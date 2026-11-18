Una de las mayores equivocaciones que se han cometido en el debate económico de los últimos años ha sido presentar la inflación como una perturbación transitoria cuyos efectos desaparecerían una vez normalizados los mercados internacionales de energía y materias primas agrícolas.

Así lo han planteado desde 2022 tanto los gobiernos como los bancos centrales.

La realidad se ha encargado de demostrar que el incremento del índice general de precios es permanente, no reversible y que, a partir de ahora, veremos los "efectos de segunda ronda" que ejercen un efecto depresor sobre la renta familiar.

En octubre, la tasa de crecimiento del IPC fue del 4,9%, el mismo crecimiento que en septiembre, seis décimas por encima de agosto y el nivel más elevado desde febrero de 2023.

La inflación subyacente se situó en el 3,1%.

En términos acumulados desde 2018, la inflación supera el 27%, con partidas como los alimentos que están más de un 40% por encima del nivel de 2018.

Es fundamental entender la dinámica de los precios.

La inflación mide la velocidad a la que aumentan los precios, no su nivel absoluto.

Aun suponiendo que la tasa de inflación volviera al objetivo marcado por el Banco Central Europeo (BCE), la reducción de la tasa significa que los bienes y servicios se encarecen más lentamente, no que vuelven a costar lo mismo que antes.

Los incrementos acumulados desde el verano de 2021, cuando empezaron a subir significativamente los precios de la energía y los alimentos, siguen incorporados a las facturas, mientras que los ingresos familiares reales no evolucionan en la misma proporción.

La Encuesta de Presupuestos Familiares del INE correspondiente a 2025 muestra que el 33,2% del gasto de los hogares se destina a vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Un cartel de "Se alquila", en Madrid. Eduardo Parra Europa Press

Otro 16% corresponde a alimentación.

Es decir, prácticamente la mitad del presupuesto familiar se concentra en dos grandes grupos de bienes y servicios difícilmente prescindibles.

En los casos de hogares del quintil de menor gasto, estas partidas absorben el 61,5% de su presupuesto.

La demanda es inelástica y son los productos que están sirviendo como "válvulas de escape" por donde está saliendo la inflación.

No son su origen, no debemos confundir causas con consecuencias, puesto que la inflación es, siempre y en todo momento, un fenómeno monetario.

La consecuencia para las familias con ingresos medianos y bajos es priorizar el gasto en lo básico y sacrificar aquello que es prescindible (lo que se denomina el "consumo secundario", que representa en torno al 30% del presupuesto familiar).

Tres datos interesantes de esta realidad son aportados por una reciente encuesta de GAD3.

El 52% de los ciudadanos ha renunciado a vacaciones por razones económicas, otro 52% ha limitado el uso de calefacción o aire acondicionado y el 41% ha reducido la compra de alimentos frescos.

Llegados a este punto, es necesario preguntarse qué parte del encarecimiento de la vida depende de circunstancias internacionales y qué parte responde a problemas internos del país.

Es evidente que ningún Gobierno nacional puede controlar el precio internacional del petróleo, las tensiones geopolíticas o las decisiones monetarias del BCE.

Sin embargo, sí puede actuar sobre la fiscalidad, el funcionamiento de los mercados, la disponibilidad de energía, la competencia, la oferta de vivienda y los costes regulatorios que soportan las empresas para controlar la inflación.

La energía, junto a la competencia en los mercados, es esencial.

España necesita un sistema eléctrico capaz de ofrecer precios competitivos las 24 horas del día, seguridad de suministro y certidumbre para la inversión. Y para conseguirlo no basta con aumentar la potencia renovable instalada.

Es imprescindible desarrollar las redes, el almacenamiento y la capacidad de generación firme, incluyendo el aprovechamiento de las instalaciones nucleares existentes.

La política energética debe medirse por su contribución efectiva a reducir el coste total del suministro y no exclusivamente por el cumplimiento de objetivos de capacidad instalada.

Además, la fiscalidad eléctrica sigue representando un margen de actuación relevante.

Las reducciones tributarias demuestran que es posible aliviar directamente las facturas, aunque no sustituyen las reformas necesarias para reducir los costes estructurales.

Mangueras de un surtidor de combustible, en Zaragoza. Europa Press

Algo similar sucede con la vivienda. Cuando la oferta no puede responder a la demanda, el encarecimiento resulta inevitable.

Las restricciones urbanísticas, la inseguridad jurídica y las dificultades administrativas terminan trasladándose al precio de compra y al alquiler.

Un "cuello de botella" incomprensible en un país que tiene suelo de sobra que puede ser calificado como "urbanizable" respetando tanto el suelo protegido como el agrícola útil.

Pretender corregir estas tensiones exclusivamente mediante controles de precios equivale a actuar sobre sus manifestaciones sin resolver las causas.

La fiscalidad introduce un tercer elemento.

La inflación eleva la recaudación de los impuestos indirectos en términos nominales y, cuando las tarifas del IRPF no se actualizan adecuadamente, se genera un incremento de la presión fiscal que denominamos "progresividad en frío".

A partir de las Cuentas Trimestrales no Financieras de los Sectores Institucionales del INE, la suma de impuestos directos y cotizaciones sociales pagados por los hogares equivalía aproximadamente al 34,8% de su renta disponible bruta en junio de 2018.

En marzo de 2026 alcanza el 39,7%.

En menos de ocho años, el indicador ha aumentado 4,9 puntos porcentuales, un 14% en términos relativos.

De este modo, la inflación erosiona la capacidad de compra y el sistema tributario puede dificultar su recuperación.

Es una combinación especialmente perjudicial para las rentas medias, que soportan una parte sustancial del esfuerzo fiscal y disponen de un margen limitado para proteger su ahorro frente al aumento de precios.

Existe, además, una relación esencial entre inflación, costes laborales y productividad.

Cuando los costes empresariales aumentan por encima de la productividad, las empresas deben absorberlos mediante menores márgenes, trasladarlos a precios o modificar sus decisiones de contratación e inversión.

Prácticamente la mitad de las empresas en España no ganan dinero o incluso lo pierden.

Por eso, combatir la inflación exige algo más que esperar a que el BCE modifique los tipos de interés.

Requiere una política económica orientada a aumentar la oferta, favorecer la inversión, eliminar barreras administrativas, reducir cargas innecesarias y mejorar el funcionamiento de los mercados.

Las ayudas públicas temporales pueden ser útiles para proteger a los hogares más vulnerables frente a perturbaciones extraordinarias.

Pero no deberían convertirse en el sustituto permanente de las reformas.

Una economía que necesita subvencionar continuamente a sus ciudadanos para que puedan pagar bienes esenciales tiene un problema estructural que no se resuelve ampliando indefinidamente las transferencias.

La mejor política contra el coste de la vida es aquella que permite aumentar sostenidamente los ingresos reales y reducir los obstáculos que encarecen la producción, el ahorro y la inversión.

Mientras sigamos confundiendo el alivio temporal con la solución de los problemas, las familias continuarán pagando, año tras año, la factura de aquello que hemos dejado sin resolver.

*** Javier Santacruz es economista.