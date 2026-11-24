Tres años de ventaja que no deciden nada

Nvidia atraviesa un mes negro.

Ha perdido más de un billón de dólares de capitalización y su fundador ha dimitido como consejero delegado.

Aun así, su ventaja técnica sigue intacta: los análisis independientes sitúan al mejor chip de Huawei entre tres y cuatro años por detrás, y no esperan que esa distancia se cierre antes de 2030.

Quien lea ahí el final de la historia se equivoca de variable.

Un chip es un dispositivo que convierte electricidad en cálculo.

La pregunta que decide la carrera no es quién fabrica el mejor conversor, sino quién puede alimentar más conversores, antes y a menor coste.

Conviene decirlo con honestidad: hoy Estados Unidos va por delante.

Alberga el 44 % de la capacidad mundial de centros de datos, frente a una cuarta parte de China, y Nvidia producirá este año unas 25 veces más capacidad de cómputo que Huawei.

Mi tesis no es que China vaya ganando.

Es que le sobra el único factor que no se compra ni se diseña en dos años.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Energía, Sara Aagesen Marta Fernández / Europa Press

La carrera se corre en teravatios hora

China consumió 10.368 TWh de electricidad en 2025. Estados Unidos, unos 4.200. La Unión Europea, cerca de 2.800. España, 256.

La diferencia de escala impresiona menos que la de ritmo.

China añadió en un solo año unos 500 TWh de consumo, el equivalente a dos Españas, y conectó más de 430 GW de eólica y solar.

La demanda europea sigue un 4 % por debajo de 2019.

La estadounidense ha pasado casi dos décadas plana y ahora descubre que ha olvidado cómo crecer.

Goldman Sachs lo ha resumido en una cifra.

"No es que China vaya ganando. Es que le sobra el único factor que no se compra ni se diseña en dos años"

En 2030 China dispondrá de unos 400 GW de capacidad de reserva efectiva, más del triple de lo que demandarán todos los centros de datos del planeta.

En Estados Unidos el margen de reserva ha caído del 26 % al 19 % en cinco años, y ocho de sus trece mercados regionales están ya en el umbral crítico o por debajo.

Barata donde importa y, sobre todo, disponible

El tópico dice que la electricidad china es baratísima. No es exacto.

El Oxford Institute for Energy Studies la sitúa en niveles comparables a los de Estados Unidos y por debajo de los europeos.

La ventaja aparece donde Pekín quiere que aparezca: en los nodos de cómputo del oeste, con tarifas bonificadas para quien use chips nacionales.

El kilovatio hora baja de 0,4 yuanes, unos 5,6 centavos de dólar, frente a los 9 centavos de la media industrial estadounidense.

Hay una objeción seria.

Los chips chinos son menos eficientes, de modo que cada unidad de cálculo les cuesta más electricidad que a un sistema de Nvidia.

Es cierto, y es justo lo que confirma la tesis: quien tiene energía abundante puede permitirse ser ineficiente.

Quien no la tiene no puede enchufar ni el chip más brillante del mundo.

La resiliencia es la otra mitad.

Un sistema con esa holgura, que sólo en 2025 puso en servicio cuatro nuevas líneas de ultra alta tensión, no deja a un cliente de 500 MW esperando años en una cola de acceso.

En Virginia o en Madrid, ese cliente espera.

Robots Unitree en la Gala del Festival de Primavera Chino del 2026. CCTV Omicrono

El mito de la factura de los hogares

Aquí entra el argumento que está frenando a Occidente: los centros de datos suben la luz a las familias.

El dato que lo sostiene es real.

En PJM, el mayor mercado eléctrico de Estados Unidos, el precio de la capacidad pasó de 28,92 a 269,92 dólares por MW-día en una sola subasta.

El supervisor independiente del mercado atribuye a los centros de datos 29.400 de los 63.600 millones de dólares facturados en las cuatro últimas.

Lo que casi nadie cuenta es el mecanismo.

PJM compra capacidad con años de antelación contra una previsión de demanda y reparte la factura entre todos los consumidores.

De los 6.500 millones imputados a centros de datos en la subasta de diciembre de 2025, 6.200 correspondían a instalaciones que aún no existen.

