Hamás y sus patrones cataríes, con multimillonarias sumas de dinero, orquestaron a nivel mundial el libelo del genocidio que aún persiste.

Dentro de eso, estuvo la campaña de hambruna y hubo muchas mentiras más. Ahora llegó el turno de las carpas inundadas.

Israel tiene claro que esto es sólo otro eslabón más en la cadena de odio terrorista contra el Estado judío.

Las imágenes de tiendas de campaña en la Franja de Gaza, ubicadas en las zonas de desplazados, inundadas por las primeras lluvias, han sido difundidas por la organización terrorista Hamás como supuesta prueba del ensañamiento de Israel con la población gazatí.

Si bien está claro que una carpa no puede proteger como una vivienda fija bien construida, el problema de fondo va mucho más allá de ello.

Lo que ha armado Hamás es una nueva campaña de demonización de Israel, que incluye la difusión de imágenes reales y otras montadas, que también oculta su responsabilidad directa por la situación.

Desplazados en un campamento al oeste de la ciudad de Gaza. Bilal Osama Zuma Press / Europa Press

En un comunicado oficial, la Oficina del primer ministro israelí subrayó que Hamás explota cínicamente el sufrimiento de la población para culpar a Israel, mientras roba y desvía sistemáticamente los suministros (como cemento para túneles, tuberías para lanzamisiles y bombas de saneamiento para cohetes) ante la pasividad de la ONU y la UNRWA.

Y mientras se niega a desarmarse, tal como exige el plan de veinte puntos del presidente estadounidense Donald Trump para iniciar la reconstrucción.

En el plano operativo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el organismo coordinador COGAT detallaron que, en cooperación con la Junta de Paz, la ONU, organizaciones internacionales y países donantes, han coordinado el ingreso de más de 93.000 tiendas de campaña y más de 8.600 camiones cargados con lonas, mantas, ropa de abrigo y otros suministros específicos para el invierno.

Además, se facilitaron reparaciones en las redes de agua, drenaje y alcantarillado, y combustible para estaciones de bombeo.

También entraron dieciséis camiones cisterna de succión de aguas residuales (incluidos doce para el Comité Internacional de la Cruz Roja), 7.500 dosis de vacunas para UNICEF, tres clínicas móviles para el International Medical Corps y cientos de camiones con medicamentos y equipamiento médico entregados directamente a hospitales y clínicas.

COGAT continues its winterization efforts, in coordination with the @BoardOfPeace, the @UN and international organizations, to address winter-related humanitarian needs in Gaza. So far, over 93,000 tents and more than 8,600 trucks carrying winter supplies and other essential equipment have entered Gaza. We will continue monitoring developments on the ground and coordinating with our international partners to address evolving humanitarian needs. — COGAT (@cogatonline) November 13, 2026

Asimismo, las Fuerzas de Defensa de Israel y su brazo coordinador COGAT precisaron que aprobaron más de 850 solicitudes de organizaciones internacionales que abarcan decenas de miles de camiones con insumos invernales.

Pero advirtieron que en aproximadamente el 50% de los casos aprobados la ONU y las agencias aún no han trasladado el equipamiento al interior de Gaza por problemas logísticos y presupuestarios ajenos a Israel.

Remarcaron también que las propias organizaciones admiten no poder garantizar que ciertos equipos no caigan en manos de Hamás.

Por eso, las autoridades israelíes revisan los cargamentos para asegurar que la asistencia llegue a los civiles sin servir para reconstruir las capacidades militares del grupo terrorista.

Un camión de ayuda humanitaria en el paso de Rafah. Mohamed Arafat Zuma Press / Europa Press

Sin embargo, las acusaciones más contundentes contra la organización terrorista provienen justamente de sectores palestinos, confirmando los esfuerzos explícitos y activos de Hamás por bloquear la ayuda a la población para poder acusar a Israel.

Un informe de Daily Alert del Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs (JCFA), basado en una investigación del diario británico The Telegraph, reveló que Hamás está confiscando tiendas de campaña distribuidas a los palestinos desplazados para tomar el control de su reparto y generar ganancias económicas.

Residentes de Gaza denunciaron además que integrantes armados de las fuerzas de seguridad de Hamás obligaron a empleados públicos a firmar compromisos para no ingresar a los campamentos de desplazados donde intentaban realizar tareas preventivas ante las lluvias.

Socavaron así las labores para proteger a los civiles de las inundaciones.

Por su parte, el analista gazatí Ahmed Fouad Alkhatib denunció el escándalo en torno al fracaso de los preparativos para el invierno en Gaza.

Detalló que profesionales de los ministerios de Obras Públicas y de Asuntos de Socorro de la Autoridad Palestina (AP) fueron intimidados y coaccionados por Hamás para no emprender proyectos humanitarios sin su aprobación, bajo amenaza de sufrir la llamada "justicia de campo", que incluye palizas y castigos peores.

