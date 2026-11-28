Las Administraciones Públicas en España han recaudado estos últimos años mucho más deprisa de lo que han rendido cuentas.

Sin embargo, la calidad de los servicios públicos tanto real como percibida en las encuestas de opinión no ha mejorado e incluso ha empeorado en campos tan evidentes como la obra civil.

Por tanto, no es de extrañar que surja la duda de qué se ha hecho con este dinero, máxime cuando España ha recibido un volumen aún mayor de recursos provenientes de la Unión Europea, los denominados Next Generation EU.

Los ingresos tributarios gestionados por la Agencia Tributaria pasaron de 208.685 millones de euros en 2018 a 325.356 millones en 2025: 116.671 millones más, un 55,9% de incremento nominal.

Sólo en 2025 crecieron un 10,4%.

Una parte obedece al aumento del empleo, las rentas y la actividad económica, pero la otra es por la combinación entre modificaciones tributarias al alza y el efecto de la inflación sobre las bases imponibles en ausencia de deflactación, lo que denominamos progresividad en frío, que es un mecanismo de recaudación silencioso que debería figurar en cualquier balance fiscal honesto.

A lo largo de los últimos años he insistido en el problema que supone que la recaudación fiscal aumente a costa del bienestar de los ciudadanos y empresas y que, por si fuera poco, no se traduce en mejores servicios públicos.

El cálculo que hicimos aquí en estas páginas el 20 de agosto a partir de las cuentas de los hogares del INE resulta ilustrativo.

La relación entre los impuestos directos y cotizaciones sociales soportados por las familias y su renta disponible bruta pasó del 34,8% en junio de 2018 al 39,7% en marzo de 2026: 4,9 puntos más, un aumento relativo del 14,1%.

No es el tipo efectivo de cada contribuyente, pero sí una señal contundente del esfuerzo que separa la renta real generada de los recursos que finalmente pueden administrar los hogares.

"Por cada cien euros adicionales de ingresos, el sector público incrementó su gasto en aproximadamente 104"

Ahora bien, responder a la pregunta "¿dónde está el dinero?" obliga a cambiar de contabilidad. Los 325.356 millones de la Agencia Tributaria no incluyen todas las cotizaciones ni todos los ingresos de comunidades autónomas y ayuntamientos. Tampoco pueden compararse directamente con el gasto consolidado. Hay que utilizar las cuentas del conjunto de las administraciones, sin duplicar transferencias entre ellas.

Con ese perímetro homogéneo, entre 2018 y 2025 los ingresos públicos pasaron de 472.250 a 725.655 millones: 253.405 millones adicionales.

El gasto se elevó desde 503.193 hasta 766.296 millones, es decir, 263.103 millones más.

Dicho de otra manera, por cada cien euros adicionales de ingresos, el sector público incrementó su gasto en aproximadamente 104.

Y la deuda pública aumentó alrededor de 488.600 millones en esos siete años, hasta rozar los 1,7 billones.

Los ingresos se han disparado, pero el gasto todavía más, y no hemos reconstruido un margen fiscal suficiente.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en el Congreso de los Diputados. Diego Radamés Europa Press

¿En qué se han empleado esos recursos? Principalmente en obligaciones recurrentes.

Las prestaciones sociales en dinero (pensiones, desempleo y otras transferencias) han crecido en torno a 100.000 millones anuales respecto a 2018.

La remuneración de los empleados públicos, que incorpora también las cotizaciones a cargo de las administraciones, ha aumentado aproximadamente 54.000 millones.

Y los intereses de la deuda han pasado de unos 29.600 a más de 40.400 millones.

Estas tres rúbricas explican por sí solas una parte muy sustancial del incremento del gasto. Todo gasto corriente. Muy poco destinado a inversión.

Dentro de las prestaciones destaca el sistema de pensiones, que absorbió alrededor de 195.000 millones en 2025, según las cuentas examinadas por Funcas. Proteger el poder adquisitivo de los pensionistas tiene un coste presupuestario creciente. Y reconocer ese coste no implica cuestionar las pensiones. Significa discutir cómo financiarlas de forma sostenible, sin trasladar indefinidamente la factura a los trabajadores presentes y futuros.

También han aumentado el gasto sanitario y educativo, las compras públicas y diversas transferencias, pero muy poco la inversión.

En este sentido, los resultados para el ciudadano obligan a exigir explicaciones.

El Barómetro Sanitario 2025 indica que sólo el 21,8% de los pacientes obtuvo cita en atención primaria el mismo día o al siguiente. Para los demás, la demora media alcanzó los 9,15 días.

El Hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo. Pedro Dávila Europa Press

En vivienda, las dificultades de acceso se han agravado.

En infraestructuras, el mantenimiento compite con obligaciones corrientes crecientes.

Y en trámites administrativos persisten procedimientos que consumen tiempo y dinero a familias y empresas.

No todos estos problemas dependen sólo del Gobierno central, pero la distribución competencial no puede servir para impedir la rendición de cuentas.

La AIReF lleva años identificando mejoras posibles mediante sus revisiones del gasto (spending review).

La Comisión Europea ha reclamado aplicar recomendaciones relativas a farmacia, hospitales y beneficios fiscales.

Lo exigible sería publicar un balance anual de las medidas efectivamente implementadas, sus ahorros o mejoras verificables y las razones por las que se descartan otras.

En paralelo, hacen falta presupuestos orientados a resultados, evaluación independiente y comparaciones transparentes entre administraciones que corrijan por población, necesidades y costes.

Hay, finalmente, un problema de responsabilidad intergeneracional.

Cuando los ingresos extraordinarios se destinan principalmente a consolidar gasto corriente, se reduce la capacidad futura para invertir, afrontar una recesión o rebajar impuestos.

La factura es intertemporal y opera el principio de equivalencia ricardiana: los incrementos del gasto público actual que se financian con incrementos de la deuda pública obligan a ahorrar a las generaciones presentes para soportar una mayor carga fiscal futura.

En consecuencia, la efectividad del gasto público como dinamizador del PIB a largo plazo queda neutralizada.

La pregunta no es cuánto más puede recaudar España, sino cuánto más necesita recaudar para seguir ofreciendo resultados insuficientes. Después de ocho años de ingresos récord, quienes gobiernan deberían responder con algo más que nuevas cifras de recaudación.

Deberían explicar, euro a euro y resultado a resultado, dónde está el dinero y qué hemos ganado con él.

Es la pregunta que a Monika Hohlmeier nadie le supo responder cuando vino a España a saber qué se estaba haciendo con los fondos europeos.

*** Javier Santacruz es economista.