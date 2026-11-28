La campaña electoral se ha hecho larga. No es una novedad ni resulta extraño en un contexto político tan deteriorado como el nuestro. Sea como fuere, es una buena noticia que llegue a su fin y que los partidos políticos puedan dejar de desplegar, aunque sea por unas horas, su atosigante propaganda.

Quizás sea un buen momento para analizar algunas de las inconsistencias que han dejado los discursos, manifiestos, polémicas, mentiras y medias verdades que se han ido sedimentando a lo largo de dos semanas interminables.

José Bono, barón plenipotenciario en Castilla-La Mancha durante décadas y candidato del aparato felipista a la Secretaría General del PSOE en el año 2000, derrotado sorpresivamente por Zapatero, que luego le recuperaría como ministro de Defensa, irrumpió en campaña con una andanada contra su antaño admirado Felipe González por no votar a Pedro Sánchez: "Felipe, haz el favor, hombre, no hagas el tonto. El PSOE te debe mucho a ti, pero tú más al PSOE".

La contestación, con la ironía afilada que acostumbra a exhibir González, no tuvo desperdicio: "Yo sé que él lo hace pro bono. Por tanto, no hay ningún problema. Se lo agradezco muchísimo". Y, sobre su voto: "Soy una persona seria, no como otros".

A las declaraciones de Bono se sumaron los manifiestos de antiguos tótems del felipismo, como Solchaga, Almunia, Solana o Serra, y de ministros de Zapatero como el propio Bono, José Blanco o Miguel Sebastián.

Algunos de los que se han afanado en explicarnos que Felipe González, Alfonso Guerra o Emiliano García-Page ya no son de izquierdas, o que incluso nunca lo han sido, nos cuentan ahora que el posicionamiento sanchista de José Bono, Carlos Solchaga, Joaquín Almunia o Javier Solana sí constituye una prueba de su ejemplar izquierdismo.

Atribuir semejantes atributos, entre otros, a Solchaga, uno de los ministros de Economía más neoliberales que ha habido en España, con una hoja de servicios repleta de hitos como las privatizaciones, medidas fiscales abiertamente regresivas o una política laboral agresiva con los trabajadores, es para nota.

"Para algunos, ser de izquierdas consiste, sencillamente, en apoyar a Pedro Sánchez"

Una política que contribuyó a provocar la icónica huelga general de diciembre de 1988, una movilización masiva en la que, como se dijo entonces, "pararon hasta los relojes" y que no convocaron las centrales sindicales, precisamente, para echar un cable al partido del Gobierno.

Eran, sin duda, otros tiempos.

Otro tanto podría decirse del izquierdismo de cualquiera de los demás: Solana y la OTAN, Almunia y aquella oposición que parecía diseñada por el propio Aznar, o Sebastián y su tipo único de IRPF, en aquellos tiempos zapateriles en los que "bajar impuestos era de izquierdas".

Pero detengámonos unas líneas en José Bono, que antaño descolló como verso suelto y sempiterno crítico del nacionalismo.

Fue uno de quienes osaron poner los puntos sobre las íes, al menos retóricamente, cuando se abrió la veda, durante la primera legislatura de Zapatero, de las reformas estatutarias que reconocían singularidades identitarias y nacionales.

Un pretexto idóneo para alimentar la carrera hacia el privilegio y la desigualdad entre españoles.

Ahora, en cambio, Bono debe considerar que son perfectamente compatibles con el socialismo medidas que dejan en mantillas y convierten en anécdota aquellas reformas estatutarias, como la ordinalidad y el cupo catalán, que supondrían, de facto, una quiebra de la redistribución entre españoles y un blindaje de los privilegios de unos pocos, abiertamente incompatibles con cualquier noción mínimamente igualitaria.

"Qué curiosos compañeros de cama hace la nueva religión identitaria"

Para algunos, ser de izquierdas consiste, sencillamente, en apoyar a Pedro Sánchez. No hay mucho más. Dan igual los casos de corrupción, la inexistencia de presupuestos y, por tanto, la ausencia del principal instrumento para desarrollar una política económica y fiscal con credibilidad social.

Tampoco importan las alianzas con partidos cuya razón de ser es el chantaje al Estado o la transformación de la política en un entramado esencialmente clientelar y familiar, en el que el poder se ha convertido en una ambición bulímica y desmedida, en un verdadero fin en sí mismo.

