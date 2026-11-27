Los cuatro candidatos y la moderadora, María Casado, entran en el plató del debate. Alberto Ortega Europa Press

Sólo se habló de defender la sanidad pública para reforzarla, pero nadie habló de la necesidad de reformarla.

La reforma de la sanidad que nadie afrontó durante el debate

Este jueves, en el último debate electoral antes de las elecciones generales, apareció en escena la sanidad, aunque lo hizo de una manera bastante desdibujada, con los argumentos ideológicos de siempre, algunas contradicciones y muchas inexactitudes. Y, sobre todo, con una preocupante ausencia de propuestas para afrontar sus verdaderos problemas.

Quizás, la cuestión debería merecer un debate entero entre candidatos y no referencias de unos pocos minutos teniendo en cuenta la importancia que tiene para el Estado del bienestar y que es, a vuela pluma, la mayor causa de morbimortalidad evitable de nuestro país.

Eso sí, me llamó especialmente la atención la insistencia de los candidatos, con diferentes matices, en la necesidad de reforzar la sanidad pública, cuando lo que realmente necesita nuestra sanidad pública es que la reformen para poder preservarla.

Sobre reforzar, en los últimos cinco años, el crecimiento del gasto sanitario público ha sido extraordinario, sin que se haya producido un incremento equivalente de la actividad asistencial ni, mucho menos, una mejora proporcional de la accesibilidad de los ciudadanos al sistema.

Se ha incrementado más de un 40% la inversión de todas las comunidades autónomas, incluidas las del PP, pero eso no se ha traducido en un incremento por igual de la actividad ni de los resultados.

Nunca hemos destinado tantos recursos a nuestra sanidad pública y, sin embargo, los ciudadanos siguen teniendo que esperar meses para acceder a una consulta con un especialista, realizarse una prueba diagnóstica o someterse a una intervención quirúrgica.

¿No debería llevarnos esta situación a reflexionar sobre si estamos haciendo las cosas bien?

Esto no va simplemente de meter más dinero, sino de gestionar mejor. No se trata de cuestionar la necesidad de incrementar los recursos cuando sean necesarios, sino de cuestionar que sigamos incrementándolos sin modificar sustancialmente la forma de utilizarlos.

En el debate se pusieron encima de la mesa algunas cuestiones que merecen una reflexión.

Con respecto a la "prioridad nacional" defendida por Santiago Abascal, es evidente que debemos establecer los mecanismos de control necesarios para evitar que nuestro sistema sanitario sea utilizado indebidamente por personas que se desplazan a España exclusivamente para recibir asistencia sanitaria sin tener derecho a ella o trasladar el coste (no sé por qué no se hace, la verdad) a sus países de origen.

Pero atribuir a la inmigración los problemas de accesibilidad de nuestra sanidad pública supone equivocar el diagnóstico. Es una gota en el océano.

Abascal critica la gestión sanitaria de Sánchez: "Es un insulto, hasta tal punto lo han hecho, que el ministerio de Sanidad lo ha anunciado en árabe" https://t.co/al9OLk3TQ3 — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) November 26, 2026

El gran desafío asistencial de nuestro país es el envejecimiento de la población y el incremento de la cronicidad y la dependencia. Tres cuestiones que llevan demasiado tiempo sin ser abordadas adecuadamente por las administraciones públicas y que se llevan el 80% del gasto y los recursos.

Seguimos teniendo un sistema sanitario concebido fundamentalmente para atender procesos agudos cuando una parte creciente de las necesidades asistenciales de nuestra población requiere cuidados continuados, seguimiento de enfermedades crónicas y una adecuada coordinación entre los recursos sanitarios y sociosanitarios.

Mientras no adaptemos nuestro modelo asistencial a esta realidad demográfica y epidemiológica, difícilmente conseguiremos descongestionar nuestros hospitales y centros de salud.

También volvió a aparecer el recurrente argumento de la privatización de la sanidad pública en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, particularmente en Madrid y Andalucía.

Se sigue confundiendo interesadamente la financiación pública de la asistencia sanitaria con la titularidad y la gestión de los recursos que la prestan. Como si lo verdaderamente importante para un ciudadano fuera quién gestiona el hospital en el que le atienden y no que le atiendan adecuadamente y a tiempo.

Resulta especialmente paradójico el caso de Andalucía, donde, lejos de avanzar hacia modelos de gestión privada de hospitales públicos, se ha procedido a revertir los modelos de gestión pública empresarial, integrándolos en el régimen de gestión administrativa directa del Servicio Andaluz de Salud.

