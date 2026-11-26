El domingo pasé cuatro horas de pie en una cola de varios kilómetros en la T4 de Barajas. Sin agua, sin comida, sin acceso a un retrete y sin saber quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos.

Se había estropeado el trenecito que comunica la terminal con su satélite, aunque los anuncios de Aena por megafonía decían, al parecer erróneamente, que se trataba de trabajos de mejora planificados. Ya saben: disculpen las mejoras.

Era, en fin, una avería relativamente menor, y más en el trágico contexto reciente, que en cualquier país a medio civilizar se resuelve con un plan de contingencia. En la España de 2026, sirve para dar lugar a una procesión de penitentes de dimensiones bíblicas y para hundirse en una crisis existencial.

Resolvieron como pudieron la situación unos pocos esforzados agentes de la Guardia Civil, a grito pelado a falta de más medios, exigiendo a Aena que movilizara las jardineras para resolver lo que amenazaba con convertirse en un grave problema de orden público.

Una vez más, las dos Españas. Por un lado, los agentes de la Guardia Civil recorriendo una cola de varios kilómetros, a la carrera y hasta perder la voz, mientras improvisaban soluciones al caos logístico.

Por el otro, una compañía participada en un 51% por el Estado que me imagino prodigiosamente gestionada por alguna sobrina de alto cargo socialista.

Begoña Gómez y María Jesús Montero, en un mitin del PSOE en Sevilla. Rocío Ruz Europa Press

No fue el único episodio kafkiano de la semana. Viajaba por trabajo por España con colegas estadounidenses. Me sorprendí a mí mismo varias veces haciendo algo que jamás había hecho en mis 45 años de vida: pedir disculpas por España.

En apenas cinco días sufrimos todo tipo de retrasos, cancelaciones y situaciones caóticas derivadas del abandono de las infraestructuras y su pésima gestión.

Siempre he ejercido de español orgulloso de su país. Forma parte de mi identidad de historiador expatriado ser embajador cotidiano de las maravillas de España. Pero últimamente siento más vergüenza que orgullo.

En esta desgraciada cola de Barajas, me dio por pensar en los bailes forzosos de los mítines del PSOE. Baila Pedro Sánchez, baila Begoña, baila Marlaska. Bailan todos al son de las instrucciones de algún gurú de Lula o de Maduro.

Por lo visto, España ya es uno de esos países donde se pueden ganar elecciones moviendo las caderas mientras todo arde.

Porque bailaban unos días después de la tragedia de Urda, apenas identificados los cadáveres. La instrucción demoscópica demandaba no acudir al funeral por las víctimas y bailar sobre el escenario. Bailemos, pues.

El Rey, a su llegada al funeral por las víctimas de Urda en la catedral de Toledo. Juanma Jiménez Europa Press

Pensé, haciendo cola, en el rostro enjuto, casi cadavérico, de Sánchez, en sus pupilas dilatadas, su mirada psicopática, su risa sardónica.

Y me acordé de las danzas de la muerte de la Edad Media, en las que la Muerte, representada por figuras esqueléticas, convocaba a papas, reyes, mercaderes y campesinos a participar en un baile obligatorio, del que nadie podía escapar.

La danza macabra era una representación espantosa de la fragilidad humana, de la vanidad del poder y de la inevitabilidad del final de los finales, muy presente en tiempos de peste.

Pero la danza macabra del PSOE es un género en sí mismo. Aquí son los poderosos quienes bailan con la muerte al fondo del escenario, obligando a bailar a los obedientes militantes.

La muerte medieval igualaba a los hombres y humillaba a los poderosos. La del PSOE obra en sentido contrario: los poderosos someten la dignidad de los bailarines.

Ésta es la España del PSOE, fea y antiestética, que venera al apuesto presidente. La rapera del mitin de Sevilla, con su trapo en la cabeza, recitando incongruencias. Liderazgo mundial en vergüenza ajena.

Candidatos que dan saltitos no ya por un sillón, sino por una mirada del Uno. Engagement, storytelling, vibes, les vendería el ganapán sucesor de Iván Redondo. Cringe.

"La humillación es rito iniciático, un voto público de fidelidad"

En las cortes medievales había bufones, pero también cortesanos, especie bastante más triste. El bufón tenía al menos el talento de hacer reír al rey. El cortesano debía limitarse a reírle las gracias al propio monarca, aunque no tuvieran ninguna.

En la corte del PSOE, el cortesano ha de aprender a bailar. Ya no basta con aplaudir con temor norcoreano. Hay que demostrar entusiasmo, aun a costa de hacer el ridículo. La humillación es rito iniciático, un voto público de fidelidad.

A pesar de los anglicismos, el espectáculo es profundamente español. Es la España fea de charanga grotesca, figurón, envidia, peloteo y servilismo.

La España valleinclanesca, del callejón de Álvarez Gato, aunque en esta farsa no haya ya héroes, ni siquiera deformados. Hay rostros desencajados, boquiabiertos, muecas rijosas, aquelarres, procesiones de criaturas monstruosas y miradas vacías.

El esperpento contemporáneo ya no necesita espejos deformantes. En la pantalla plana del televisor, el esperpento es ya la fórmula predilecta de comunicación política.

En El entierro de la sardina, Goya representó una alegría tan artificiosa que resultaba inquietante. Celebración y pesadilla. Risas que producen desasosiego, fiestas que esconden amenazas.

Una sonrisa puede ser hermosa o repugnante, según sus circunstancias. La solemnidad puede ser boba, y la alegría puede ser obscena. La belleza es proporción, lo estético también es ético. Un grupo humano se retrata en aquello que decide celebrar.

El domingo, mientras esperaba en Barajas, miraba a mi alrededor. Había ancianos, familias con niños, viajeros que perdían conexiones, gente agotada que llevaba horas sin poder sentarse ni ir al baño.

⚠️ Info importante sobre el #Aeropuerto AS #Madrid-#Barajas: debido a una incidencia técnica en el tren que comunica la T4 y T4 Satélite operado por Alstom, el servicio se está prestando con autobuses. Se recomienda a los pasajeros que tengan que realizar un vuelo internacional en T4S que acudan con antelación al aeropuerto. Lamentamos las molestias. Estamos tratando de solucionarlo con Alstom. — Aena (@aena) November 22, 2026

La mayoría se comportaba con una paciencia extraordinaria y a mi juicio excesiva. Desde luego, nadie bailaba.

Volví a sentir la vergüenza de tener que disculparme ante colegas extranjeros. El dolor de sentirme extraño en un país del que siempre he estado orgulloso.

Durante 45 años he defendido las virtudes de España ante cualquiera que quisiera escucharme, y muchas veces ante otros que no querían. No recuerdo haber sentido nunca la necesidad de pedir perdón por mi país. Esta semana lo hice varias veces.

Y lo peor no fue lo ridículo de las situaciones, sino descubrir que empezaba a acostumbrarme.

En las danzas medievales, al final todos acababan bailando con la Muerte, incluido el más poderoso entre los hombres. El domingo 29, los sufridos españoles de las colas interminables tenemos la ocasión de recordarle al Uno cómo terminaban aquellos bailes.

*** Carlos Conde Solares es historiador.