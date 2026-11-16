Una mujer celebra en El Aaiún la no renovación del mandato de la MINURSO. Fatima Zohra Bouaziz EFE

Debemos esperar lo mejor y prepararnos para lo peor, y eso incluye estar listos para una guerra.

El Sáhara se cierra; empieza la batalla por la España africana

La votación del pasado 30 de octubre en el Consejo de Seguridad de la ONU señala un cambio de etapa que Madrid tendrá que afrontar.

Rabat siente que recoge los frutos de décadas de presión sobre el Sáhara Occidental, al lograr que una parte de la comunidad internacional reconozca la marroquinidad del territorio.

Satisfecho con ello, pero sin dejarlo aún del todo zanjado (España todavía gestiona desde Canarias el espacio aéreo y el salvamento marítimo de la zona), Mohamed VI tiene prisa por culminar su legado dinástico para su hijo, a quien corresponderá iniciar la conquista de la España africana.

Rusia ha vetado el proyecto estadounidense que pretendía que se renunciase al referéndum, asunto que siempre molestó en Rabat. Allí consideran que la soberanía ya está en sus manos y que, por tanto, no cabe un referéndum de esa naturaleza.

Así, la misión ha quedado sin prórroga tras el vencimiento del 31 de octubre. Sin acuerdo, la liquidación de los activos de la misión y la salida de su personal ya han empezado.

Apoyaron el texto Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Dinamarca, Grecia, Letonia, Bahréin, Colombia, Liberia, Panamá y República Democrática del Congo. Rusia votó en contra; China, Pakistán y Somalia se abstuvieron: once apoyos, un veto y tres abstenciones.

Todos los europeos del Consejo respaldaron la propuesta, aunque varios dejaron claro que ello no suponía reconocer la marroquinidad del Sáhara Occidental.

Moscú denunció una solución impuesta de antemano y China defendió preservar la autodeterminación, mientras Pakistán y Somalia habían reclamado una salida mutuamente aceptable y conservar la misión.

#ÚLTIMAHORA | Rusia veta la resolución de EE.UU. para renovar la misión de la ONU en el Sáhara Occidental. https://t.co/xncY83cRB2 — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 30, 2026

El deterioro del consenso venía de atrás. En 2024 se abstuvieron Rusia y Mozambique; en 2025, Rusia, China y Pakistán.

Las discrepancias reflejaban el creciente desequilibrio de unos textos que acercaban la solución al planteamiento marroquí y arrinconaban la vía del referéndum.

España respaldó estúpidamente la autonomía en 2022, como pudimos comprobar el 30 de julio. Francia situó en 2024 el futuro del territorio bajo soberanía marroquí. Y Reino Unido se inclinó en 2025 por la autonomía como base más creíble, viable y pragmática.

El conflicto sigue pendiente de descolonización, pero las principales potencias occidentales están ingiriendo la idea del cierre político alrededor de la propuesta de Rabat, consistente en una suerte de comunidad autónoma.

Y ese cierre nos abre un frente.

Hace cincuenta años, cuando España abandonó el Sáhara en 1976, el territorio saharaui era el presente de la expansión marroquí, y Ceuta y Melilla figuraban en el horizonte.

Manifestación en Madrid en el cincuenta aniversario de los Acuerdos de Madrid, en noviembre del año pasado. Ignacio López Isasmendi Europa Press

Ahora cambia la distribución de prioridades. El Sáhara empieza a convertirse en una conquista consolidada a ojos de Rabat (no hay más que leer su prensa y sus redes sociales o escuchar a Mohamed VI). Así, las dos ciudades españolas pasan al primer plano y Canarias entra en el horizonte estratégico de las próximas décadas.

Esta secuencia no es nueva y ya ha sido expresada por dirigentes marroquíes en numerosas ocasiones. En diciembre de 2020, el entonces primer ministro Saadeddine El Othmani situó el Sáhara como prioridad y planteó abordar después Ceuta y Melilla.

El profesor de Relaciones Internacionales Said Saddiki describió en septiembre una estrategia "pieza a pieza": Sidi Ifni, Sáhara y, posteriormente, las ciudades españolas. Recomendaba paciencia porque abrir simultáneamente ambos frentes superaba las capacidades de Marruecos.

