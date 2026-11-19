En enero de 2015 yo vivía en California y me hice enviar desde Francia la edición original de Soumission, de Flammarion.

No quise esperar a la traducción al español, que Anagrama sacó casi cuatro meses después, ni a la inglesa, que tardó todavía más.

Días antes del lanzamiento había leído en The Paris Review una entrevista en la que Michel Houellebecq contaba el argumento, y con eso me bastó. Lo iba a leer en francés aunque fuera un rollo.

El argumento: Francia, 2022.

Segunda vuelta presidencial entre Marine Le Pen y Mohammed Ben Abbes, líder de un partido musulmán recién creado.

Socialistas y la derechita cobarde, aterrados ante la posibilidad de que gane ella, se alían con él.

Gana Ben Abbes.

En los meses siguientes la sociedad cambia sin hacer ruido: las mujeres van dejando la ropa occidental, el Gobierno paga a las familias para que ellas dejen de trabajar, las universidades pasan a ser islámicas y a los profesores que no se convierten les ofrecen jubilarse con la pensión de una carrera completa.

Houellebecq admitía en aquella entrevista que el escenario era poco realista: un partido así tardaría décadas, no siete años, y él mismo aceleraba la historia. Yo pensaba lo mismo.

Recuerdo haber comentado la entrevista con mi amigo Saturno, que vive en Londres y parecía tan fascinado con el tema como yo. Bromeamos con que quizá pasaría en 2050, pero ni de coña en 2022.

De toda la novela, la escena que más me quedó no tiene que ver con el presidente ni con las universidades.

Myriam, la joven judía con la que sale el narrador, se va a vivir a Israel con sus padres, que no esperan siquiera a la segunda vuelta.

Antes de irse le pregunta qué va a hacer él.

Y François, que no es judío, responde: Il n'y a pas d'Israël pour moi.

Un pensamiento pobre, admite, pero exacto.

Los franceses judíos tienen adónde ir. Él no.

Más adelante, un exagente de los servicios secretos cree que el nuevo presidente cuida su relación con el gran rabino de Francia y de vez en cuando da rienda suelta a su ala extremista, porque en el fondo espera que los judíos se vayan por su cuenta a Israel.

El libro salió el 7 de enero.

Ese mismo día dos yihadistas entraron en la redacción de Charlie Hebdo, y entre los muertos estaba uno de los mejores amigos del autor.

En 2022 no gobernó ningún partido musulmán, ya lo sé.

Pero el resto del mecanismo, todo el sistema cerrando filas para que no gane la candidata a la que votan cuatro de cada diez franceses, funcionó como un reloj, sólo que con otro nombre en la papeleta.

Y antes había sido Plataforma, que salió dos semanas antes del 11S y terminaba con un atentado islamista contra un resort de turistas occidentales.

En octubre de 2002 hubo 202 muertos en Bali, casi todos turistas.

Houellebecq se equivocó de isla, pero no de blanco.

Por una entrevista de promoción de aquella novela, en la que llamó al islam "la religión más idiota del mundo", lo llevaron a juicio en 2002 y lo absolvieron: el tribunal entendió que criticar una religión no es incitar al odio contra quienes la practican.

El criterio parece haberse extraviado en algún cajón de Nanterre.

Porque el martes 10 de noviembre un juez de Nanterre lo imputó por "complicidad en provocación a la discriminación, al odio o a la violencia", a raíz de una conversación con Michel Onfray publicada en 2022 en Front Populaire.

Michel Houellebecq, durante una entrevista con El Cultural. Javier Carbajal El Español

Dijo que cuando territorios enteros queden bajo control islamista habrá atentados y tiroteos en mezquitas y cafés frecuentados por musulmanes, "un Bataclan al revés".

Dijo que lo que quieren los franceses de origen es que los musulmanes dejen de robar y agredir o, mejor, que se vayan. Y que el "gran reemplazo" no es una teoría sino un hecho.

Se enfrenta a hasta un año de cárcel y 45.000 euros de multa.

Es una imputación, no una condena.

Llamar "resistencia" a un atentado en un café es una frase torpe, y él mismo ha admitido que algunas de aquellas frases lo fueron: en Quelques mois dans ma vie, un libro de 2023, reconoce su negligencia al revisar la entrevista y, según su abogado, corrigió los pasajes que consideraba desafortunados.

La Gran Mezquita de París, tras reunirse con él, desistió.

La Unión de Mezquitas de Francia y el MRAP no.

Pero torpe no es delito. Houellebecq no convocó a nadie: pronosticó una reacción violenta si el país seguía por el mismo camino, que es lo que hace cualquier analista de seguridad con otro vocabulario y menos pudor.

Sus abogados lo dicen mejor: quien anuncia una catástrofe no la desea.

Lo del "reemplazo" se puede discutir por el nombre, que a algunos les suena a conspiración.

Houellebecq lo precisó en la misma entrevista: hablaba, dijo, del cambio en la composición étnica y religiosa de la población europea. Ese cambio avanza a una velocidad que cualquiera con ojos y un padrón municipal puede comprobar.

Que sea bueno, malo o indiferente, eso sí se podría debatir.

Imputar al que lo menciona es la forma más barata de no debatirlo.

Y la novela puede tener una segunda vida.

Varias encuestas apuntan a una segunda vuelta entre Le Pen y Mélenchon, el líder de la izquierda radical, aunque esas mismas encuestas dan a Le Pen ganadora con holgura.

Mélenchon no es Ben Abbes, pero podría ser, en mi opinión, la figura de transición.

Una comisión parlamentaria impulsada por Laurent Wauquiez, jefe de los diputados de Los Republicanos, denunció el año pasado la "proximidad" de miembros de La Francia Insumisa (LFI), el partido de Mélenchon, con el islamismo político.

Cita a Mohamed Awad, miembro de la coordinación nacional de LFI. Awad presidió una sección de Jóvenes Musulmanes de Francia, una asociación que se considera cercana a los Hermanos Musulmanes y que él define como laica.

Cita también a la eurodiputada Rima Hassan, por recibir en el Parlamento Europeo a organizaciones que describe como cercanas a esa Hermandad. Hassan fue juzgada en octubre por apología del terrorismo, a causa de un tuit que reproducía palabras de uno de los autores del atentado de 1972 en el aeropuerto de Tel Aviv; la sentencia se conocerá el 30 de noviembre.

LFI llama a la comisión una inquisición política y dice que no hay pruebas de connivencia.

La misma semana de la imputación, un tribunal de El Cairo incluyó en su lista de entidades terroristas a Musulmanes de Francia, la federación que un informe del Gobierno francés de 2025 describía como la rama nacional de los Hermanos Musulmanes.

La decisión sólo vale en Egipto, y Egipto no es un observador neutral. Pero conoce a la Hermandad de primera mano: allí nació, allí llegó a gobernar con Morsi y allí la derrocaron e ilegalizaron.

La federación rechaza las acusaciones.

Y mientras en El Cairo apuntan a la organización, en Nanterre el imputado es el novelista.

Sumisión no iba de una fecha, así que el 2022 que no llegó no desmiente nada. Iba de un método: élites que prefieren cambiar de bando antes que de opinión, y un país que acaba tratando como problema a quien lo describe.

Houellebecq escribió un manual de síntomas.

Francia tiene fiebre, y un juez de Nanterre ha decidido imputar al termómetro.

*** Pablo Kleinman es empresario de medios de comunicación y presidente del Hispanic Jewish Endowment en Miami.