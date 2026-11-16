La polarización no mueve votos

La polarización afectiva española no ha crecido sobre todo por el odio al adversario, sino por el apego al propio bando: es la afinidad, y no la animosidad, la que más ha aumentado y la que de verdad mueve el comportamiento electoral.

La afinidad es la que lleva a las urnas, la que fija el voto antes de que arranque la campaña, la que empuja a seguir la política con atención.

La animosidad, en cambio, apenas rinde en el terreno electoral: ni moviliza más, ni decide elecciones, ni enciende campañas.

Su huella está en otro sitio.

Donde la hostilidad sí pesa es en la relación del ciudadano con las instituciones: enfría la confianza, tiñe el juicio sobre la limpieza de las elecciones y erosiona el respaldo a las reglas liberales del juego.

La afinidad es el motor electoral; la animosidad, la factura democrática.

Mariano Torcal acaba de publicar el libro "Votando con odio". Rodrigo Mínguez

El peligro, en definitiva, no tiene la forma que el relato dominante le atribuye (una conversión masiva al autoritarismo impulsada por el odio).

Sino la de una erosión selectiva del apoyo a las normas concretas que dan contenido a la democracia, concentrada más recientemente en un flanco derecho del espectro ideológico y canalizada por una oferta partidista que ha aprendido a prosperar con el odio.

La polarización afectiva no fabrica antidemócratas; pero alimenta a quienes saben sacar rédito del descontento.

En este sentido, el desgaste lento de la confianza en el funcionamiento democrático que aquí documentamos enlaza con una larga tradición sobre desafección política y calidad de la democracia, que distingue el apoyo a los principios democráticos del juicio sobre el rendimiento del régimen.

La novedad, sin embargo, no está en la desafección (conocida desde hace décadas y a menudo leída como la crítica saludable de unos ciudadanos más exigentes), sino en dos rasgos que la vuelven más inquietante: su concentración actual en un flanco del espectro ideológico y su origen en una oferta partidista transformada.

Lo que era un malestar repartido y relativamente inocuo pasa a ser un malestar con dirección, voz y rédito electoral.

Si el mecanismo es la oferta, la responsabilidad es de quien la genera.

Es, quizá, la conclusión más incómoda del libro, porque desplaza el foco del lugar donde el relato dominante suele situarlo.

"Son los partidos quienes dan forma, dirección y voz a un malestar que, librado a sí mismo, sería mucho menos peligroso"

No son los ciudadanos quienes, presos de un odio irracional, se vuelven contra la democracia.

Son los partidos (y muy en particular los que, compitiendo con la extrema derecha muy activa en este sentido, han normalizado el cuestionamiento de las instituciones, las narrativas de fraude y la presentación del rival como una amenaza para el país) quienes dan forma, dirección y voz a un malestar que, librado a sí mismo, sería mucho menos peligroso.

La crispación no es un clima que cae del cielo ni un rasgo del carácter nacional: es una estrategia, y como toda estrategia tiene autores y tiene alternativas.

Rebajarla no es sólo cuestión de templar la temperatura emocional del debate; es una decisión que está en manos de quienes compiten por el poder, y cuyas consecuencias se prolongan mucho más allá de cada ciclo electoral.

Por eso conviene desconfiar tanto del alarmismo como de la calma.

La amenaza real no es la que llena los titulares (el espectro de una ciudadanía que abjura en masa de la democracia), sino otra más callada: la erosión lenta y desigual de las reglas que hacen de una democracia algo más que un recuento de votos, alimentada por quienes han descubierto que el odio, electoralmente, sale a cuenta.

Como hemos sostenido a lo largo de este libro, es una amenaza más sutil y más duradera que la que suele ocupar los titulares.

Precisamente por sutil, la clase de problema que resulta fácil minimizar hasta que se ha vuelto difícil de revertir.

*** Mariano Torcal es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Pompeu Fabra.

*** Este fragmento es un adelanto de Votando con odio (Catarata, 2026).