Y en cuanto a los conciertos, no han aumentado proporcionalmente como se ha dado a entender y han sido criticados y denunciados por aquellos que tenían intereses directos en que no se produjeran: los propios profesionales del sector público.

En mi opinión, renunciar a instrumentos que proporcionan mayor autonomía, flexibilidad y capacidad de gestión a los responsables de los centros sanitarios constituye una de las mayores involuciones que puede experimentar nuestra sanidad pública.

Si queremos modernizar nuestro sistema sanitario, deberíamos estar avanzando hacia modelos de gestión más profesionales, autónomos y orientados a resultados, con mecanismos adecuados de evaluación y rendición de cuentas, independientemente de la titularidad pública o privada de los recursos.

Y no precisamente en la dirección contraria.

Tampoco deja de sorprenderme la facilidad con la que nuestros responsables políticos afirman que unas comunidades autónomas gestionan mejor su sanidad que otras.

¿Cómo podemos establecer comparaciones concluyentes cuando todavía no hemos sido capaces de desarrollar un sistema suficientemente homogéneo y completo de medición de la accesibilidad de los ciudadanos a las prestaciones sanitarias?

Ni siquiera estamos midiendo adecuadamente todo el tiempo que transcurre desde que un ciudadano solicita asistencia hasta que se resuelve su problema de salud. Existen esperas para acceder a atención primaria, para acudir al especialista, para realizarse una prueba diagnóstica, para recibir el informe de esa prueba y, finalmente, para acceder al tratamiento.

Muchas de ellas ni siquiera aparecen reflejadas en las estadísticas oficiales de listas de espera.

Resulta difícil de entender que nuestros políticos utilicen permanentemente las listas de espera como arma electoral cuando sus propios responsables sanitarios no han sido capaces de consensuar en el Consejo Interterritorial un sistema de información que permita conocer y comparar de manera suficientemente rigurosa la realidad asistencial de cada comunidad autónoma.

La ministra de Sanidad, Mónica García, en una rueda de prensa del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Gustavo Valiente Europa Press

Y, finalmente, Pedro Sánchez volvió a comprometerse a destinar el 7% del PIB a la sanidad pública.

Una promesa cuya credibilidad política resulta inevitable cuestionar cuando quien la realiza consideró prescindible para su propio partido asumir la responsabilidad del Ministerio de Sanidad en la conformación de su último Gobierno.

Pero, más allá de esta circunstancia, la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿para qué ese 7%?

¿Para seguir haciendo lo mismo? ¿Para mantener las mismas estructuras administrativas? ¿Para seguir incrementando los recursos sin evaluar suficientemente los resultados? ¿Para continuar desaprovechando la capacidad asistencial del conjunto de nuestro modelo sanitario?

La sanidad no es un servicio público más. Probablemente sea el ámbito de actuación de las administraciones públicas en el que las consecuencias de la inacción política pueden resultar más dramáticas.

La falta de inversión en prevención, las demoras diagnósticas y terapéuticas, las dificultades de acceso a la innovación y las deficiencias en la organización de la asistencia sanitaria son factores, como he dicho e insisto para quien no lo quiera oír, que contribuyen a la mayor causa de mortalidad evitable de nuestro país.

En sanidad, las decisiones políticas equivocadas cuestan vidas. Pero también las decisiones que no se toman.

España dispone de un extraordinario patrimonio sanitario, constituido por su sistema sanitario público y su sistema sanitario privado. Ambos forman parte de nuestro modelo sanitario y ambos deberían contribuir, desde sus respectivas responsabilidades, a mejorar la salud de la población.

Deberíamos dejar de discutir permanentemente sobre quién presta la asistencia sanitaria para empezar a preocuparnos por quién no la está recibiendo cuando la necesita.

En el debate a cuatro, ninguno de los cuatro candidatos fue capaz de trasladar a los ciudadanos un proyecto de transformación de nuestra sanidad pública que estuviera a la altura de los problemas que tiene y de los desafíos a los que se enfrenta.

Y lo que más me preocupa es que, mientras nuestros políticos siguen compitiendo por ver quién defiende más la sanidad pública, esta se sigue deteriorando.

Porque defender la sanidad pública no es perpetuar su modelo de organización y gestión.

La mayor amenaza para el futuro de nuestra sanidad pública no es reformarla, sino seguir sin hacerlo.

*** Juan Abarca Cidón es presidente de HM Hospitales.