REVEALED: The scandal surrounding Gaza's failed winterization efforts lays bare a grim reality: Hamas obstructed attempts to protect Palestinian civilians before the devastating winter storms that flooded tens of thousands of tents. Palestinian Authority employees inside Gaza have reported that professionals from the Ministries of Public Works and Relief Affairs were intimidated, summoned, and coerced by Hamas into signing pledges not to undertake humanitarian projects without the group's approval. According to their accounts, those who defied Hamas risked so-called "field justice," including beatings and worse. Several officials, including Najla Hammad, Ihab Al-Bahtiti, Khaled Abu Safiya, Wiam Aboul-Nasr, Dr. Adnan Hamouda, and Ahmed Abu Zaiter, have publicly stated that efforts to build more durable fiberglass housing and improve conditions for displaced civilians were blocked. Another example was a proposal that was put forward to demolish several heavily damaged towers which were at risk of collapse from rainwater after extensive bombardment. According to those involved, Hamas blocked the removal of the “Bank of Palestine Tower” in Gaza City's Rimal neighborhood, reportedly arguing that it would "collapse from the rain anyway." The terrorist group did not show any concern for the civilian lives that would be lost when the tower eventually collapses on its own, because it wants dead Palestinians and news of tragedy to keep Gaza in the news cycle and to gain global sympathy, hoping for more incoming resources and donations for the Strip’s humanitarian and reconstruction needs that it could siphon. Additionally, Hamas has also been accused of obstructing construction projects intended to create safer communities for displaced Gazans in southern Gaza, prioritizing political control over humanitarian relief. This is a reminder that Gaza's suffering is not only a consequence of war. It is also the result of a fascist and ruthless governing power that repeatedly places its own interests above the welfare of the people it claims to represent. The same terror group that helped bring catastrophe upon Gaza continues to obstruct efforts to mitigate its consequences. As floodwaters sweep through displacement camps and families endure another winter in misery, the question is unavoidable: how many Palestinian lives could have been spared had Hamas allowed humanitarian, housing, and reconstruction efforts to proceed unimpeded? — Ahmed Fouad Alkhatib (@afalkhatib) November 9, 2026

Según Alkhatib, funcionarios confirmaron públicamente que Hamás bloqueó iniciativas para construir viviendas de fibra de vidrio más resistentes y proyectos para crear comunidades más seguras para los desplazados en el sur de Gaza.

Incluso, según los involucrados, el grupo terrorista impidió la demolición de la Torre del Banco de Palestina, en el barrio Rimal de la ciudad de Gaza (gravemente dañada y en riesgo de derrumbe por las lluvias), argumentando que "se derrumbaría por la lluvia de todos modos".

Para Alkhatib, Hamás prioriza su control político y busca víctimas civiles para mantener a Gaza en el ciclo informativo, ganar simpatía internacional y atraer más donaciones que luego pueda desviar.

En la misma línea, un reporte de Palestinian Media Watch (PMW), elaborado por Nan Jacques Zilberdik, recopiló declaraciones y documentos en los que el movimiento Fatah denuncia que Hamás obstruye deliberadamente los esfuerzos nacionales de socorro mientras intenta evadir su responsabilidad culpando a la AP de "negligencia".

En un comunicado difundido en su página de Facebook, la Comisión de Información y Cultura de Fatah calificó de "contradicción flagrante" el hecho de que Hamás exija la intervención de la AP mientras cita a declarar y obliga a empleados del Ministerio de Trabajo y de agencias de socorro a firmar compromisos que les impiden cumplir con sus funciones humanitarias.

El portavoz oficial de Fatah, Abd Al-Fattah Doleh, declaró a la televisión oficial de la AP que el control de Hamás les impide asistir a la población.

"Ayer, el personal de nuestras oficinas gubernamentales palestinas en Gaza debía entregar tiendas de campaña a nuestra gente. Las fuerzas de Hamás los persiguieron, confiscaron las carpas e impidieron que las distribuyeran. Es decir, ni siquiera lo más simple que tenemos en nuestras manos podemos entregarlo".

A estas denuncias se suma el testimonio de una mujer residente en Gaza, difundido por el portavoz de Fatah en Europa, Jamal Nazzal, en el que afirma sin temor a represalias que Hamás disparó contra los transportes de asistencia y acaparó los suministros.

"Toda la ayuda [humanitaria] fue bajo tierra. La ayuda no llega a todo el pueblo. Soy de Gaza y toda la ayuda llega en nuestro nombre... Todo va a sus [propias] casas. Hamás la toma, dispara y hacen con ella lo que quieren".

PMW añadió que fuentes palestinas también han denunciado que Hamás controla el Hospital Al-Shifa, ataca y golpea a mujeres, y utiliza hospitales y centros de ayuda para interrogar y torturar a civiles gazatíes.

De este modo, Israel sostiene que los llamados internacionales a introducir ayuda humanitaria necesaria al comenzar la temporada de lluvia y frío se basan en acusaciones mentirosas de Hamás y hacen caso omiso de la realidad en el terreno, de las enormes cantidades de suministros que entran diariamente a Gaza.

También recuerda que la columna vertebral de su postura sobre todas las penurias de la población gazatí es que fue Hamás quien lanzó la guerra al perpetrar la masacre del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel. Y que todo lo que derivó de la necesidad israelí de responder para desmantelar a Hamás y recuperar a los secuestrados fue resultado precisamente de aquel ataque terrorista sin precedentes.

*** Jana Beris es periodista.