España lleva demasiado tiempo confundiendo la reforma del sistema educativo con la mejora de la educación.

Durante las últimas décadas se han sucedido leyes orgánicas, modificaciones curriculares, cambios en los criterios de evaluación y debates interminables sobre la organización de las enseñanzas.

Cada reforma ha sido presentada como una respuesta a las deficiencias de la anterior, casi siempre con el compromiso de mejorar la calidad, reforzar la igualdad de oportunidades y preparar a los estudiantes para un mundo cambiante.

Veamos qué dicen los números para evaluar los resultados.

En el último informe PISA, correspondiente a 2025 y publicado por la OCDE en septiembre de 2026, España obtuvo 457 puntos en matemáticas, 451 en comprensión lectora y 477 en ciencias.

Respecto a la evaluación de 2022, supone descensos de aproximadamente 16, 23 y ocho puntos, respectivamente.

Estudiantes, antes de un examen. María José López Europa Press

Las caídas en matemáticas y lectura son especialmente preocupantes, mientras que en ciencias la variación respecto a 2022 no resulta estadísticamente significativa. En comparación con 2015, los resultados de las tres materias se encuentran entre los más bajos de toda la serie histórica.

Más significativo todavía es lo ocurrido con los alumnos que no alcanzan las competencias mínimas. Entre 2015 y 2025, su proporción aumentó 11 puntos porcentuales en matemáticas, 15 en lectura y seis en ciencias.

No hablamos de conocimientos especializados ni de exigencias académicas extraordinarias, sino de capacidades fundamentales para comprender información, resolver problemas, interpretar datos y desenvolverse razonablemente en la vida cotidiana.

Los resultados también revelan dificultades en el extremo superior de la distribución. En matemáticas, apenas el 4% de los alumnos españoles alcanza los niveles más altos de rendimiento, frente al 8% de media de la OCDE.

La proporción que supera el nivel básico es incluso ligeramente superior a la media internacional, pero tenemos muchos menos estudiantes entre los mejores.

Por tanto, el problema educativo es doble: por un lado, el alumnado que queda rezagado y, por otro lado, el déficit de capacidad de desarrollar plenamente el talento de quienes podrían alcanzar niveles de excelencia.

¿Dónde está la raíz del problema? Un alumno evaluado a los 15 años ha pasado por numerosos cursos, docentes, centros y regulaciones.

Las consecuencias de la pandemia también condicionaron el aprendizaje, y el deterioro de determinadas competencias se observa en otros países. Por ello, sabemos que el problema no nació en la actual legislatura, sino que viene de muy atrás.

"Ningún gestor privado conservaría su puesto tras una década de resultados a la baja amparándose en la complejidad del problema"

Pero reconocer esta complejidad no puede utilizarse como excusa para eludir responsabilidades por parte de los actuales responsables nacionales y autonómicos.

Si después de sucesivas reformas persisten las mismas carencias e incluso se agravan algunas de ellas, resulta razonable cuestionar los criterios con los que se diseña y evalúa la política educativa.

Ningún gestor privado conservaría su puesto tras una década de resultados a la baja amparándose en la complejidad del problema. Quienes diseñan y aplican la política educativa, desde el Ministerio hasta las consejerías, deben responder de sus resultados con la misma claridad con la que se atribuyen sus supuestos éxitos cuando los indicadores acompañan.

Desde el punto de vista económico, estamos ante un problema de capital humano de primera magnitud.

Durante mucho tiempo hemos utilizado los años de escolarización, las tasas de titulación o el porcentaje de población con estudios superiores como aproximaciones a la calidad de los recursos humanos disponibles. Esto ya no tiene la misma validez.

Lo que determina buena parte de la capacidad productiva de una sociedad no es cuánto tiempo permanece una persona en el sistema educativo, sino qué conocimientos y competencias adquiere durante ese tiempo.

Los trabajos de Eric Hanushek y Ludger Woessmann sobre capital humano y crecimiento económico han puesto de manifiesto la importancia de las capacidades cognitivas para explicar las diferencias de productividad y prosperidad entre países.

La educación constituye una inversión cuyos rendimientos se extienden durante décadas, tanto a través de la mayor capacidad individual para generar ingresos como mediante la innovación, la adaptación tecnológica y la mejora de la eficiencia empresarial. Y la educación, a su vez, depende de la calidad institucional con que se diseñe.