El ataque híbrido del 30 de julio contra Ceuta y el resultado de la MINURSO encajan en esa transición. Las incursiones deliberadas de los mayores buques de guerra marroquíes en aguas españolas llevaron la presión al terreno militar.

Un mando de la Guardia Civil declaró además ante la jueza que se habían detectado seis embarcaciones marroquíes antes de la entrada masiva.

Nuestras Ceuta y Melilla, sus mujeres, hombres y niños, ya están soportando el mismo aliento con hedor a sangre que hace cincuenta años cubrió el desdichado Sáhara Occidental. Pero esta vez será distinto.

Un migrante reza en una playa de Ceuta tras las entradas masivas desde Marruecos. Violeta Santos Moura Reuters

La lectura estratégica es clara: cuanto más seguro considera Rabat su control del Sáhara, más libertad tiene para concentrarse en otras reivindicaciones.

España va a tener un problema prolongado, porque los avances marroquíes alteran el cálculo de costes y beneficios. Cada presión que obtiene resultados o queda sin respuesta refuerza el incentivo para ejercer la siguiente.

Pero, como decimos, esta vez será diferente. Marruecos ya ha cometido un error garrafal el 30 de julio, un error que le pasará una gran factura en los años venideros. Un error que servirá para que la nación española cuide de Ceuta y de Melilla con uñas y dientes.

Canarias, por otra parte, entra en el horizonte a través del Atlántico. Si el principio absurdo del "derecho geográfico" que alega Marruecos opera para Ceuta y Melilla, con más razón lo hace en las islas Canarias, que están aún más lejos de Europa y que (desde la óptica marroquí) son legítimamente el Magreb.

Las leyes marítimas marroquíes de 2020 incorporaron las aguas adyacentes al Sáhara a sus pretensiones, mientras sigue pendiente la delimitación con España. Y, por supuesto, sigue siendo España quien se responsabiliza del salvamento marítimo en esas aguas, a cientos de millas de la Península.

La fachada saharaui proyecta a Marruecos frente al archipiélago y sitúa los espacios marítimos, la pesca y los recursos del subsuelo dentro de la misma competencia estratégica. El Gobierno canario rechazó aquella actuación unilateral y reclamó la defensa de los derechos españoles.

El contencioso marítimo enlaza así los avances de Rabat en el Sáhara con intereses concretos a costa de las islas Canarias, y muy especialmente de sus puertos y de la competencia que podrían hacerle a Rabat.

"Cuanto más seguro considera Rabat su control del Sáhara, más libertad tiene para concentrarse en otras reivindicaciones"

Y volvemos a la dimensión dinástica, que importa, y mucho. Una monarquía que acumula objetivos territoriales de reinado en reinado trabaja con plazos que desbordan nuestras legislaturas.

Lo avanzado en el Sáhara queda como posición de partida para quienes vengan después. Los españoles tendremos el deber de defender a cualquier precio a nuestra gente, sus ciudades y su archipiélago dentro de ese largo calendario.

Las ganancias de Hasán II pasaron a Mohamed VI como herencia territorial, y este las culmina y asegura. Como precedente de que la insistencia acaba modificando posiciones internacionales, deberá ser Hasán III quien dé el siguiente paso en las conquistas del reino.

El Sáhara empieza a ser el pasado; Ceuta y Melilla son el presente; Canarias entra en el horizonte dinástico y estratégico de Rabat. Debemos esperar lo mejor y prepararnos para lo peor, y eso incluye estar listos para una guerra.

Ceuta y Melilla deberán ser la tumba del expansionismo marroquí. Aunque lo más inteligente, lo óptimo, es revitalizar la causa del Sáhara Occidental y devolverla a la primera línea, des-reconociendo la solución marroquí y apoyando la saharaui.

Pues cuanto más se entretenga Marruecos allá, mayor es la probabilidad de que se olviden de España y nos ahorren tener que vencerlos en un conflicto.

*** Yago Rodríguez es analista militar y geopolítico, y director de The Political Room.