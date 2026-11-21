El hijo de una amiga votará por primera vez el 29 de noviembre y, como se toma en serio su responsabilidad cívica, me preguntó cómo podía conocer mejor a los partidos y a los candidatos.

Le sugerí que consultara medios de comunicación variados y que viera el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

A mitad del debate, le pregunté a mi amiga qué tal iba. Su hijo acababa de salir de su habitación, un poco asqueado, preguntando por qué ninguno de los dos candidatos era capaz de responder a una pregunta.

No voy a ofrecer un análisis en caliente sobre quién ganó, porque cualquier estudiante de comunicación política sabe que "ganar" un debate es algo subjetivo. Tiene menos que ver con anotarse tantos que con cómo hace sentir un candidato a su audiencia.

Sin embargo, los grandes perdedores de la noche fueron quienes votan por primera vez y los indecisos que vieron el debate con la esperanza de que les ayudara a decidirse.

Ninguno de los dos candidatos pareció reconocer esa oportunidad. Sus intervenciones iniciales iban dirigidas a un público formado exclusivamente por veteranos adictos a la política.

Después nos sometieron a un torrente de datos, acusaciones y defensas.

El hijo de mi amiga sentía verdadera curiosidad por estas elecciones y se quedó decepcionado.

Me parte el alma.

Sobre todo porque a la mañana siguiente salí hacia clase con ganas de comentar el debate con mis alumnos. Pero mis alumnos han elegido estudiar Relaciones Internacionales. Son profundamente políticos, como yo.

¿Y qué pasa con los jóvenes que estudian Empresariales, Matemáticas o Arte? ¿O con los que estudian Formación Profesional, o con los que no estudian nada? Si el debate del jueves fue lo único de política que han visto hasta ahora, ¿qué pudieron aprender?

Ni Sánchez ni Feijóo aprovecharon la oportunidad de mostrar a estos votantes nuevos, o menos interesados por la política, por qué quieren llegar a ser presidente del Gobierno, o seguir siéndolo. El debate nos dijo poco sobre qué valores los llamaron a liderar o cómo llegaron a apreciar esos valores.

Unas elecciones consisten en decidir quiénes somos como país y en elegir al candidato cuya visión refleja mejor nuestros valores. Eso es imposible si lo único que recibimos es una retahíla de agravios o de defensas de sus políticas.

Es, por supuesto, algo que tengo muy presente porque este semestre enseño Narrativa Pública.

La narrativa pública es una práctica de liderazgo desarrollada por Marshall Ganz, de la Universidad de Harvard, que ayudó a diseñar la organización de base de la campaña presidencial de Barack Obama en 2008.

Barack Obama, en un mitin en Morrow (Georgia), el 29 de octubre de 2026. Robin Rayne Zuma Press / Europa Press

Aunque no recuerden aquel movimiento de base, quizá sí recuerden cómo la oratoria de Obama ofrecía una esperanza arraigada en valores compartidos.

Conmovía porque conectaba con los votantes a través de valores comunes.

Es lo que Ganz llama narrativa pública, que une una historia del yo (por qué me siento llamado a liderar), una historia del nosotros (los valores compartidos que nos llaman a actuar) y una historia del ahora (el desafío urgente al que nos enfrentamos y la elección significativa que podemos hacer juntos).

Este tipo de oratoria reconoce el poderoso papel que desempeñan las emociones en nuestras decisiones políticas.

Los nuevos votantes deberían haber salido del debate entendiendo por qué Sánchez y Feijóo se sienten llamados a liderar y cuáles son las convicciones personales que los guían.

¿Cuál es su visión de España y qué representa el país? ¿Cuál es su lugar en el mundo? ¿Qué significa ser joven aquí? ¿Qué esperanza ofrece votar a cualquiera de los dos?

Se me dirá que esta clase de sensiblería no funciona en España. Soy consciente de que a los políticos españoles les cuesta hablar de lo personal.

Pero la narrativa pública consiste en comunicar los valores, que son la cuestión central de la vida política. Si alguien lo duda, que vuelva a ver el discurso de Obama en la Convención Nacional Demócrata de 2004.

Necesitamos que todo el mundo, pero especialmente los jóvenes, se implique en la política.

Corresponde a los candidatos y a sus equipos de comunicación averiguar cómo conectar con el corazón de los votantes.