Hay una España de los espacios comunes que se siente engañada y decepcionada. Y Feijóo, les guste más, menos o nada, la representó ayer lanzando las preguntas que muchos querrían haberle hecho a este Presidente que ha mentido demasiado.

Que acabó convertido en rehén de los independentistas, que prometió acabar con la corrupción y terminó con sus dos manos derechas en la cárcel, con un fiscal general condenado y con otras tantas investigaciones en curso, familiares incluidos.

Hablamos de una España que vota por lo que ve: que escucha los buenos datos macroeconómicos pero que no llega a fin de mes (como dijo Feijóo: “El PIB no se come”).

Una España que condena el genocidio de Gaza y que desprecia a Netanyahu, a Trump y a Milei pero que no utiliza la batalla internacional como cortina de humo para desatender los asuntos internos, como las asfixiantes crisis de Ceuta o El Hierro.

Una España cansada del ‘y tú más’ y que se pregunta eso de: ¿cuándo se van a poner los contadores de la corrupción y del número de víctimas a cero?

Pedro Sánchez pidió ayer disculpas dos veces: una, a las víctimas y familias de las tragedias ferroviarias y otra, por la corrupción.

Como escribió Erich Segal en 'Love Story': “Amar significa no tener que decir nunca lo siento”. Si esto vale para el amor, debería servir también, y más, para la política. Porque pedir perdón es digno y necesario, pero gobernar debería significar no tener que pedirlo jamás.

Hay una España devastada por las mentiras de este presidente y que juzga por ocho años de gobierno, como juzgará, cuando llegue el momento, a quienes vengan detrás.