Si el sanchismo se aferra a los manifiestos y al imperecedero comodín del "fascismo que viene", la derecha se consume en sus contradicciones más evidentes y en aquellas otras que tratan de maquillar ante los electores.

Vox, aquella escisión ultraconservadora del PP, ya no disimula su ubicación como partido populista de corte nacional-identitario.

La inmigración desempeña un papel absolutamente central en el discurso del partido, de tal manera que empieza a perfilarse como un elemento omniexplicativo que sirve para abordar cualquier debate o cuestión controvertida.

Hasta tal punto ha llegado el afán por ofrecerse como voto válido frente a las supuestas amenazas a una identidad cultural en peligro que, en Cataluña, el partido nacionalista español, cuya lista por Barcelona la encabeza un exmilitante de Fuerza Nueva, ahora se presenta como defensor explícito de la identidad catalana en peligro.

Juanjo Aizcorbe, candidato de Vox por Barcelona, en un mitin en Cornellà. Lorena Sopena Europa Press

Un mensaje dirigido a disputar los votos de Aliança Catalana, una formación racista y abiertamente antiespañola. Qué curiosos compañeros de cama hace la nueva religión identitaria.

No cabe duda de que la inmigración es un desafío central para cualquier política pública puesto que es innegable que el crecimiento demográfico experimentado genera una tensión sobre la demanda de servicios públicos y vivienda mientras que la oferta no ha crecido, sino que se ha visto restringida o mermada por el deterioro general del Estado social.

De ahí a construir relatos sobre identidades culturales en peligro va un trecho. Y un trecho inquietante.

El discurso de la identidad cultural, nacional o subnacional (que, como suele decirse, todo parece ser bueno para el convento) en España se ha utilizado más bien para practicar un racismo superlativo, el de la pretendida extranjerización de millones de españoles que no compartían los rasgos esenciales de la identidad elegida.

En el fondo, con Vox cambia (o cambiaba) el perímetro nacional, pero el discurso identitario aplicado a los extranjeros es exactamente el mismo.

No hay una apuesta racional por la soberanía nacional, sino una redefinición identitaria de la ciudadanía, una atribución de rasgos etnoculturales fetén, que son los que permitirían integrar la comunidad política.

Llama la atención que los forofos del antisanchismo consideren compatible ese discurso con el del PP, que presenta a Cayetana Álvarez de Toledo como número dos por Madrid. La misma persona que en 2016 escribió un texto titulado Contra la identidad y que siempre ha reivindicado su condición de persona de intersecciones: franco-argentina y española por elección. El poder hace extraños compañeros de viaje.

Cayetana Álvarez de Toledo, en un acto electoral en Cáceres. Carlos Criado Europa Press

Quizás el acuerdo entre derechas pasa por la negación de un gobierno ahormado en torno al proyecto personal y familiar de Pedro Sánchez. Resulta una tentación humana comprensible, pero está muy lejos de ser una alternativa política coherente.

Los soberanistas en la estela de Trump y los aranceles, la protección de la industria nacional y la defensa férrea de las fronteras, se presentan a estas elecciones con la palabra "desregulación" en su cartel de campaña.

Es obvio que Pablo Iglesias no es el único que cabalga contradicciones en la política patria. Soberanismo y control migratorio se introducen en el mismo mejunje y pastiche propagandístico que Milei y el apostolado de la libre circulación neoliberal.

Da igual que una cosa vaya acompañada de su contraria y que la incompatibilidad resulte más que evidente.

Ocurre lo mismo con algunos herederos de la tradición conservadora española, que bautizan una plaza con el nombre de Margaret Thatcher y rinden pleitesía al individualismo anglosajón y protestante, difícilmente compatible con la tradición católica de comunidad y defensa del bien común.

No corren buenos tiempos para los matices ni la razón. Tampoco para el trato a los ciudadanos como adultos inteligentes. Son tiempos de trinchera.

De promesas inverosímiles: rebajas fiscales mágicas que aumentarán la recaudación del Estado o políticas sociales imprescindibles que, durante ocho años de gobierno, no se hicieron, pese a disponer del poder para ello y, presuntamente, de la responsabilidad. Ese atributo inexistente en la política española.

Volveré a votar en blanco.

*** Guillermo del Valle es abogado y director de El Jacobino.