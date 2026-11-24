España es un país donde se puede trabajar, tener estudios superiores, acumular varios años de experiencia profesional y, aun así, carecer de los recursos necesarios para abandonar el domicilio familiar.

Durante décadas, independizarse económicamente formó parte de una secuencia relativamente reconocible:

1) terminar los estudios,

2) incorporarse al mercado laboral,

3) adquirir una cierta estabilidad económica,

y 4) formar un hogar independiente.

Nunca fue un proceso automático ni estuvo exento de dificultades, pero constituía una expectativa razonable para una parte importante de la población.

Hoy, este proceso se ha roto.

España es un país donde se puede trabajar, tener estudios superiores, acumular varios años de experiencia profesional y, aun así, carecer de los recursos necesarios para abandonar el domicilio familiar.

No estamos hablando de una cuestión anecdótica ni de una supuesta preferencia generacional por prolongar la adolescencia.

Según el módulo de dificultades de acceso a la vivienda de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, el 44,3% de las personas de entre 26 y 34 años convivía con alguno de sus padres en 2025. En términos absolutos, representa más de 2,2 millones de personas en una etapa de la vida en la que cabría esperar un grado considerable de autonomía económica.

El dato es suficientemente relevante por sí mismo, pero resulta todavía más expresivo cuando se examinan sus causas.

Entre quienes permanecían en el hogar familiar, un 34,6% declaraba no poder alquilar una vivienda y otro 12,7% no podía acceder a su compra. Es decir, casi la mitad identificaba directamente la imposibilidad económica de acceder al mercado residencial como motivo principal.

Un 13% estaba ahorrando para independizarse, mientras únicamente el 1,9% afirmaba poder afrontar el coste de una vivienda y preferir seguir viviendo con sus padres.

Manifestación por la vivienda en Madrid. Diego Radamés Europa Press

La falta de emancipación personal choca con la situación macro. Durante los últimos años hemos registrado tasas significativas de crecimiento del PIB, expansión del empleo y aumento de la población ocupada.

Sin embargo, una parte importante de las nuevas generaciones no consigue traducir esas mejoras agregadas en una mayor capacidad para construir su propio proyecto de vida en forma de salarios reales crecientes corregidos por paridad de poder de compra.

El Consejo de la Juventud de España estimaba en su Observatorio de Emancipación de 2025 una tasa de emancipación del 14,5% entre los jóvenes de 16 a 29 años y una edad estimada de salida del hogar familiar de 30,2 años, la cual no significa "edad de independencia económica" tal como se suele incluir en un plan financiero personal.

Su comparación entre el alquiler medio de una vivienda y el salario de una persona joven mostraba que el primero equivalía al 98,7% del segundo.

Naturalmente, no todos los jóvenes alquilan una vivienda completa en solitario, ni los precios medios reproducen todos los mercados locales. Pero la comparación ilustra la distancia entre la renta laboral individual y el coste de un hogar independiente.

La evolución desfavorable de la productividad, la inflación, la fiscalidad o la vivienda (entre otros) está provocando una ruptura del proceso de acumulación patrimonial entre generaciones.

"Una parte creciente de las rentas juveniles se consume en cubrir necesidades corrientes"

Tradicionalmente, el ahorro temprano permitía afrontar los primeros compromisos financieros, reunir una entrada para una vivienda y comenzar a construir un patrimonio.

Hoy, una parte creciente de las rentas juveniles se consume en cubrir necesidades corrientes, especialmente cuando se produce la emancipación. Y quienes todavía viven con sus padres no siempre pueden transformar esa convivencia en ahorro suficiente, porque sus ingresos son bajos o contribuyen a los gastos familiares.

Trascendamos algunos mitos comunes que identifican a los jóvenes con estilos de consumo más agresivos que los de sus padres cuando tenían la misma edad.

La Fundación BBVA publicó recientemente que la proporción de jóvenes con vivienda en propiedad ha pasado del 65% en 2008 al 40,8% en 2025.

No significa que la propiedad deba convertirse en el único objetivo deseable. Un mercado de alquiler amplio, competitivo y estable puede facilitar enormemente la movilidad y la autonomía.

Lo relevante es que la dificultad de acceso a ambos regímenes reduce la libertad de elección y retrasa la formación de un patrimonio materializado tanto en activos reales como financieros.

Cuanto mayor es la escasez de vivienda disponible, sabiendo que constituye aproximadamente el 75% del patrimonio mediano de una familia según la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España (2024), mayor es la dependencia de un joven de su generación inmediatamente anterior para que le facilite el acceso a la vivienda vía herencia, donación o conviviendo con ella.

La dependencia generacional tiene consecuencias profesionales. Una persona que no puede permitirse trasladarse a Madrid, Barcelona, Málaga u otra ciudad con oportunidades profesionales termina descartando empleos que podrían mejorar su trayectoria.

Vista de Barcelona. David Zorrakino Europa Press

Las empresas encuentran mayores dificultades para captar trabajadores y los recursos humanos no se desplazan necesariamente hacia donde resultarían más productivos. Se puede crear empleo sin conseguir cubrir determinadas vacantes y mantener, al mismo tiempo, desempleo o subempleo en otras áreas del país.

Existe, además, una dimensión presupuestaria e intergeneracional que merece discutirse sin convertirla en una confrontación entre jóvenes y mayores.

La sostenibilidad de las pensiones, los servicios públicos y las obligaciones futuras del Estado depende de que las generaciones que se incorporan al mercado laboral puedan desarrollar carreras productivas, ahorrar, adquirir patrimonio y formar hogares.

No basta con garantizar derechos a quienes ya han consolidado su posición económica si las nuevas generaciones encuentran barreras cada vez mayores para llegar a ella.

En esto se cumple perfectamente la hipótesis de "equivalencia ricardiana": el aumento del gasto y la deuda pública provoca un aumento del ahorro en las generaciones mayores para cubrir las obligaciones futuras tanto suyas como las de sus descendientes.

En definitiva, la emancipación tendría que convertirse en uno de los principales indicadores de éxito de las políticas públicas, recuperando el equilibrio intergeneracional.

Deberíamos medir no sólo cuántos jóvenes encuentran empleo, sino cuántos pueden sostener un hogar con su propio salario, qué proporción de su renta deben destinar a la vivienda y cuánto consiguen ahorrar después de atender sus necesidades básicas.

*** Javier Santacruz es economista.