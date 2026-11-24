Soy uno de los centenares de miles de socialistas que no vamos a votar a Pedro Sánchez el 29-N.

Si yo, socialdemócrata convencido, que he dedicado mi vida de ciudadano, de socialista y de periodista a la lucha por una sociedad mejor y por una convivencia fraterna entre españoles, votase a Pedro Sánchez, no solamente me traicionaría a mí mismo y a España, sino que, además, traicionaría el legado de mis antepasados.

Antepasados que, al menos desde hace dos siglos, vienen luchando contra la corrupción y por la libertad y la justicia en nuestro país. Una lucha que les costó cárcel, torturas e incluso muerte.

Desde los primeros años del siglo XIX, antepasados míos liberales y socialistas, generación tras generación, han luchado para que fuese posible la unidad de España, la democracia, la libertad y la justicia que conseguimos dos siglos después.

Y que hoy están en serio peligro a causa de esta cosa monstruosa que hemos dado en llamar sanchismo.

Pero es mucho más que la catástrofe causada por un hombre, porque el desastre no hubiese sido posible sin la complicidad y el silencio de tantos.

Centenares de miles de socialistas antisanchistas se debaten estos días en el dilema de mantenerse fiel a unas siglas degradadas hasta la náusea, o a sí mismos.

Es decir, a lo que el auténtico PSOE era hasta la llegada de Pedro Sánchez. Unas siglas que han perdido su contenido natural, para convertirse en una cáscara vacía que sólo contiene la inanidad y el capricho del "líder".

Las razones las conocemos sobradamente los españoles.

No voy a reproducir aquí la larga lista de mentiras, traiciones, promesas incumplidas y demás barrabasadas sanchistas para explicar mi decisión.

En cambio, voy a exponer un sentimiento profundo que creo compartir con centenares de miles de socialistas.

Un sentimiento en el que confluyen las múltiples y dolorosas conmociones que se han ido acumulando en mi corazón socialdemócrata a lo largo de las dos últimas legislaturas, hiriéndomelo como el tormento de la gota china, desde que Sánchez traicionó mi militancia, mi cuota, mi confianza, mi apoyo y mi voto.

Yo fui uno de aquellos primeros millares de ingenuos que nos tragamos su cuento de la renovación del PSOE, de su lucha contra la corrupción y de la regeneración del Gobierno y de la política española.

Y no sólo le entregué mi confianza: estuve en sus mítines de primarias y compartí aquella tonta alegría de recibir a un líder "nuevo" y "limpio", frente a una candidata heredera del escándalo de los ERE de Andalucía.

Sino que también, como periodista, le defendí públicamente en diferentes medios y critiqué duramente a sus entonces adversarios internos, sin darme cuenta de la razón que tenían.

Tras mi despertar a la calaña del personaje, ya no pude seguir votándole, como centenares de miles de socialistas que en elecciones anteriores optamos por la abstención, el voto en blanco, el voto nulo o el voto a otros partidos.

Y ahora estamos en la misma tesitura: la imposibilidad moral y patriótica de dar mi voto al sanchismo.

No he roto mi carné; lo conservo para reactivarlo cuando termine esta calamidad. José María Pagador

El dolor que siento por mi antiguo partido y por el abismo al que el sanchismo ha conducido a España no sólo es patrimonio de mi dignidad, sino de la de mis antepasados.

Antepasados que se jugaron el tipo, sufrieron cárcel y tortura, o perdieron la vida por defender las ideas que Sánchez ha traicionado.

Escucho dentro de mí estas voces que me llegan desde dos siglos atrás diciéndome: "no permitas esto por más tiempo".

Mi trastatarabuelo Cayetano Rubio Ontanillas, alcalde de Madrid en 1822 y luego de Zafra (Badajoz), de aguerrida ideología liberal (lo más cercano entonces a la socialdemocracia), combatió desde la política y el periodismo en la prensa "izquierdista" de entonces el absolutismo del rey felón y su corte podrida, la corrupción generalizada y la deriva catastrófica que llevaba el país.

Haciendo un retrato de aquella España desgraciada en el periódico El Zurriago totalmente aplicable a la actual.

Cabecera de El Zurriago, uno de los periódicos en los que escribía Cayetano Rubio Ontanillas. José María Pagador

Su nieto y bisabuelo mío, Rosendo de la Peña Rubio, también alcalde liberal de Zafra a finales del siglo XIX, educó a sus descendientes en las ideas que llevaron al socialismo.

Su hijo y tío abuelo mío, Rosendo de la Peña Risco, primer socialista de la familia, fue maestro nacional en Marchena (Sevilla) y militante del PSOE y de UGT.

Rosendo de la Peña Rubio, bisabuelo del autor y alcalde liberal de Zafra. José María Pagador

Motivo por el que los sublevados franquistas lo fusilaron el 24 de agosto de 1936.

Sus restos no han sido encontrados todavía.

Fernando Pagador de la Peña, mi padre, sobrino carnal del asesinado, ingresó en el Ejército de la República en 1934 en el Cuerpo de Ingenieros y terminó la guerra como teniente.

Después de su traslado a la 37ª Brigada Mixta, con la que defendió Madrid y participó, entre otras, en la batalla del Ebro.

Finalizada la guerra, fue hecho prisionero, degradado como oficial de la República, fusilado sin munición, torturado, condenado a trabajos forzados y encarcelado hasta agosto de 1947.

Miembro muy activo del PSOE, tuvo cargos orgánicos en el partido en Extremadura y fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Badajoz durante varios mandatos.

[FOTO — CUERPO, TRAS ESTE PÁRRAFO: 5_foto4.jpg] Rosendo de la Peña Risco, maestro en Marchena, con sus alumnos. José María Pagador

Mi socialismo viene, por tanto, de muy atrás, y quiero que perviva en el futuro.

Por eso he tomado de nuevo la decisión de no votar a Pedro Sánchez.

Antes de que sea demasiado tarde para nuestro país.

*** José María Pagador es escritor y periodista.