Hay tragedias que no pueden resolverse con una indemnización económica, unas ayudas puntuales y unas palabras de condolencia.

Tragedias que destrozan familias, cambian vidas para siempre y dejan consecuencias que ninguna cantidad de dinero podrá reparar.

Los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda son dos de ellas.

Como hijo de una víctima mortal de Adamuz, hay una pregunta que no puedo dejar de hacerme. ¿Acaso el Estado no tenía la obligación de garantizar nuestra seguridad cuando viajábamos en un tren?

Las víctimas reclamamos que se esclarezcan los fallos de seguridad ferroviaria que denunciamos, que se depuren todas las responsabilidades que correspondan y que el Estado asuma un compromiso extraordinario con quienes hemos sufrido estas tragedias.

Exigimos un reconocimiento extraordinario del Estado y una reparación integral para las víctimas de Adamuz y Urda.

Zona del accidente ferroviario de Urda (Toledo). Juanma Jiménez Europa Press

Pero ¿qué entendemos por una verdadera reparación del Estado?

Que una víctima pueda recibir el tratamiento médico que necesita en cualquier hospital de España, independientemente de la comunidad autónoma en la que resida, sin que las barreras administrativas retrasen su recuperación.

Que la atención psicológica y psiquiátrica esté garantizada durante todo el tiempo que sea clínicamente necesario, sin límites arbitrarios impuestos por una póliza de seguros. Porque el dolor de perder a un hijo, a una madre o a un padre no tiene fecha de caducidad.

Que las ayudas y prestaciones extraordinarias lleguen a todas las personas afectadas que las necesiten, sin discriminaciones por su lugar de residencia o nacionalidad, y que ninguna familia quede desprotegida por no encajar en un determinado baremo.

Que se establezcan ayudas económicas vitalicias para padres, madres, hijos y demás familiares directos que han perdido a sus seres queridos, mediante prestaciones extraordinarias del Estado, sin exclusiones por edad, jubilación o por no cumplir los requisitos de una pensión ordinaria. Porque las consecuencias de perder a un ser querido no desaparecen con el paso del tiempo.

Que los menores que han perdido a sus padres tengan garantizado su futuro.

Que las personas mayores y dependientes que han perdido a quienes las cuidaban reciban la asistencia necesaria.

Y que quienes han quedado incapacitados para trabajar cuenten con una protección económica y social adecuada.

Eso es para nosotros una reparación del Estado: no sólo indemnizar el daño sufrido, sino garantizar que ninguna víctima quede abandonada después de la tragedia.

España reconoce a las víctimas de atentados terroristas un régimen extraordinario de protección, asistencia e indemnizaciones. Y es justo que así sea. Porque hay tragedias cuyas consecuencias requieren una respuesta especial de las instituciones, más allá de una compensación económica.

"El Estado ha fallado en proteger nuestra seguridad"

No pretendemos equiparar las causas de estas tragedias.

Pero sí preguntamos por qué las víctimas de Adamuz y Urda no podemos contar también con una protección especial, una atención continuada y una reparación extraordinaria del Estado ante unas consecuencias igualmente devastadoras.

El Estado ha fallado en proteger nuestra seguridad.

¿De verdad alguien puede creer que unas ayudas mínimas y unas indemnizaciones que, en muchos casos, pueden tardar años en llegar son suficientes para reparar todo el daño que hemos sufrido?

Mientras se habla de responsabilidades, indemnizaciones y procedimientos administrativos, las víctimas seguimos enfrentándonos a situaciones que deberían conmover a cualquier sociedad.

Una joven que perdió una pierna en el accidente y cuya vida cambió para siempre. Ahora se encuentra sin la atención sanitaria que necesita porque la aseguradora ha dejado de prestársela y su situación de residencia le impide acceder a la asistencia pública.

¿No es suficiente haber perdido una pierna como para tener que luchar también por el derecho a recuperarse?

María Fernanda, madre de Agustín, que después de perder a su hijo nos contaba que la aseguradora había dejado de proporcionarle atención psicológica. ¿Cómo se le explica a una madre que ha enterrado a su hijo que la ayuda para sobrellevar su dolor tiene fecha de caducidad?

Personas mayores y dependientes que han perdido a los hijos o familiares que las cuidaban. Personas que no sólo tienen que aprender a vivir con una ausencia irreparable, sino también con la angustia de no saber quién las acompañará al médico, quién las ayudará en su vida diaria o quién estará a su lado cuando ya no puedan valerse por sí mismas.

Niños que han perdido a sus padres. Que han perdido sus abrazos, sus cuidados y la seguridad de crecer junto a ellos. Menores cuyo futuro no puede quedar reducido a una cantidad económica establecida por un baremo.

Personas que han perdido su trabajo porque las secuelas físicas o psicológicas les impiden recuperar su vida laboral. Familias que, además de afrontar una tragedia, tienen que preocuparse por cómo pagar sus facturas y seguir adelante, mientras las indemnizaciones no siempre reflejan la verdadera dimensión de sus pérdidas.

Y heridos graves que necesitan tratamientos médicos especializados que no encuentran en su comunidad autónoma y que deben esperar meses, aun cuando podrían recibir esa atención en otros hospitales de España.

Personas para las que cada día de espera supone prolongar el sufrimiento y retrasar una recuperación que debería ser prioritaria.

¿Cómo es posible que, después de una tragedia de esta magnitud, el lugar donde vivimos, una póliza de seguros o un trámite administrativo puedan condicionar nuestra salud y nuestro futuro?

Estas son las realidades que existen detrás de las cifras, de los comunicados oficiales y de las indemnizaciones. Son personas que necesitan respuestas, cuidados y protección. Y son familias que no pueden seguir esperando.

Llevo semanas queriendo escribir esta carta.

Esperaba que, ahora que se acercan las elecciones, alguno de los candidatos se acordara de nosotros. Que, más allá de los reproches políticos, alguien asumiera un compromiso real del Estado con sus víctimas de Adamuz y Urda.

Pero, hasta ahora, nuestras tragedias parecen servir más para alimentar los enfrentamientos políticos que para atender las necesidades de quienes seguimos sufriendo sus consecuencias.

Y las víctimas ya no aguantamos más.

*** José Javier Romero Barba es hijo de una víctima mortal del accidente ferroviario de Adamuz.