Un alumno que abandona la enseñanza obligatoria con deficiencias relevantes de comprensión lectora o razonamiento matemático no sólo tendrá más dificultades para continuar sus estudios. También encontrará barreras adicionales para adaptarse a nuevas ocupaciones, aprovechar tecnologías complejas y desarrollar su trayectoria profesional.

En una economía donde la inteligencia artificial está modificando rápidamente numerosas tareas, estas capacidades son más necesarias que nunca.

Llegados a este punto, en el análisis de la raíz del problema educativo, suele aparecer la discusión sobre cuánto gasta España en la materia.

La OCDE, en su informe Education at a Glance 2026, señala que el gasto público educativo español, medido en porcentaje del PIB y con la metodología utilizada para su comparación temporal, pasó del 3,6% en 2015 al 3,9% en 2023. Al mismo tiempo, el gasto por estudiante en España continúa siendo inferior al promedio de la organización.

Desde una perspectiva de evaluación económica, no basta con medir los medios empleados (número de docentes, presupuestos, infraestructuras, equipamiento tecnológico o programas implantados). Es imprescindible identificar qué combinaciones de recursos, métodos pedagógicos y organización escolar consiguen mejorar las competencias de los alumnos.

Los propios datos de PISA 2025 muestran la complejidad del problema. El 49% de los estudiantes españoles asistía a centros cuyos directores consideraban que la escasez de profesorado perjudicaba, al menos en cierta medida, la enseñanza.

Al mismo tiempo, un 34% de los alumnos declaraba haber faltado al menos un día de clase durante las dos semanas anteriores a la evaluación, frente al 22% de media de la OCDE. Son problemas diferentes que no pueden resolverse mediante un único instrumento.

Tampoco debería confundirse la digitalización de las aulas con la modernización del aprendizaje. En PISA 2025, el 54% de los estudiantes españoles afirmaba utilizar herramientas de inteligencia artificial para estudiar al menos una vez por semana.

La incorporación de estas tecnologías puede facilitar una enseñanza más personalizada, pero también plantea el riesgo de sustituir el esfuerzo de comprensión por la mera obtención automática de respuestas.

El criterio para evaluar su utilidad debería ser cuánto mejoran el conocimiento, la capacidad crítica y la autonomía intelectual del estudiante, no cuántos dispositivos o aplicaciones se incorporan a los centros.

La desigualdad educativa constituye otra dimensión fundamental. Los estudiantes de familias con mayores recursos pueden recurrir a profesores particulares, actividades complementarias y apoyo académico adicional.

Alumnos, el primer día de colegio en Madrid. Fernando Sánchez Europa Press

La consecuencia es doble: se reducen las oportunidades de quienes parten de condiciones más desfavorables y la economía pierde capital humano que podría haber desarrollado.

Por ello, defender la exigencia académica es prioritario para garantizar la adquisición real de competencias y como herramienta eficaz para reducir las desigualdades de origen.

España necesita avanzar hacia una política educativa basada en objetivos verificables y evaluaciones independientes. Las competencias de lectura, matemáticas y ciencias deberían constituir prioridades compartidas, acompañadas de mecanismos de diagnóstico temprano y programas de refuerzo cuya eficacia pudiera medirse.

Al mismo tiempo, resulta imprescindible mejorar la formación inicial y continua del profesorado, fortalecer la dirección y organización de los centros y conceder autonomía de gestión vinculada a una rendición de cuentas razonable.

La conexión entre educación y mercado laboral merece una revisión igualmente profunda. La Comisión Europea continúa identificando desajustes relevantes entre la formación disponible y las necesidades de las empresas, especialmente en determinadas especialidades técnicas, científicas y profesionales.

La expansión de la Formación Profesional ofrece oportunidades importantes, pero requiere una implantación efectiva de la formación dual y una cooperación mucho más estrecha entre centros educativos y tejido productivo.

Por encima de todo, finalmente, hace falta continuidad institucional. Los efectos de una política educativa pueden tardar una década o más en hacerse visibles sobre el conjunto del alumnado.

Resulta difícil exigir resultados sostenidos a un sistema sometido periódicamente a reformas normativas que consumen recursos organizativos, alteran prioridades y dificultan la evaluación de las medidas anteriores.

*** Javier Santacruz es economista.