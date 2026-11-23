Si se cumplen los pronósticos de las encuestas y el Partido Popular resulta vencedor en las próximas elecciones del 29 de noviembre, puede ser útil examinar qué medidas propone en su programa de ochenta y dos páginas para una regeneración institucional que garantice la aplicación efectiva de la Constitución.

Su severo diagnóstico de la situación actual constituye un catálogo de las quiebras del Estado de Derecho provocadas por el Gobierno progresista, siempre envueltas en palabras talismán difíciles de refutar.

Ese catálogo va desde la mutación constitucional que ha supuesto la Ley Orgánica de Amnistía (avalada por el TC con razonamientos muy discutibles) hasta el incumplimiento de la obligación de presentar anualmente los Presupuestos Generales del Estado.

Pasa por el uso desorbitado del decreto-ley, la colonización partidista de las instituciones, las dificultades para ejercer el control parlamentario del Gobierno y las trampas en la tramitación de las iniciativas legislativas (como las interminables prórrogas de las incómodas para el Ejecutivo).

A este cuadro se suma un episodio particularmente insólito: la convalidación por la Diputación Permanente del Congreso de un decreto-ley cuyo contenido sustancial había sido rechazado previamente por el Pleno, con una composición que no respeta la proporcionalidad exigida por el artículo 78.1 de la Constitución.

Dicha actuación convirtió un órgano concebido para velar por los poderes de las Cámaras en un instrumento que permitió al Gobierno sortear una derrota parlamentaria.

Para corregir esta situación, el PP propone un amplio paquete de reformas en los aspectos más vulnerables del sistema institucional.

Fachada del Tribunal Constitucional. Archivo

La primera idea consiste en prohibir que los apoyos parlamentarios necesarios para formar Gobierno se obtengan a cambio de privilegios territoriales o de concesiones que comprometan la igualdad entre los españoles.

De ahí su compromiso de derogar la Ley de Amnistía, limitar el uso político del indulto y hacer públicos íntegramente los pactos de investidura.

Son medidas destinadas a evitar alteraciones en la estructura territorial del poder político y a reducir la opacidad de las negociaciones.

Si bien resulta imposible rebatir este propósito, la tentación de sortearlo en la práctica acecha a cualquiera, como demuestra el hecho de que en 1996 Aznar no tuvo inconveniente en pactar con CiU cesiones de competencias similares o incluso mayores que las aceptadas por Felipe González en sus acuerdos de 1993 con los nacionalistas catalanes.

El programa quiere devolver también a las Cortes su posición central en el sistema político, pues no en vano la Constitución lo define como parlamentario, mientras que, en la práctica, está tomando una deriva presidencialista que vengo llamando parlamentarismo difuminado.

Para ello, propone una serie de medidas tan sencillas de aplicar como cambiar los reglamentos parlamentarios para limitar las prórrogas del plazo de enmiendas o prohibir las enmiendas intrusas en un proyecto de ley.

Algo más complicada, pero factible, veo la propuesta de convocatoria automática de elecciones tras una segunda prórroga presupuestaria.

Un mandato así tendría su lugar más adecuado en la Constitución, pero también podría incluirse en la Ley General Presupuestaria.

Al fin y al cabo, el artículo 134 de la Lex Legum permite la prórroga de los Presupuestos del "ejercicio anterior"; por lo que, en rigor, no debería caber una prórroga sobre otra prórroga, aunque en la XV Legislatura hemos visto cómo para 2026 se triprorrogaron, sin pestañear, los presupuestos de 2023.

Por otra parte, resulta complicado limitar el uso del decreto-ley a situaciones verdaderamente extraordinarias y urgentes mediante una modificación legislativa, pues es un instrumento normativo establecido en la propia Constitución, que ya lo reserva para los casos de "extraordinaria y urgente necesidad".

"El programa quiere devolver a las Cortes su posición central en el sistema político, que en la práctica está tomando una deriva presidencialista"

Su abuso ha sido una práctica de los gobiernos que ha crecido de legislatura en legislatura, tolerada por una jurisprudencia constitucional demasiado deferente hacia el Gobierno.

