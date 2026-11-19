Dario Amodei, CEO de Anthropic, ha dicho algo extraordinariamente provocador: el cáncer, el alzhéimer, las enfermedades cardiovasculares o muchas enfermedades mentales podrían convertirse en menos de una década en "reliquias del pasado" debido a la interacción en Salud de la Inteligencia Artificial (IA).

Lo ha dicho durante la presentación a inversores previa a la salida a Bolsa de su compañía y, por tanto, es dudoso cuánto hay de convencimiento científico y cuánto de entusiasmo empresarial.

De hecho, científicos y responsables de la industria farmacéutica han cuestionado ya que ese horizonte temporal sea realista.

La biología continúa siendo extraordinariamente compleja y cualquier avance terapéutico tendrá que demostrar finalmente en personas que funciona y que es seguro.

Pero quizá estamos mirando el dedo y no la luna. Porque la cuestión importante no es si serán cinco, diez o quince años, sino hacia dónde nos está llevando y nos podría llevar la IA en sanidad.

Amodei lleva tiempo defendiendo que una IA suficientemente potente podría conseguir en cinco o diez años avances en biología y medicina que a los seres humanos nos habrían llevado cincuenta o cien.

En cualquier caso, todo esto debería hacernos reflexionar sobre el futuro de la medicina y de la asistencia sanitaria. Porque lo que está claro es que la forma en la que se aplica va a variar considerablemente en los próximos años.

Dario Amodei, cofundador y presidente de Anthropic. DISRUPTORES Montaje creado con IA.

Estamos en plena elaboración de los programas electorales de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre y esta realidad no debería ser desdeñada por ningún partido político.

España, actualmente, ya tiene una estrategia nacional de IA sanitaria 2026-2030 y financiación para empezar a desarrollarla.

La Estrategia de Inteligencia Artificial para el SNS fue aprobada por el Consejo Interterritorial el 12 de noviembre de 2025.

Su objetivo declarado es coordinar el uso de soluciones de IA en el sistema sanitario con criterios de fiabilidad, utilidad, humanización y universalidad, mediante una gobernanza compartida entre Ministerio y comunidades autónomas.

Y tiene un presupuesto asignado de 237 millones hasta el 2030 que se ha empezado a desplegar de forma parcial y desigual.

No sé si será suficiente o no, pero ante una realidad tan apabullante y disruptiva como la que está por venir, el problema es que todavía no existe un despliegue clínico homogéneo sistemático que garantice que las aplicaciones que demuestren valor lleguen con la misma velocidad a todos los pacientes del SNS.

De hecho, la realidad es que, más allá de que existan algunos instrumentos comunes puestos a disposición para todas las CCAA, cada una tiene indicadores propios y, básicamente, hace la guerra por su cuenta.

Por otra parte, estamos dedicando mucho tiempo a discutir sus riesgos, cómo regularla, qué decisiones puede tomar y cómo hacer para no perder que la supervisión humana sea algo obligatorio.

Y no digo que hablar de esto no sea necesario. Pero dedicarnos sólo a poner límites a la tecnología antes incluso de comprender hasta dónde puede llegar su capacidad para mejorar la medicina (y por tanto a poder predecir, aunque sea a medio plazo, cómo puede ayudar a mejorarla) es a la larga una pérdida de oportunidad para todos.

Hay una expresión que empieza a utilizarse con frecuencia en este debate: human in the loop. Significa mantener siempre a una persona dentro del proceso de decisión.

"Todavía no existe un despliegue clínico homogéneo sistemático que garantice que las aplicaciones de la IA lleguen con la misma velocidad a todos los pacientes"

Esto significa que la inteligencia artificial puede analizar imágenes, historias clínicas, pruebas diagnósticas o grandes cantidades de información y realizar una recomendación, pero finalmente debe existir un profesional que la supervise y decida.

El propio Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial exige que determinados sistemas considerados de alto riesgo puedan ser sometidos a una supervisión humana efectiva.

