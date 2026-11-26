La confianza es uno de los activos más valiosos de una sociedad y, al mismo tiempo, uno de los más difíciles de reconstruir cuando se deteriora.

Es el fondo de comercio básico que condiciona la actividad económica, la disposición de los ciudadanos a cumplir las normas, la credibilidad de las políticas públicas y la capacidad de un país para afrontar transformaciones de largo plazo.

Una economía puede disponer de recursos naturales, infraestructuras, trabajadores cualificados o empresas punteras, pero, si sus instituciones pierden credibilidad, no se puede convertir cualquier dotación inicial de recursos en desarrollo y prosperidad.

En este sentido, según la encuesta sobre confianza institucional publicada por la OCDE en junio de 2026, apenas el 21% de los españoles manifiesta una confianza alta o moderadamente alta en los partidos políticos (un 45% en el caso de la Administración, producto de siglos de intervencionismo público, no porque confíen especialmente en el Gobierno Sánchez).

Sin embargo, ese porcentaje alcanza el 62% en la policía y el 50% en los tribunales.

Diputados en el hemiciclo del Congreso. Congreso Europa Press

Desde la teoría económica institucional, el fenómeno tiene una explicación profunda. Douglass North subrayó la importancia de las instituciones como reglas que estructuran los incentivos y reducen la incertidumbre en las relaciones económicas.

Una sociedad prospera con mayor facilidad cuando los agentes pueden confiar en el cumplimiento de los contratos, la imparcialidad de las autoridades y la estabilidad de las normas.

Por el contrario, cuando existe la percepción de que las decisiones públicas pueden responder a criterios arbitrarios, relaciones personales o intereses partidistas, aumentan los costes de transacción.

Los ciudadanos y las empresas necesitan dedicar más recursos a protegerse de posibles decisiones discrecionales, anticipar cambios normativos o resolver conflictos que deberían estar adecuadamente encauzados por las instituciones.

La corrupción representa una manifestación especialmente perjudicial de este problema. Sus efectos económicos no se reducen al dinero eventualmente desviado ni al perjuicio directo de una contratación irregular.

También altera la competencia entre empresas (trato de favor), distorsiona la asignación de recursos (desviación) y favorece proyectos que no son necesariamente los más eficientes (abuso de posición dominante).

Cuando una adjudicación pública se resuelve mediante criterios alejados del mérito o de la eficiencia (lo cual no necesariamente tiene que ser corrupción: puede ser lícito, pero profundamente ineficiente), se deteriora la calidad de la inversión, se reduce la competencia y se genera un incentivo negativo a las empresas, dado que no siempre resulta más rentable hacer las cosas mejor que disponer de mejores conexiones con el poder.

Ahí es donde crece toda una industria de asesores, consultores, prescriptores y agentes diversos que venden su cercanía al poder.

El Informe sobre el Estado de derecho publicado por la Comisión Europea en julio de 2026 ofrece un diagnóstico que merece estudiarse sin simplificaciones. Reconoce avances en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los esfuerzos para mejorar los recursos del sistema judicial y la adopción de iniciativas anticorrupción.

Sin embargo, mantiene recomendaciones sobre el procedimiento de designación del órgano de gobierno de los jueces, la autonomía del fiscal general, la duración de las investigaciones de corrupción de alto nivel, la regulación de los conflictos de interés y la transparencia de los grupos de presión.

Si bien casi todo lo relacionado con el CGPJ viene prácticamente de la Ley Orgánica de 1985, el resto del deterioro institucional ha emergido especialmente en la última legislatura: un fiscal general condenado y apartado en el ejercicio de sus funciones, la reforma del delito de malversación, la concesión de una autoamnistía a cambio de la investidura del actual Gobierno ya abiertamente reconocido por todas las partes, el intento de apartar a los jueces y poner a los fiscales para la instrucción de los casos o la fallida regulación de los lobbies, entre otros ya probados, y todos los casos que están en este momento bajo investigación judicial.

"Una democracia necesita instituciones que puedan emitir diagnósticos políticamente incorrectos sin que ello se interprete como una deslealtad"

La independencia de las instituciones constituye una de las principales herramientas para restablecer la confianza.

Los supervisores económicos, las autoridades fiscales, los organismos estadísticos, los tribunales y las instituciones de control desempeñan funciones que, por su propia naturaleza, deben situarse a gran distancia de los intereses políticos inmediatos.

La credibilidad de un supervisor como la CNMC no depende de que sus decisiones satisfagan a las empresas ni de que coincidan con las preferencias del Gobierno. Depende de que estén debidamente justificadas, de que puedan someterse a escrutinio y de que los agentes económicos tengan la seguridad de que los criterios profesionales prevalecen sobre las presiones coyunturales.

Algo semejante ocurre con la AIReF. Su valor no reside en sustituir al Gobierno en la determinación de las prioridades presupuestarias, sino en proporcionar evaluaciones independientes sobre la sostenibilidad fiscal, la calidad del gasto y el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Inés Olóndriz, presidenta de la AIReF. Diego Radamés Europa Press

Una democracia necesita instituciones que puedan emitir diagnósticos políticamente incorrectos sin que ello se interprete como una deslealtad.

Y las instituciones estadísticas como el INE desempeñan una función igualmente esencial. Si los ciudadanos no confían en los indicadores económicos, la discusión pública se convierte en una confrontación de percepciones difícilmente contrastables.

Y si los mercados dudan de la calidad de la información fiscal, económica o financiera, la credibilidad del país puede verse perjudicada.

Por tanto, en primer lugar, es urgente reforzar la independencia institucional yendo más allá de las meras declaraciones formales. Requiere sistemas de nombramiento basados en competencia profesional, mandatos estables, recursos suficientes, incompatibilidades efectivas y mecanismos de control que garanticen que nadie queda al margen de la rendición de cuentas.

En segundo lugar, es fundamental mejorar los resultados cotidianos de la Administración con un sistema de evaluación de los resultados y rendición de cuentas. La OCDE identifica cinco factores que influyen decisivamente en la confianza pública: fiabilidad, capacidad de respuesta, integridad, apertura y equidad.

No basta con publicar información sobre la actividad administrativa. Es necesario saber si se cumplen los plazos, si los servicios mejoran, si los recursos se utilizan adecuadamente y si las recomendaciones de los organismos de fiscalización provocan cambios efectivos.

Finalmente, otro punto importante es asumir la responsabilidad de los errores en la gestión. No toda decisión equivocada constituye una irregularidad, pero cualquier administración debería explicar qué objetivos perseguía, qué resultados obtuvo y qué medidas correctoras adoptará cuando las cosas no funcionen.

En suma, recuperar la confianza no consiste sólo en exigir que la sociedad crea más en sus dirigentes, sino que es necesario organizar los poderes públicos de tal manera que resulte razonable confiar en ellos, con independencia de quién ocupe el poder.

Las instituciones pertenecen a los ciudadanos y deben estar preparadas para sobrevivir a quienes las gobiernan bajo un sistema de alternancia y equilibrios de poder.

*** Javier Santacruz es economista.