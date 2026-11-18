Yo ya he conocido a varios.

Un par de ellos, Mikel y Beñat, vinieron a nuestra última reunión de la plataforma Foruak Orain que celebramos en Loyola hace un par de semanas.

También estuvo el que sería, pocos días después, nombrado presidente provincial del PP, Borja Corominas.

Hablamos de foralidad, que es la ideología que debe sostener un PP vasco de manera firme y coherente si quiere ser lo que le corresponde por historia y tradición, y que es la herramienta perfecta para denunciar la manipulación que el nacionalismo practica desde su origen sobre la originalidad histórica vasca.

La foralidad desmonta también la receta federalista que el socialismo pretende aplicar a la organización territorial en España.

Pero mucho antes del socialismo y de su federalismo, la foralidad ya articulaba la política vasca y española basándose en las provincias.

Todo eso lo sabe muy bien Jon, con quien estuvimos una tarde en la librería Zubieta de San Sebastián, presentando el libro que hemos publicado Carlos Olazabal y yo mismo sobre "El palacete vasco de París: una historia de codicia y corrupción".

Jon nos lo presentó, junto con el presidente de Foruak Orain, el profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y experto foralista Juan José Echevarría.

Manifestación de EH Bildu en Bilbao, el 14 de noviembre. H. Bilbao Europa Press

Allí tuvimos ocasión de conocer personalmente a Jon, que tiene la edad de una de mis hijas pero que, a la hora de expresarse, muestra una coherencia verbal y una convicción ideológica realmente encomiables.

De hecho, es lo que ahora se llama un influencer en redes sociales, con más de veintiocho mil seguidores en X y cientos de miles de visualizaciones en todos sus posts.

A nadie le puede extrañar a estas alturas el recibimiento que un grupo de intolerantes fanatizados le hicieron a Jon en Hernani.

Se trata de un municipio de la comarca de Donostialdea (San Sebastián y su entorno, en euskera), gobernado por un alcalde de EH Bildu, partido que cuenta con 11 concejales, por 6 del PNV, 2 del PSE y 2 de Podemos.

Hernani es famoso por sus sidrerías, como toda la comarca, así como por estar ahí también el museo del escultor Chillida, el Chillida-Leku.

Pero también fue uno de los municipios arrasados por la violencia de ETA y las violencias que surgieron en su estela.

Allí se vivió el horror de manera intensa y prolongada.

De Hernani era Joseba Pagazaurtundua, el jefe de la policía municipal de Andoain asesinado por ETA.

A diferencia de EH Bildu, que por boca de un inspirado Arnaldo Otegi, horas después de conocerse la agresión a Jon Echeverría, dijo que el 29 de noviembre hay que "amargarles la noche a los fascistas del PP y Vox".

El lehendakari Pradales basó su "contundente rechazo y condena" al ataque al candidato del PP en que en "democracia no tienen cabida los insultos, los ataques y la violencia" y en que "la tolerancia y la libertad de expresión hacia quienes piensan diferente son imprescindibles para la democracia".

El lehendakari, Imanol Pradales, en el acto del Día de la Memoria, en San Sebastián, el 10 de noviembre. Zabala Europa Press

El PSOE también dijo algo parecido a esto.

Lástima que estos principios tan básicos no se los apliquen PNV y PSOE también a Vox.

Hace unos días, el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, a raíz de la entrevista de Broncano a Abascal, dijo que "me parece terrible que la televisión pública diera espacio a una persona que a mí me parece que resulta muy peligrosa para los intereses de la ciudadanía vasca".

Terrible y peligrosa.

Y es que el PNV, desde los tiempos de Urkullu, y junto con los demás partidos del arco parlamentario vasco a excepción del PP, viene practicando un "cordón sanitario" consciente y premeditado a la única representante de Vox en la política vasca.

A la parlamentaria de este partido, Amaia Martínez, le redujeron los tiempos de intervención, la financiación y los asesores.

Cosa que se suavizó, pero no se normalizó, después de que este partido recurriera al Tribunal Supremo y este le diera la razón, por agravio comparativo con los demás partidos.

La marginación, exclusión y estigmatización de Vox por parte del PNV, PSE y Bildu tarde o temprano tenía que extenderse al PP, y es lo que ha pasado ahora.

Era cuestión de tiempo porque el PP es el único partido que no consintió en marginar a Vox de la política vasca, y que se pronunció siempre en contra.

Y ahora, con la no presentación de candidaturas en Guipúzcoa para el Senado a favor de Vox, dentro del pacto nacional entre las dos fuerzas para contrarrestar la unión de las izquierdas en la Cámara Alta, les ha dado la excusa perfecta para extender su exclusión antidemocrática contra el PP.

"La marginación y estigmatización de Vox por parte del PNV, PSE y Bildu tarde o temprano tenía que extenderse al PP, y es lo que ha pasado"

La izquierda y el nacionalismo vascos han tomado buena nota de la entente para el Senado entre PP y Vox en Guipúzcoa.

A ello se suman las recientes declaraciones de Abascal en campaña pidiendo el voto para el PP a aquellos que tengan algún reparo ante la "prioridad nacional" y el resto de propuestas del programa de máximos del partido verde.

Jon Echeverría se ha ganado así la animadversión violenta de los que hasta ahora venían cargando solo contra Vox, y que siempre han considerado las escasas y puntuales apariciones de este partido en la política vasca como "una provocación".

Y es que el País Vasco, desgraciadamente, vive desde hace medio siglo en una suerte de burbuja supremacista en la que un partido ahora a la baja como el PNV se considera desde siempre propietario de la patente de vasco.

Y se permite afirmar cosas como que «hay que estar preparados» para la llegada de PP y Vox a La Moncloa, partidos a los que advierte que «si no van a ayudar, por lo menos que nos dejen gobernar nuestra casa».

Y lo dicen como si el País Vasco fuera suyo.

Cosa que resulta aún más llamativa cuando reparamos en que sus actuales máximos dirigentes, Imanol Pradales y Aitor Esteban, tienen sus orígenes familiares en la meseta castellana.

Esperamos que el PP pueda seguir realizando con normalidad su campaña en Guipúzcoa, de la mano de su valiente candidato al Congreso, Jon Echeverría.

Desde aquí le deseamos la mejor de las suertes, como sería que consiguiera la plaza a la que aspira y al que le reiteramos todo nuestro apoyo, en nombre propio y también de nuestra plataforma constitucional vasca Foruak Orain.

*** Pedro José Chacón es profesor de Historia del Pensamiento Político en la UPV-EHU.