Pero deberíamos empezar a plantearnos una pregunta incómoda: ¿qué sucederá cuando la capacidad de análisis de la máquina sea tan grande que ningún médico pueda reproducir por sí mismo el razonamiento que ha conducido a esa recomendación?

No estamos hablando de ciencia ficción. Eso ya está pasando en la actualidad.

Ya hay trabajos, que se van a multiplicar próximamente, en los que con grandes cantidades de información, procedentes de millones de historias clínicas, permiten anticipar riesgos y mejorar los resultados, y con ello la supervivencia de los pacientes.

¿Qué médico podrá repetir mentalmente ese análisis?

Ninguno. Ningún cerebro humano puede procesar simultáneamente semejante cantidad de información.

Ahí empieza el verdadero cambio que va a introducir la inteligencia artificial en la medicina.

Durante siglos, una parte fundamental del valor del médico estaba relacionada con su capacidad para acumular conocimiento y utilizarlo para tomar decisiones.

En los próximos años tendremos sistemas capaces de manejar muchísimo más conocimiento que cualquier profesional individual.

Eso no significa que el médico deje de ser necesario, pero sí puede significar que cambie aquello por lo que será verdaderamente imprescindible.

El médico tendrá que seguir interpretando el contexto de la persona, incorporando sus preferencias, explicando alternativas, comprendiendo sus circunstancias familiares y sociales, detectando excepciones y acompañando.

Seguirá siendo quien genere confianza y asuma responsabilidad clínica.

De hecho, es posible que, cuanto más tecnológica sea la medicina, más importante se vuelva precisamente su dimensión humana.

En cualquier caso, los partidos políticos no pueden ser ajenos a esto por las implicaciones reales que puede llegar a tener en nuestro Estado del bienestar.

Tanto por el hecho de aprovecharse de estos avances, como por el hecho de no hacerlo y dejar verlos pasar.

"En los próximos años tendremos sistemas capaces de manejar muchísimo más conocimiento que cualquier profesional individual"

Hay que plantearse de forma real, y por tanto tenerlo en cuenta desde el punto de vista político, cuál va a ser el efecto que va a tener, la forma de implementarla para que llegue por igual a todo el mundo y, lo que es quizás lo más importante, cómo deberíamos de enseñar en las facultades a los futuros profesionales para que puedan "sobrevivir" profesionalmente a todos estos cambios.

No podemos seguir con planes de estudios de la época analógica.

Por eso creo que el próximo Gobierno debería considerar la inteligencia artificial sanitaria como una cuestión estratégica nacional e implantarla de verdad: desde el Estado hasta el individuo en particular. Es decir, de arriba abajo.

Necesitamos una arquitectura nacional que determine qué aplicaciones han demostrado aportar valor, cómo se validan, cómo pueden incorporarse con agilidad y cómo conseguimos que estén disponibles para un paciente con independencia de la comunidad autónoma o del hospital donde sea atendido.

Eso exige infraestructuras de datos interoperables, una historia clínica realmente compartida, sistemas seguros para utilizar esa información, profesionales preparados y mecanismos permanentes de evaluación.

La medicina del 2030 no será simplemente la medicina de 2026 con más ordenadores.

Si se hacen las cosas como se debe, podrá ser una medicina más predictiva, más personalizada y más preventiva, capaz de analizar cantidades de información que hoy resultan imposibles para cualquier profesional individual, y de detectar antes enfermedades, seleccionar mejor tratamientos y anticipar riesgos.

Y, por eso, deberíamos cambiar el foco del debate y pasar de cómo frenarla a cómo incorporarla de forma segura y tener en cuenta su existencia desde el punto de vista no sólo técnico, sino político, por el efecto que va a tener en la salud de todos los ciudadanos.

Porque la IA ya está entrando con fuerza en Sanidad, pero si no se articula desde el punto de vista político entrará como lo está haciendo hasta ahora: de forma desordenada y desigual, y permitiremos que avance a diferentes velocidades generando cada vez más desigualdades entre unos y otros.

Es decir, va a entrar sí o sí, pero lo hará de cualquier manera.

*** Juan Abarca Cidón es presidente de HM Hospitales.