Sobremesa. Alguien habla sobre impuestos, inmigración o el último escándalo. Otro lo contradice.

Pronto la conversación se torna escaramuza.

Lejos de cambiar de idea, se afianza la propia.

La psicología política y la neurociencia ayudan a explicar por qué.

Escribió Tucídides en el siglo V antes de Cristo que, en la guerra civil de Corcira, los bandos enfrentados cambiaron a su antojo el sentido habitual de las palabras, y la audacia insensata pasó a llamarse valor y la prudencia, cobardía.

Francis Bacon incluyó entre los grandes errores de la mente humana los ídolos del foro, los que nacen del trato entre los hombres, porque las palabras, decía, se imponen al entendimiento y lo perturban.

Y George Orwell resumió la cuestión con una idea que no ha envejecido: que el lenguaje político está hecho para que las mentiras parezcan verdades y el asesinato, respetable.

El lingüista George Lakoff dio forma moderna a esta intuición con su teoría de los marcos.

En No pienses en un elefante explicó que muchas palabras activan marcos mentales con asociaciones, valores y expectativas, y que negar una idea utilizando sus propios términos puede contribuir a reforzar el marco desde el que se presenta.

El exvicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, en su escaño del Congreso de los Diputados en 2008. EFE

Quien dice "no pienses en un elefante" obliga a pensar en él.

Quien discute sobre el "alivio fiscal" ya ha aceptado que los impuestos son una carga de la que hay que liberarse.

Los gobiernos de todos los colores conocen bien esta química verbal.

En 2008, el ministro de Economía Pedro Solbes evitó durante meses la palabra crisis y prefirió hablar de desaceleración.

Al año siguiente, su sucesora, Elena Salgado, anunció la aparición de brotes verdes en plena recesión.

En 2013, la ministra de Empleo Fátima Báñez describió la emigración de jóvenes españoles en busca de trabajo como movilidad exterior.

Las palabras no describen la realidad política: compiten por definirla.

El cerebro procesa el significado antes de disponer del argumento.

Los estudios sobre la actividad eléctrica cerebral han identificado una respuesta denominada N400, relacionada con la integración del significado y las expectativas, que aparece aproximadamente cuatrocientos milisegundos después de una palabra.

Esto no demuestra por sí mismo una reacción emocional ni una defensa de las creencias, pero recuerda que interpretamos el discurso de manera continua, mientras nuestras convicciones pueden influir en esa interpretación.

En 2016, Jonas Kaplan, Sarah Gimbel y Sam Harris presentaron a un grupo de voluntarios, dentro de un escáner de resonancia magnética, argumentos contrarios a algunas de sus creencias.

Las creencias políticas mostraron mayor resistencia al cambio que las no políticas.

Los investigadores observaron patrones de actividad en regiones relacionadas con el procesamiento autorreferencial y emocional, entre otras funciones.

El resultado sugiere que cuestionar ciertas convicciones puede implicar algo más que contrastar datos: también entra en juego la identidad personal.

Unos años antes, el psicólogo Drew Westen había mostrado a votantes muy partidistas declaraciones contradictorias de su candidato y del rival durante la campaña presidencial estadounidense de 2004.

"Las contradicciones del adversario las detectamos enseguida; para las de los nuestros encontramos justificaciones"

Las contradicciones del adversario las detectaban enseguida; para las del suyo encontraban justificaciones, y el estudio encontró actividad en regiones vinculadas con la valoración afectiva y la recompensa.

Defender a los nuestros puede resultar gratificante.

Westen lo desarrolló en su libro The Political Brain (2007), cuya tesis central viene a ser que el cerebro político es un cerebro emocional.

De ahí se deduce una consecuencia incómoda.

Si el votante no decide únicamente mediante argumentos racionales, los políticos más eficaces no son necesariamente los que mejor razonan, sino también los que saben conectar con sus emociones e identidades.

Maquiavelo, que ya lo sabía, escribió que los hombres juzgan más por los ojos que por las manos, porque todos ven lo que pareces y pocos palpan lo que eres.

Gustave Le Bon escribió en 1895, en su Psicología de las masas, que "las multitudes nunca han tenido sed de verdades", y que el poder de las palabras depende de las imágenes que evocan, no de su significado.

Y el economista Joseph Schumpeter, nada sospechoso de demagogia, concluyó en 1942 que el ciudadano típico desciende a un nivel inferior de rendimiento mental en cuanto entra en el terreno de la política.

Esa influencia de las identidades no produce necesariamente un electorado caprichoso; puede contribuir a la estabilidad de sus preferencias.

Los politólogos Christopher Achen y Larry Bartels mostraron en Democracy for Realists que muchos votantes no eligen partido únicamente por sus programas, sino también por sus identidades y vínculos de grupo, y que después adaptan sus opiniones a las del partido que ya habían elegido.

El psicólogo Dan Kahan lo llamó cognición protectora de la identidad: cuando una creencia nos vincula a un grupo, abandonarla tiene un coste social, y ese coste puede pesar más que la fuerza de los argumentos contrarios.

"Aceptamos que una cifra estaba equivocada, pero seguimos votando lo mismo"

Por eso corregir un dato no siempre basta para cambiar un voto.

Aceptamos que una cifra estaba equivocada, pero seguimos votando lo mismo.

El político hábil no necesita convencer a los suyos con argumentos; le basta con darles las palabras que confirmen lo que ya sienten.

Hay, con todo, algunos hallazgos esperanzadores.

En 2012, Boaz Keysar y sus colaboradores encontraron, en determinadas tareas de decisión, menos sesgos al razonar en una lengua extranjera.

Una explicación posible es que esa lengua tenga una carga emocional distinta.

Pero el llamado efecto de la lengua extranjera no aparece en todas las situaciones, y no cabe extenderlo sin más a los ambilingües: quien ha vivido desde niño en dos lenguas puede sentir ambas como propias.

Queda, eso sí, una sugerencia interesante: cambiar de lengua quizá ayude a tomar distancia en algunas discusiones.

El otro hallazgo es todavía más sencillo.

En 2013, un equipo dirigido por Philip Fernbach pidió a personas con opiniones firmes sobre distintas políticas públicas que explicaran, paso a paso, cómo funcionarían las medidas que defendían.

Muchos descubrieron que no lo sabían, y sus posiciones se moderaron.

La clave no fue pedirles que justificaran por qué apoyaban esas políticas, sino que explicaran cómo producirían los resultados esperados.

Esa exigencia de explicar mecanismos concretos, sin llevarles la contraria, puso de manifiesto los límites de su conocimiento.

Los investigadores lo llamaron la ilusión de profundidad explicativa: creemos entender mucho mejor de lo que entendemos, hasta que tenemos que ponerlo en palabras.

De todo ello se deduce una lección práctica para la próxima sobremesa.

Contradecir de frente a alguien en un asunto político puede despertar resistencias; elegir palabras cargadas activa determinados marcos; acumular datos no garantiza un cambio de opinión.

Una pregunta formulada sin hostilidad puede reducir la confrontación y animar al otro a recorrer su argumento con sus propias palabras.

Las palabras se enfrentan en el cerebro antes de enfrentarse en la mesa.

Pero también pueden desarmar lo que ellas mismas han armado.

En política, como en casi todo, se convence menos a quien se derrota que a quien se le deja pensar.

*** Rafael del Moral es filólogo.