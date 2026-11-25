La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante su visita a las obras de construcción de 50 viviendas colaborativas de alquiler joven en Valladolid, este miércoles Rubén Cacho ICAL

El BOE no es capaz de construir el millón de viviendas que se necesitan, pero sí puede impedir que se hagan.

El BOE no es ni puede ser el promotor inmobiliario que necesita España

En Economía, la abundancia de recursos naturales no suele equivaler automáticamente a fuente de riqueza. Todo depende de qué instituciones formales e informales haya para convertir lo que es una dotación inicial de factores productivos en una máquina de creación de valor añadido a lo largo del tiempo.

Esto es lo que sucede en España con buena parte del territorio, su distribución geográfica y su orografía para construir vivienda.

Tanto las reglas del juego como los incentivos generados por las decisiones políticas en los últimos años están haciendo imposible atender el incremento de demanda residencial, tanto de compraventa como de alquiler, cuando realmente existe oferta de suelo nuevo a desarrollar o ya existente, salvo en el caso de las islas (y no todas).

Cuando existe un problema grave como el habitacional, es fundamental comprender su raíz y determinar las medidas que deben tomarse para solucionarlo.

La carestía de vivienda aparece en los estudios sociológicos como la principal fuente de preocupación de los ciudadanos españoles, tanto para los que están "dentro" del mercado como para los que están "fuera".

Con "dentro" me refiero a los que ya son propietarios o arrendatarios, y con "fuera", a los que esperan serlo en un plazo razonable de tiempo y, mientras tanto, viven en casa de sus padres o entran y salen del mercado continuamente.

Según una reciente encuesta de GAD3, el 85% de los españoles considera que el acceso a la vivienda ha empeorado durante los últimos años, frente a un exiguo 4% que aprecia una mejoría. El 68% desaprueba la actuación del Gobierno en esta materia y un 56% considera perjudicial la Ley de Vivienda de 2023.

Las cifras que caracterizan el "cuello de botella" son las siguientes. El Índice de Precios de Vivienda del INE registró un incremento interanual del 12,2% en el segundo trimestre de 2026, que alcanzó el 12,9% en la vivienda de segunda mano.

El incremento acumulado desde 2018 ronda el 70%, siendo el activo más inflacionista de una familia, no incluido en el cálculo del IPC y que exige comprometer una parte muy importante de la renta y del patrimonio familiar.

Un edificio en construcción en el barrio de Xuxán, en A Coruña. Quincemil

Mientras tanto, el Banco de España estima que durante 2025 se formaron alrededor de 240.000 nuevos hogares, frente a unas 92.000 viviendas terminadas.

Entre 2021 y 2025, la diferencia acumulada entre creación de hogares y construcción residencial se aproximó a las 750.000 unidades, y se espera que, hacia el final de la década, si no se hace nada, supere el millón.

A ello hay que sumar factores de oferta "formales" nada desdeñables, como la dificultad para encontrar mano de obra cualificada en el sector de la construcción, para rentabilizar los proyectos constructores dadas las incertidumbres regulatorias que se traducen en retrasos que exigen "pulmón" financiero suficiente, la disponibilidad de acceso y conexión a la red eléctrica y otros suministros o el encarecimiento de los materiales básicos de construcción, entre otros.

Y otro que es "informal": el ataque reputacional permanente al sector después de la crisis de 2008, con un estigma social permanente bajo acusaciones de "especulación".

Por tanto, dado este escenario, ante un shock positivo y muy fuerte de demanda en los últimos años causado por la inmigración, el crecimiento de la población ocupada, la reducción del tamaño medio de los hogares y la concentración de las oportunidades económicas en determinadas áreas metropolitanas, el resultado no podía ser otro que un déficit de oferta permanente y creciente.

Lo que popularmente denominamos "cuello de botella".

Y sin contar con una demanda potencial que ni siquiera llega a materializarse, como es la de los jóvenes que continúan viviendo con sus padres, parejas que retrasan su convivencia o trabajadores que descartan trasladarse a otra ciudad porque no pueden asumir sus precios inmobiliarios.

La solución no puede venir de otro lado que no sea de la oferta: poner en el mercado de manera masiva mínimo un millón de viviendas en un plazo no superior a dos años.

"La solución sólo puede venir de la oferta: poner en el mercado mínimo un millón de viviendas en un plazo no superior a 2 años"

El inicio del proceso es lanzar una señal al mercado para generar expectativas de bajada de precios por un shock positivo de oferta en los próximos dos años, asegurando las reformas en el marco institucional que permitan disponer de suelo nuevo, ya existente o capacidad de reconversión de activos inmobiliarios ya existentes (oficinas, locales comerciales, industriales…).

A partir de aquí viene todo lo demás que hemos detallado en multitud de ocasiones.

El discurso de la actual izquierda y parte de la derecha no liberal rechaza la promoción privada y fía la solución a la vivienda pública, así como a cargar en las espaldas de los arrendadores el coste de la protección de los inquilinos considerados como "vulnerables". Dicho de otro modo, confía en que el BOE es el promotor inmobiliario que necesitamos.

No hay que profundizar mucho en el análisis para darse cuenta de lo quimérico que es un pensamiento de estas características.

Y lo que es peor: la voluntad de generar falsas expectativas hacia la ciudadanía que confía en que un Gobierno le dé las ayudas que le permitan acceder a una casa sin darle nociones de Economía elemental.

Por ejemplo, que ante un grave déficit de oferta (y, por tanto, concentración de la oferta disponible en pocas manos) cualquier subsidio público recibido por el arrendatario o para el que está comprando (por ejemplo, avalar la entrada de la casa) se traduce en una transferencia de renta hacia el arrendador o el vendedor en forma de mayor precio de alquiler o de adquisición.

El BOE no es capaz de construir el millón de viviendas que se necesitan, pero sí puede impedir que se hagan.

Es el resultado más tangible de la Ley de Vivienda de 2023 y la maraña de reales decretos-ley aprobados antes y después hasta los últimos minutos antes de las elecciones del 29 de noviembre.

Esto no significa que la Administración (del signo que sea y al nivel que sea) no deba tener un papel en el aumento de oferta residencial, sabiendo que es un "gran tenedor" de suelo y construcciones ya existentes que podrían convertirse en oferta disponible.

A eso debería dedicarse Casa 47, bajo disciplina de mercado. Pero no parece que esté siendo así.

*** Javier Santacruz es economista.