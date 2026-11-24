Pedro Sánchez se ha lanzado al voto femenino y ha acabado ridiculizando a la propia ministra de defensa.

Margarita Robles ha aparecido en un vídeo exponiendo las razones de por qué las mujeres deben votar al PSOE y ha terminado lanzando un guiño al “pájaro” de Sánchez.

No sé a quién beneficia este llamamiento, pero seguro que al presidente no, porque recuerda cómo despreciaba a su ministra, llamándola “pájara” en un Whatsapp con José Luis Ábalos, sí, el exministro que montó una agencia de colocación sexual mientras pagaba con dinero público encuentros con prostitutas.

El vídeo forma parte de la estrategia socialista para recuperar el voto femenino, que fue decisivo en 2023, y a ella se suma la entrevista de Sánchez en Lecturas, donde decía que no imagina su vida sin su mujer, Begoña.

Es el presidente enamorado, el del beso en los mítines, el del lema “la fuerza de las mujeres”. Pero es, en definitiva, el paternalismo petulante.

Porque a esas mujeres a las que quiere conquistar probablemente les importan más asuntos como la corrupción, un transporte seguro, la crisis en Ceuta (donde por cierto, se han multiplicado por seis las agresiones sexuales en los últimos tres meses) o, sorpresa, también los pactos con un independentista que quiere romper el país.

Una portada romántica o un Sánchez atractivo no va a fagocitar tampoco los escándalos de los últimos años y menos los que nos afectan.

Porque, claro que otros gobiernos socialistas han impulsado nuestros derechos , qué duda cabe, pero este se ha demostrado incapaz de protegerlos como se merecen: con unas pulseras antimaltrato que fallan o con leyes como la del 'Sólo sí es sí' con la que se ha rebajado la condena a más de 1.200 agresores y violadores. Las mujeres no necesitamos que nos enamoren; necesitamos que gobiernen y que el feminismo se defienda con hechos, no con promesas.