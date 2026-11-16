Extremadura: ¿de potencia energética a periferia digital?

Los geógrafos sabemos que las grandes transformaciones tecnológicas nunca son meros cambios económicos. Modifican los usos del suelo, alteran las relaciones de poder y reordenan las jerarquías territoriales.

Ocurrió con la revolución industrial, con el ferrocarril, con las grandes infraestructuras energéticas y, más recientemente, con las telecomunicaciones.

Hoy asistimos a una nueva mutación impulsada por la inteligencia artificial y la digitalización que, aunque se presenta como una economía virtual, depende de factores físicos: espacio, electricidad, agua, conectividad e inversiones milmillonarias.

En este marco, Extremadura reúne condiciones excepcionales para convertir su secular posición periférica en una nueva centralidad vinculada a la nueva economía.

Siempre exportó electricidad, pero el reto ya no está sólo en los electrones.

El verdadero valor emerge cuando esa energía se transforma en capacidad de computación, datos y servicios de inteligencia artificial, cuya rentabilidad multiplica ampliamente la de la mera venta de electricidad.

Ahora bien, cuando parecía abrirse un escenario inaudito, comienzan a surgir limitaciones regulatorias e infraestructurales promovidas desde el Gobierno de España que amenazan con frustrar una oportunidad de transformación socioeconómica irrepetible.

No es por casualidad que cinco grandes proyectos tecnológicos hayan fijado su atención en Extremadura, con inversiones anunciadas superiores a los 25.000 millones de euros. Una cifra de magnitud similar al PIB anual de la región.

Los inversores no llegan por azar.

Encuentran lo que escasea en gran parte de Europa: disponibilidad de suelo, abundancia energética, costes competitivos y una posición geoestratégica dentro de la península ibérica, con conexión a los grandes corredores internacionales de comunicaciones.

"Tradicionalmente, Extremadura ha suministrado recursos estratégicos para el crecimiento del resto de España, mientras los beneficios asociados a su transformación se quedaron lejos"

Extremadura genera cerca de 32.000 GWh anuales frente a una demanda interna que ronda los 5.000 GWh. Produce más de seis veces la electricidad que consume.

Sin embargo, esta fortaleza no se ha traducido en una convergencia económica equivalente. En la última década, por ejemplo, el crecimiento acumulado de Madrid superó siete veces al extremeño.

La paradoja no es nueva. Tradicionalmente, Extremadura ha suministrado recursos estratégicos para el crecimiento del resto de España, mientras los beneficios asociados a su transformación se quedaron lejos.

El tema es más relevante tras la reciente presentación de la nueva planificación eléctrica estatal, con horizonte 2030, que contempla inversiones de 17.143 millones de euros para atender 47.000 MW de nueva demanda, de los cuales 9.300 MW corresponderían a centros de procesamiento de datos.

Recreación del campus de datos que Merlin planea en Navalmoral de la Mata (Cáceres). Merlin Properties

No obstante, la distribución prevista suscita interrogantes.

Extremadura aporta el 12% de la producción eléctrica nacional y es candidata a convertirse en uno de los principales polos digitales del suroeste europeo, pero recibirá únicamente 623 millones de euros, apenas el 3,6% del total programado.

Cabe recordar que las infraestructuras nunca son neutras.

Si se continúa reforzando prioritariamente las zonas donde ya existe una elevada concentración económica, se ampliarán las ventajas inducidas para los territorios más favorecidos.

Por ende, para romper ese círculo vicioso de la dependencia y sumisión hay que habilitar mayor capacidad de conexión en regiones excedentarias de electricidad a fin de mitigar desequilibrios históricos y fortalecer la cohesión nacional.

No basta con exportar electricidad; es imprescindible transformarla en innovación, empleo y actividad económica allí donde se origina.

Sin embargo, el proyecto de decreto del Gobierno para los centros de datos exigirá que el 80% de su consumo proceda de fuentes renovables, bajo criterios de adicionalidad y correlación horaria.

Estas condiciones resultan gravosas para Extremadura, donde predomina la generación fotovoltaica y la aportación eólica es reducida, al requerir soluciones complementarias de almacenamiento o contratación energética que encarezcan los proyectos y dificulten su implantación.

La pregunta resulta inevitable: ¿cómo puede Extremadura aprovechar esta coyuntura histórica si las reglas del juego cambian imprevisiblemente y las infraestructuras proyectadas no avanzan al ritmo de las inversiones anunciadas?

Para la transición energética Extremadura posee una matriz libre de carbono (99,9% fotovoltaica y nuclear), por lo que resulta incomprensible que deba afrontar mayores obstáculos regulatorios para captar inversiones digitales, lo que reproducirá los desequilibrios territoriales bajo nuevas formas de intervencionismo.

Tampoco conviene caer en la ingenuidad de identificar inversión con prosperidad automática.

Los centros de datos son intensivos en capital y consumo eléctrico, pero más limitados en cuanto a empleo directo.

Inauguración de la planta solar San Serván 400, cerca de Mérida. FRV

La verdadera aportación dependerá de su capacidad para configurar un distrito industrial, atrayendo empresas auxiliares, investigación aplicada, servicios avanzados y profesionales altamente cualificados vinculados a la Universidad y al tejido productivo regional.

De igual manera, tampoco resolverán por sí solos el problema demográfico.

La población no permanece donde se levantan infraestructuras, sino donde existen expectativas de futuro, vivienda adecuada y servicios de calidad.

Consiguientemente, esta ocasión exige seguridad jurídica, certidumbre regulatoria y una planificación que incorpore, junto a los objetivos ambientales y económicos, una auténtica perspectiva territorial.

Sería una amarga ironía que la economía digital reprodujera, con tecnologías del siglo XXI, las mismas asimetrías que generó la revolución industrial.

Extremadura no puede resignarse a seguir siendo simultáneamente potencia energética y periferia productiva. Es el momento de convertir los electrones que exporta en conocimiento, innovación y bienestar para sus ciudadanos.

Porque si después de décadas de transfusión energética para el crecimiento de España le cercenaran la capacidad de desarrollar su propia economía digital, habría transitado de revolución, pero no de modelo territorial.

*** Julián Mora Aliseda es catedrático de Ordenación Territorial en la Universidad de Extremadura (UEX).