Por qué los republicanos no pueden esperar a que los demócratas se estrellen

El escritor Hunter S. Thompson se presentó en 1970 a sheriff de Aspen (Colorado) con una plataforma de marginales, antisociales y descontentos.

Proponían legalizar las drogas, llenar de 'hierba' las calles, desarmar a la policía, etcétera.

Perdió por poco, pero dejó claro que, cuando el sistema se desacredita, el poder puede caer en manos de quienes nunca lo buscaron con seriedad o de quienes incluso pretenden desmantelarlo.

Después de las midterms de 2026, ¿podemos decir que los freaks, esta vez, han ganado?

Los demócratas se han hecho con el control de la Cámara y del Senado.

Y muchos de esos demócratas pregonan y defienden ferozmente, entre otras cosas, desmantelar el Pentágono, liberar las cárceles, hacer desaparecer los controles fronterizos, aumentar masivamente los impuestos, detener la industria más innovadora y perseguir criminalmente a todo disidente de su programa.

Son, en definitiva, una serie de medidas y propuestas antisistema que harían de Estados Unidos un lugar irreconocible.

Esto no se cuenta estos días ni se repara en ello, pero así lo denunciaba este verano alguien nada sospechoso como el demócrata Chris Matthews.

Basta un mínimo seguimiento de los discursos, propuestas y entrevistas de los nuevos representantes demócratas para comprender que, efectivamente, es así.

La victoria y el momentum del freak power nos proyectan, por tanto, un escenario inquietante.

Y esto no tiene nada que ver con la economía, aunque el castigo a los republicanos se esté explicando precisamente por ella.

🇺🇸🗳️ Giro histórico en EEUU: los demócratas arrasan en las midterms, superan las expectativas y arrebatan a los republicanos el control de las dos cámaras del Congreso https://t.co/HUtMaLzTDN https://t.co/UHylA4aPo7 — Europa Press (@europapress) November 4, 2026

Ahora bien, si uno se queda con el circo de extremistas arrastrados por un malestar nacional, el diagnóstico del freak power es cómodo pero peligroso.

Invita a creer que basta con esperar a que los demócratas se estrellen con sus delirios y su deriva comunistizante, como en el caso de Nueva York o California, y también islámica, como en Minnesota o Michigan, pero esto sería un error.

Debe uno, tal vez, centrarse en aquellas cosas que nadie está contando.

Porque las urnas dejaron mensajes que contradicen el relato del inconmensurable blue-nami.

El primero es el voto con foto.

Este año se han votado en siete estados referendos para exigir identificación al votante, más que nunca.

El 3 de noviembre salieron adelante tres de ellos, aunque Arizona, California y Colorado rechazaron los suyos.

Y Ohio y Carolina del Norte blindaron en sus constituciones la exigencia de identificación con foto mientras elegían a candidatos demócratas al Senado.

Los demócratas arrebatan a los republicanos el escaño de Carolina del Norte en el Senado de EE.UU., una victoria de Roy Cooper que las encuestas daban por descontada, según las proyecciones de medios. https://t.co/RZveM2k4On https://t.co/dDCYiEPrtF — EFE Noticias (@EFEnoticias) November 4, 2026

En Ohio, casi dos tercios de los votantes respaldaron la medida.

Cuando esto sucede es porque ciertamente había, y hay, problemas con la seguridad electoral.

A ello se suma que en cinco de los seis estados que lo sometieron a votación se aprobó que sólo los ciudadanos estadounidenses puedan votar.

El mismo electorado que echó a los republicanos pide algo que el establishment demócrata lleva tiempo combatiendo ferozmente.

Cabe pensar, por tanto, que los ciudadanos distinguen entre castigar a un partido y comprar su ideología.

Cola para votar en Columbus (Ohio). James D. DeCamp Zuma Press / Europa Press

¿Qué deberían hacer los republicanos?

Uno podría pensar en entregarse a la crítica feroz contra el freak power.

Pero también cabe pensar que el votante del martes no era, en su totalidad, un converso al castrismo ni un entregado al islamismo, sino un ciudadano harto de precios altos.

Es un elector mucho más exigente en cuestiones económicas que el de muchos otros lugares del mundo.

Por otro lado, si el voto con foto gana con holgura incluso en estados que eligen a demócratas, y la ciudadanía como requisito del sufragio sale adelante casi en todas partes, el camino tal vez no sea la confrontación identitaria.

Lo que toca es saber explicar y defender una agenda de seguridad, fronteras, coste de vida y reglas claras para todos.

"El mismo electorado que echó a los republicanos pide algo que el 'establishment' demócrata lleva tiempo combatiendo"

Y explicar que esto, y no otra cosa, es lo que permite la comunidad y la prosperidad.

En estos temas se reencontrará el votante republicano irritado.

Y en ellos el demócrata moderado, que es un recurso seguramente cada vez más escaso, estará más cerca del republicano que de su propio partido.

Y, por último, renovar el liderazgo.

Mike Johnson ya ha anunciado que no buscará seguir al frente de los republicanos en la Cámara, y es sólo el primer síntoma de una reflexión que no se puede aplazar.

Recordemos que Hunter S. Thompson perdió en Aspen y, sin embargo, cambió la política local durante una generación.

Donald Trump, junto al Lincoln Memorial, en Washington. Andrew Leyden Zuma Press / Europa Press

Si los republicanos prefieren esperar a que el adversario se desacredite solo, retomando el wokismo, deslizándose hacia políticas socialistas y abrazando el islamismo mientras se promociona el antisemitismo, descubrirán que el poder, como en Aspen, no se hereda, sino que se merece.

Lo que no sabemos es si es tarde.

Según Gallup, el 66% de los demócratas ve ya el socialismo de forma positiva y sólo un 42% ve con buenos ojos el capitalismo.

El partido de Franklin D. Roosevelt y de John F. Kennedy puede que se haya ido para siempre, y lo que queda es algo completamente distinto.

Si es así, y puede que lo sea, la pregunta es si llegar a 2028 sin guerra en Irán, con la inflación más baja, con desempleo bajo y con el galón de gasolina más barato asegura otro resultado.

"Quien crea que la prosperidad económica del país en su conjunto sólo depende de la Administración federal se equivoca"

O si el resultado será el mismo que el de este martes de midterms, porque el país ya es otro.

Quien crea que la prosperidad económica del país en su conjunto sólo depende de la Administración federal se equivoca.

Por eso no es casualidad que entre las medidas anunciadas por el freak power se apunte a neutralizar o directamente penalizar los sectores más innovadores y de mayor crecimiento, como el aeroespacial, la IA, los centros de datos y la energía.

Son los sectores, qué casualidad, en los que Estados Unidos se juega su liderazgo tecnológico con China.

*** Juan J. Gutiérrez Alonso es profesor de Derecho administrativo y rector del Real Colegio de España en Bolonia.