En Economía, pocas cosas resultan tan perjudiciales como convertir la provisionalidad en una forma habitual de funcionamiento.

Las familias necesitan previsibilidad para tomar decisiones de consumo y ahorro; las empresas, para invertir y contratar; y las administraciones públicas, para organizar sus recursos y prestar los servicios que tienen encomendados.

Sin embargo, España se ha acostumbrado a funcionar con una situación institucional que difícilmente puede calificarse de normal, con presupuestos prorrogados durante varios ejercicios, dificultades permanentes para alcanzar acuerdos y una utilización recurrente de instrumentos legislativos extraordinarios heredados de la pandemia.

El problema trasciende ampliamente el debate político.

Tiene consecuencias económicas concretas, aunque muchas de ellas sean difíciles de cuantificar a corto plazo.

España continúa funcionando con unos Presupuestos Generales del Estado aprobados en 2023.

La prórroga presupuestaria está perfectamente contemplada en nuestro ordenamiento constitucional y permite garantizar la continuidad administrativa cuando no se aprueban nuevas cuentas.

Sin embargo, una cosa es disponer de este mecanismo de seguridad y otra muy distinta convertirlo en el procedimiento ordinario de gestión del Estado de manera opaca y sólo con un control parlamentario ex post.

El ministro de Hacienda, Arcadi España en Lliria (Valencia). PSOE

Los Presupuestos no son simplemente una autorización anual de ingresos y gastos.

Son, o deberían ser, el principal instrumento de planificación económica de un Gobierno y una expresión de sus prioridades.

Permiten distribuir recursos, programar inversiones, establecer compromisos plurianuales y someter al control parlamentario las decisiones fundamentales de política fiscal.

Cuando se prorrogan sucesivamente, el gasto público puede continuar ejecutándose, pero aumenta la distancia entre la estructura presupuestaria inicialmente aprobada y las necesidades económicas del momento.

El Gobierno debe recurrir a modificaciones de crédito, transferencias y otros instrumentos para adaptar parcialmente unas cuentas que fueron concebidas para circunstancias diferentes.

El resultado no es necesariamente una paralización administrativa. De hecho, en los tres últimos años, gracias al incremento de recaudación de doble dígito, se ha podido incrementar el gasto. Es más una pérdida gradual de calidad en la planificación y en la asignación de recursos.

Por ejemplo, entre enero y septiembre de este año, los ingresos no financieros recaudados o pendientes de recaudar son 23.000 millones superiores al presupuesto de 2023 y el total de modificaciones de crédito asciende a 81.759 millones de euros.

Éste sería el tamaño de algo que se puede denominar como "presupuesto paralelo".

Con tal capacidad de generar nuevos ingresos y cambiar partidas de sitio disimula durante un tiempo las deficiencias presupuestarias de fondo.

Pero disponer de más recursos no equivale a administrarlos mejor, ni garantiza que el gasto público esté orientado hacia sus usos más productivos.

Precisamente por ello, una de las grandes asignaturas pendientes de España sigue siendo la evaluación de las políticas públicas.

"La principal responsabilidad de un Gobierno no es simplemente permanecer en el poder, sino gestionar con eficacia los recursos de que dispone"

Deberíamos preguntarnos sistemáticamente qué resultados producen los recursos empleados, qué programas funcionan y cuáles deberían modificarse o desaparecer.

La calidad del gasto no se mide únicamente por su volumen, sino por la relación entre los medios utilizados y los resultados obtenidos.

La AIReF lleva tiempo advirtiendo de los problemas que genera la falta de planificación.

En su informe sobre los presupuestos iniciales de 2026 constató que solamente nueve comunidades autónomas habían aprobado sus cuentas, mientras que otras ocho mantenían presupuestos prorrogados.

La dificultad para alcanzar acuerdos no afecta únicamente a la Administración central, sino al conjunto de nuestro sistema institucional.

Pero, aun así, la negligencia de la Administración Central es mucho más grave por su reiteración en el tiempo.

Existe, además, un problema de disciplina fiscal relevante.

La AIReF estimó en abril que el gasto primario neto crecería un 5,9% en 2026, frente al 3,5% contemplado en el plan fiscal estructural.

La diferencia es suficientemente significativa como para cuestionar la credibilidad de los compromisos presupuestarios si no se adoptan medidas correctoras.

Conviene recordar que la disciplina fiscal no consiste simplemente en reducir el déficit durante una fase de crecimiento.

Eso es lo fácil o incluso lo obligado.

Consiste, sobre todo, en construir unas cuentas públicas sostenibles capaces de afrontar las siguientes perturbaciones económicas y tener una salud fiscal estructural.

España tendrá que responder durante los próximos años a un incremento importante de las necesidades de gasto en pensiones, sanidad, dependencia, intereses de la deuda, defensa e infraestructuras.

Al mismo tiempo, deberá financiar nuevas inversiones productivas y gestionar una deuda pública elevada en un entorno internacional en el que los tipos de interés a largo plazo han dejado atrás las condiciones extraordinariamente favorables de la década anterior.

Los inversores internacionales descuentan un riesgo de acumulación de deuda e inflación que lleva a los tipos de interés a largo plazo a ser más elevados.

A la provisionalidad presupuestaria se añade la incertidumbre regulatoria.

El recurso al real decreto-ley es legítimo cuando concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad previstas en la Constitución.

Pero no puede sustituir sistemáticamente a los procedimientos legislativos ordinarios, al análisis de impacto normativo y al debate parlamentario, menos aún cuando tiene un impacto presupuestario notable.

"Los cambios continuos en fiscalidad, energía, vivienda o regulación empresarial dificultan las decisiones de inversión y elevan los costes de cumplimiento"

Las reformas económicas necesitan tiempo, seguridad jurídica y una evaluación rigurosa de sus consecuencias.

Los cambios continuos en fiscalidad, energía, vivienda o regulación empresarial dificultan las decisiones de inversión y elevan los costes de cumplimiento.

El inversor no exige necesariamente que las reglas permanezcan inalteradas, pero sí que sean previsibles y que sus modificaciones respondan a criterios razonables.

La estabilidad regulatoria constituye, en definitiva, una parte importante de la competitividad económica de un país.

También debería preocuparnos el deterioro de la cultura del acuerdo.

Según la encuesta de GAD3 Los españoles ante el coste de la vida, el 76% de los ciudadanos considera necesario alcanzar acuerdos de Estado en materias que no puedan alterarse continuamente.

Es una demanda comprensible en cuestiones como educación, infraestructuras, vivienda o sostenibilidad de las pensiones, cuyos resultados dependen de decisiones que exceden ampliamente una legislatura.

La búsqueda de consensos no significa eliminar las diferencias ideológicas.

Significa reconocer que determinadas políticas necesitan un horizonte temporal superior al ciclo electoral y que su eficacia depende de la continuidad institucional.

En este sentido, la principal responsabilidad de un Gobierno no es simplemente permanecer en el poder, sino gestionar con eficacia los recursos y las competencias de que dispone.

Gobernar exige negociar, establecer prioridades, aprobar presupuestos y adoptar decisiones, incluso cuando la composición parlamentaria dificulta alcanzar mayorías.

España necesita recuperar la normalidad presupuestaria, reforzar la evaluación del gasto y devolver a las instituciones su función de planificación y control, restaurando la cultura política de acuerdos amplios en lo esencial.

La provisionalidad permanente también tiene un coste.

Y, como sucede con tantos otros desequilibrios económicos, la factura termina llegando a ciudadanos y empresas.

*** Javier Santacruz es economista.