjamín dirige el estudio Arquitectos San Lorenzo 8. Mercedes es ilustradora y diseñadora gráfica. El texto queda a cargo de Paula, la hija mayor, que se dedica a la seguridad alimentaria. La idea de cada semana: un asunto de familia.