En cualquier caso, tampoco debemos hacernos una ilusión desmedida con la voluntad de regeneración del PP: las Comunidades Autónomas gobernadas por él han usado y abusado de esta técnica normativa.

Uno de los capítulos más ambiciosos para lograr la aplicación efectiva de la Constitución es el dedicado a la independencia de los órganos jurisdiccionales.

Así, para el Tribunal Constitucional se propone que sus magistrados no hayan ocupado cargos políticos durante los cinco años anteriores a su nombramiento. Una buena medida, a la vista de cómo han pasado del Gobierno de Sánchez al Tribunal algunos de sus miembros.

Ahora bien, ampliar las causas de abstención y recusación me parece una afirmación estética, pues esas causas ya son bastante amplias en la actualidad.

Desde luego, para nada comparto la idea de extender el recurso previo de inconstitucionalidad a las leyes orgánicas relativas a las instituciones constitucionales.

Como vimos en la década de los ochenta, en la práctica esta quiebra de la presunción de constitucionalidad de las leyes sirve para trasladar al Tribunal Constitucional los conflictos políticos no resueltos en las Cortes y dar una ventaja a la oposición, que puede retrasar los cambios legislativos.

El recurso previo es una excepción al sistema ordinario del recurso de inconstitucionalidad y sólo debe aplicarse en una situación excepcional: contra los proyectos de Estatutos de autonomía que vayan a ser refrendados, para evitar así conflictos de legitimidad como el originado por el Estatuto catalán de 2006.

En el Consejo General del Poder Judicial, la propuesta más significativa es que los jueces y magistrados elijan directamente a los doce vocales del turno judicial, mientras que las Cortes seguirían designando a los ocho juristas.

La reforma responde a una preocupación legítima por la independencia judicial, aunque resulta demasiado inconcreta porque omite especificar cuál será el sistema electoral.

"El juez que quiera participar en política debe colgar la toga"

A mi juicio, la Ley Orgánica 1/1980 erró al adoptar el sistema mayoritario, lo que llevó a que la Asociación Profesional de la Magistratura copara todos los puestos.

Sorprende la ausencia de medidas para evitar el clamoroso reparto por cuotas de los ocho juristas que eligen las Cortes, más allá de afirmar que se mantendrán las comparecencias de los candidatos.

No parece que en ese punto haya mucha renovación.

Por si les sirviera, aquí va mi propuesta (en la línea de la diseñada por el maestro Sosa Wagner) aplicable a cualquier elección de especialistas de "reconocida competencia" que deban realizar los partidos: seleccionar candidatos en número cinco veces superior al de puestos a cubrir y que luego la suerte (como en la antigua Atenas) escoja entre ellos.

No es muy ilusionante la propuesta que hace el PP sobre las puertas giratorias entre la política y la judicatura que se establecieron (por confabulación de los dos grandes partidos) en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Mantiene el derecho de los jueces a permanecer en servicios especiales cuando desempeñen cargos políticos, si bien no podrán volver a juzgar hasta cinco años después de su cese.

Un pequeño avance en la independencia judicial, pero insuficiente.

La Constitución prohíbe la militancia de los jueces en los partidos políticos. Por eso, usar su tenor literal para desatender su fin y permitirles la actividad política constituye un fraude constitucional.

Lo más adecuado es, pura y simplemente, el mismo régimen que el de los militares: el juez que quiera participar en política debe colgar la toga.

No parece que ningún partido proponga esa medida.

En conjunto, el PP identifica los problemas reales en el funcionamiento constitucional y propone reformas que, en general, apuntan en la dirección adecuada: limitar el poder gubernamental, reforzar los controles y devolver protagonismo a las Cortes, así como mejorar la independencia de los órganos jurisdiccionales.

Aunque no todas tienen la misma solidez y algunas son insuficientes, esperemos que, si tiene ocasión de gobernar, lleve adelante estas medidas.

Y que no queden como promesas electorales que sólo vinculan a quienes, en famosa frase de Tierno Galván, se las creen.

*** Agustín Ruiz Robledo es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada.