España tiene un problema de productividad total de los factores que no se resuelve exclusivamente con menores impuestos, más subvenciones o nuevos programas de apoyo empresarial.

Es imprescindible abordar la creciente dificultad para desarrollar una actividad productiva debido a un entramado normativo extraordinariamente complejo, fragmentado y cambiante.

Según la encuesta empresarial del Banco Europeo de Inversiones, el 82% de las compañías españolas considera que la regulación constituye un obstáculo para invertir, frente al 69% de media de la Unión Europea.

Más significativo todavía es que el 55% la identifica como un obstáculo importante, cuando el promedio comunitario se sitúa en el 34%.

Este escenario de burocracia e inseguridad regulatoria real y percibida actúa como un impuesto sobre la inversión: eleva los costes de los proyectos, reduce la rentabilidad esperada, aumenta la prima de riesgo y, en última instancia, puede impedir su realización.

Toda decisión empresarial de inversión descansa sobre una comparación entre los desembolsos presentes y los flujos de caja futuros, descontados a una tasa que refleja su coste de capital, siendo uno de sus componentes la prima de riesgo.

Cuando los permisos tardan más de lo previsto, las exigencias administrativas se modifican durante la tramitación o las reglas económicas cambian una vez comprometidos los recursos, los ingresos se retrasan y el coste del riesgo aumenta. El resultado es una caída del valor actual neto de los proyectos.

Este mecanismo resulta particularmente importante en las inversiones intensivas en capital y con horizontes de recuperación prolongados.

"La complejidad regulatoria acaba funcionando como una barrera de entrada y crecimiento"

Una infraestructura energética, una instalación industrial, una promoción residencial o un centro de datos requieren comprometer grandes cantidades de recursos antes de generar ingresos. El tiempo transcurrido entre la decisión de invertir y el comienzo de la explotación económica es, por tanto, una variable determinante de su rentabilidad.

Energía y vivienda son dos paradigmas esclarecedores.

España dispone de ventajas relevantes para atraer nuevas inversiones como sus recursos renovables, potencial de desarrollo tecnológico, conectividad y una posición geográfica favorable. Sin embargo, estas ventajas pierden eficacia por la escasa disponibilidad de capacidad eléctrica, las autorizaciones ambientales o las condiciones económicas de las infraestructuras de almacenamiento, entre otros.

Inauguración de la interconexión eléctrica entre España y Portugal. Adrián Irago Europa Press

En el caso de la vivienda, tras la destrucción de capacidad productiva que siguió a la crisis de 2008, la recuperación de la demanda residencial no ha encontrado una respuesta suficientemente rápida de la oferta.

La planificación urbanística, las licencias, las autorizaciones sectoriales y los cambios normativos prolongan los plazos, encarecen la financiación y deterioran la rentabilidad ajustada al riesgo de los proyectos.

Con lo cual, se reclama a las empresas que inviertan más mientras las administraciones mantienen procedimientos que convierten esas inversiones en operaciones extraordinariamente complejas sólo al alcance de unas pocas grandes empresas que tienen departamentos jurídicos, fiscales y de cumplimiento normativo capaces de afrontar procedimientos prolongados.

Obras en el barrio de Los Berrocales, en Madrid. Gabriel Luengas Europa Press

Cuando las obligaciones administrativas comportan costes fijos elevados, su incidencia relativa es mayor sobre las empresas pequeñas, favoreciendo la posición de dominio de las grandes.

En términos económicos, la complejidad regulatoria acaba funcionando como una barrera de entrada y crecimiento que puede favorecer indirectamente a los operadores establecidos.

El Banco de España ha estudiado esta relación entre complejidad normativa y dinamismo empresarial. Sus investigaciones muestran que un aumento del 10% en el volumen de regulación se asocia, bajo las condiciones del análisis, con una reducción aproximada del 0,5% del empleo en las empresas de menos de diez trabajadores.

La OCDE también insiste en que las cargas regulatorias y administrativas dificultan que las empresas españolas adquieran mayor dimensión.

Las consecuencias negativas de la sobreabundancia de regulación y burocracia suelen asociarse con la descentralización administrativa y la lentitud de la Justicia. Y en buena medida es así, pero no tendría por qué serlo si se hiciera una distribución eficiente de competencias acercando los servicios públicos y la regulación a las jurisdicciones que están más cercanas al ciudadano.

Del mismo modo, una administración lenta o un sistema judicial que tarda demasiado tiempo en ofrecer una respuesta elevan los costes de transacción. Para una empresa o un ciudadano, la posibilidad de defender sus derechos contractuales en un plazo razonable es tan importante como conocer anticipadamente sus obligaciones.

Que la situación persista después de años de planes de simplificación sin efectos visibles no es una fatalidad, sino un fracaso de gestión del que el Gobierno central debe responder, porque es quien fija la legislación básica y marca el ritmo al resto de administraciones.

En cualquier caso, España no necesita sustituir la regulación por una ausencia de reglas, sino transformar su filosofía regulatoria.

La primera prioridad debería ser revisar sistemáticamente los procedimientos administrativos desde la perspectiva del inversor y del ciudadano, identificando las obligaciones redundantes y concentrando las autorizaciones en una interlocución verdaderamente coordinada. La digitalización debe servir para simplificar, no para trasladar una burocracia analógica a formularios electrónicos.

La segunda consiste en introducir plazos efectivos, tramitar procedimientos en paralelo, aplicar el principio de aportar la información una sola vez y extender mecanismos de declaración responsable allí donde los riesgos lo permitan, preservando los controles ambientales, técnicos y de seguridad que resulten necesarios.

La tercera exige evaluar anticipadamente los costes de las nuevas normas y revisar posteriormente si sus resultados justifican las obligaciones impuestas.

Por último, la estabilidad regulatoria debe formar parte de cualquier estrategia seria de atracción de inversión.

En sectores sometidos a regulación económica fuerte como la energía, las redes o la vivienda, los cambios en los mecanismos retributivos o la introducción de gravámenes extraordinarios modifican las expectativas de rentabilidad. No se trata de impedir que los gobiernos cambien sus políticas, sino de exigir que esas modificaciones sean proporcionadas, previsibles y estén suficientemente fundamentadas.

El éxito de un proceso de simplificación administrativa se verá midiendo indicadores más exigentes como el tiempo real necesario para poner en funcionamiento una inversión, proyectos abandonados durante su tramitación, costes regulatorios soportados por las pymes, empresas que consiguen crecer entre territorios e inversiones productivas efectivamente ejecutadas.

Porque la competitividad no se decreta ni se subvenciona indefinidamente. Se construye ofreciendo condiciones para que el capital, el talento y las empresas puedan desarrollar su actividad.

El coste de la burocracia no es únicamente lo que las empresas pagan por cumplirla. Es, sobre todo, la inversión que no se hace, la empresa que no crece y el empleo que nunca llega a crearse.

*** Javier Santacruz es economista.