Los hogares pagan la reserva de potencia de proyectos que quizá nunca se construyan.

El propio supervisor lo escribe: los precios responden a la carga de los centros de datos y a los defectos de diseño del mercado.

No es el centro de datos el que encarece el recibo.

Es la regla que mutualiza el coste de la potencia firme en lugar de asignarlo a quien lo origina.

La prueba está en los sitios que han cambiado la regla.

Ohio obliga desde 2025 a los grandes centros de datos a pagar al menos el 85 % de la capacidad que reservan durante doce años.

Más de la mitad de las solicitudes desaparecieron en cuanto pedir potencia tuvo precio.

Veinticuatro estados tienen ya tarifas específicas para grandes cargas, y el regulador federal ha abierto la vía para que aporten su propia capacidad nueva.

"La demanda estadounidense ha pasado casi dos décadas plana y ahora descubre que ha olvidado cómo crecer"

A escala nacional, además, no aparece relación estadística entre la capacidad de centros de datos de un estado y la evolución de su precio residencial.

Un centro de datos de inteligencia artificial es, de hecho, el consumidor mejor preparado para hacerse cargo de su término de potencia.

Tiene baterías, grupos de respaldo, generación propia cuando se le permite y cargas de entrenamiento que pueden desplazarse en el tiempo.

Puede contratar, gestionar y coordinar su firmeza internamente.

Sólo necesita que el diseño del mercado se lo permita y se lo cobre.

España legisla contra el síntoma

España tiene el mismo defecto, por otra vía.

La red sí se paga con un término de potencia propio.

La firmeza, no: el mercado de capacidad creado en septiembre se financia con un precio por kilovatio hora consumido, cargado hacia las horas punta, sin término de potencia y sin exención prevista para quien aporte la suya.

Los servicios de ajuste, que superan los 4.200 millones de euros hasta septiembre, se cobran igual: a coste medio por megavatio hora.

El resultado desmiente el mito.

Según Fedea, un gran consumidor de demanda plana provoca unos 3,5 euros por MWh de coste de restricciones técnicas y paga cerca de 18.

En España la carga plana subvenciona al sistema.

Aun así, el Ministerio para la Transición Ecológica sostiene lo contrario: ha advertido de que el crecimiento desordenado de centros de datos provoca fuertes subidas del precio de la electricidad.

De esa premisa nace el proyecto de real decreto que el Gobierno quiere aprobar antes de las elecciones.

Obliga a los centros de 10 MW o más a cubrir con nueva generación renovable el 80 % de su consumo en cada hora, bajo recargos de hasta el 500 % en los peajes y la pérdida del permiso de acceso.

El objetivo declarado es dejar en unos 4.000 MW los 12.000 ya autorizados.

El texto confunde energía con potencia.

"Nuestro error es tratar la electricidad como un bien escaso que hay que racionar, y legislamos en consecuencia"

Exige megavatios hora verdes, hora a hora, y no dice una palabra sobre lo único que afecta al resto de consumidores: quién paga la capacidad firme y la red que respaldan a esa carga.

Regula el color del electrón y deja intacta la mutualización.

Es un decreto contra el síntoma que conserva la enfermedad, y que de paso pone en fuga una inversión que la patronal cifra en 60.000 millones de euros.

La alternativa cabe en un párrafo.

Que cada gran carga pueda acreditar su propia firmeza, con generación, almacenamiento o interrumpibilidad, responda de ella ante el operador del sistema y quede fuera del reparto.

Que los ajustes se cobren a quien los causa.

El recibo de los hogares quedaría blindado y la demanda nueva ayudaría a pagar una red dimensionada para un consumo que lleva casi veinte años plano.

Quién gana

China no va a ganar porque diseñe mejores chips.

Va a ganar porque trató la electricidad como infraestructura estratégica una década antes de saber para qué la iba a necesitar.

Nosotros la tratamos como un bien escaso que hay que racionar, y legislamos en consecuencia.

Los tres años de ventaja de Nvidia son reales.

Se pueden perder esperando un punto de conexión.

*** Santiago R. Agundez es propietario de Guayepo Holding.