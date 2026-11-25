Los cuatro grandes partidos españoles (PP, PSOE, Vox y Frente Amplio) colocan la vivienda, la inmigración y el resto de asuntos económicos en los primeros puestos de sus programas electorales. Es normal, ya que son los principales problemas del país.

Otro día podremos discutir eso tan tóxico de que los políticos están para arreglar los problemas de los ciudadanos (no, amigo mío, están para facilitarte que los resuelvas por tu cuenta, no para resolverlos ellos).

Pero hoy nos centraremos en otra carencia: la poca importancia que le dan todos los partidos a la política exterior.

En el programa del PP la política exterior está en el último apartado bajo un título muy amplio: "Recuperaremos el lugar que nos corresponde en el mundo".

El PSOE la coloca también abajo (empieza en la página 105 de 114) bajo un título también expansivo: "España en Europa y en el mundo".

Vox no tiene un apartado propio, y distribuye la política exterior entre distintos temas (inmigración, fronteras, seguridad y defensa) con especial énfasis en Marruecos.

Frente Amplio, en 151 páginas, reserva a la "seguridad humana" el capítulo 17 de 18.

Leyendo los programas, lo exterior es lo que se escribe cuando ya se ha dicho todo lo importante.

No es una anécdota de maquetación. Es el retrato de la importancia que, tradicionalmente, los partidos políticos le han dado a lo que pasa más allá de nuestras fronteras.

Cuando nos unimos a la Comunidad Europea, todo fue más fácil para todos. Durante muchos años, si la política exterior hubiera sido impuesta desde Bruselas en su totalidad, no se habrían producido muchas distorsiones.

Pero lo exterior es también muy importante, y no un arma política, como suele ser empleado en la contienda política nacional.

"El del PP es un programa de restauración: volver a 2018"

Ningún país puede sobrevivir sin relaciones exteriores sólidas. Hasta Corea del Norte las tiene.

El PP promete que la política exterior "volverá a ser de Estado", que no la usará como "instrumento electoral" y que informará a las Cortes antes de cambiar de posición en asuntos esenciales. El Sáhara no se nombra de forma explícita, pero es el ejemplo tácito al que alude.

Quiere recuperar el "equilibrio" entre Marruecos y Argelia y el vínculo con Estados Unidos, mantener el apoyo a Ucrania, llama a China "socio, competidor y rival sistémico", condena a Cuba, Nicaragua y Venezuela y, sobre Gaza, pide proteger a los civiles con soluciones diplomáticas junto a Israel y los países árabes, sin reconocimiento de Palestina ni embargos.

Es un programa de restauración: volver a 2018, pero sin ideas claras sobre un mundo que ya no es el de 2018.

El PSOE resume su doctrina en tres palabras: "aliados, no vasallos".

Rechaza el 5% del PIB en defensa porque pondría en riesgo el Estado del bienestar, presume de haber reconocido a Palestina, del embargo de armas a Israel y de haber negado las bases contra Irán.

Propone limitar el veto en el Consejo de Seguridad, llegar al 0,7% y una "política exterior feminista" (si ganan, habrá que preguntar al nuevo canciller cómo se come eso cuando se siente con países no occidentales).

Lo llamativo es que en nueve páginas no aparecen ni Marruecos, ni el Sáhara, ni Estados Unidos, ni China.

Vox propone sanciones a Marruecos, militarización de Ceuta y Melilla, recuperar Gibraltar, y rechaza el acuerdo comercial de la Unión Europea con Mercosur.

Ni una palabra sobre la OTAN, Rusia, Ucrania o China. Para el partido que más habla de soberanía, esta termina en el espigón del Tarajal.

Frente Amplio, por su parte, tiene la visión del mundo de 1986 con la pancarta de "OTAN no".

Reducir el gasto militar, convertir los "recintos de uso militar extranjero" (Rota y Morón) en "polos tecnológicos" (son únicos creando nuevas expresiones, hay que reconocerlo), firmar el tratado de prohibición de armas nucleares, embargo "integral y permanente" a Israel, suspensión del acuerdo UE-Israel, referéndum de autodeterminación en el Sáhara.

Marinos estadounidenses en la base naval de Rota. Nacho Frade Europa Press

Coherente con su ideario, que es el típico de los partidos políticos occidentales financiados e infiltrados por el KGB durante los años 80. Aunque también es la coherencia del brindis al sol: sabiendo la dificultad de su aplicación, les da más espacio para la sinceridad.

España construyó el primer imperio planetario y, si atendemos a nuestra tradición política en los últimos 200 años, empezó a dejar de interesarse por lo que pasaba fuera.

El desastre del 98 trajo una generación de ensayistas preguntándose qué nos pasaba.

Luego, Ortega lo escribió en España invertebrada: el problema de España no era el mundo, era España.

Y, si no recuerdo mal, "Regeneración es el deseo; europeización es el medio de satisfacerlo. Verdaderamente se vio claro desde un principio que España era el problema y Europa la solución" (en su conferencia La pedagogía social como programa político, de 12 de marzo de 1910).

Durante el franquismo, el mayor hito internacional fue salir del aislamiento gracias a servir como activo para Estados Unidos en la lucha contra la expansión del comunismo en Europa.

En 1986, la mejor idea exterior que hemos tenido: unirnos a la Comunidad Económica Europea y quedarnos en la OTAN. Fueron ideas tan buenas que se convirtieron en las únicas.

"España gasta toda su energía política en sí misma"

Durante tres décadas nuestra política exterior consistió en que la hiciera Bruselas. El consenso fue tan amplio que dejó de discutirse, y lo que no se discute no se piensa.

Hasta que llegamos a la Guerra de Irak en 2003, al rechazo mayoritario de toda la nación al alineamiento con Estados Unidos y a los atentados del 11-M.

A pesar de todo ello, de las muchas razones de nuestro aislamiento político e intelectual, esta es la más incómoda: España gasta toda su energía política en sí misma.

Un país que lleva 48 años discutiendo cómo se organiza, qué lengua se habla en qué institución, si el Estado es uno o muchos, si no quiere dejar atrás la polarización usando la historia como arma, que perpetúa problemas nacionales sistémicos (paro, vivienda, pensiones) no tiene energía sobrante para preguntarse qué quiere ser en el Sahel, en el Atlántico o en Oriente Medio.

Y es que, en el debate político, como hemos mencionado, cuando lo exterior aparece, lo hace como arma interior, como herramienta de partido.

Gaza no se discute en España como un conflicto a 4.000 kilómetros, sino como un marcador de identidad. Estar con Israel es de derechas, estar con Palestina es de izquierdas.

Un ejemplo de esto es el Sáhara. Era de lo poco que quedaba de consenso en política exterior para los dos grandes partidos, y para sus extremos.

José Manuel Albares y Naser Burita, en Rabat. Ministerio de Asuntos Exteriores Europa Press

Era una de las banderas principales de la izquierda, y fue arrasada por la conveniencia política y la disciplina de partido.

Podemos no se fue del Gobierno de coalición cuando Sánchez aceptó la postura de Marruecos. Eran de los saharauis hasta que peligró su sueldo público.

El resultado de todo esto es un país con una posición geopolítica envidiable (bisagra entre dos continentes y dos océanos, lengua de 600 millones de personas, frontera sur de Europa, puerta de entrada al Mediterráneo), pero con una ambición internacional de cantón suizo.

No nos preguntamos qué quiere España del mundo. Parece que queremos que el mundo nos deje en paz, pero eso nunca será posible.

*** Elías Cohen es abogado y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria.