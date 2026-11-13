El insufrible pedagogo español

Mientras miro abúlico los reels (o sea, los vídeos cortos con chorrito de dopamina) de no me acuerdo qué red social, me aparece una mujer pelirroja saliendo de su coche desesperada, intentando llegar a su trabajo.

Se lo impide una carretera cortada por un grupo de profesores con camisetas verdes.

Llevan no sé cuánto tiempo en huelga indefinida.

Piden, además de la paz en el mundo, otros seiscientos euros, qué menos, en cada una de sus catorce pagas anuales.

Los profes han montado una barricada con pupitres y material escolar.

Como he visto el vídeo entero, de unos treinta segundos, el algoritmo me dirige a otro vídeo mientras espero en la máquina del café.

Esta MALDITA ESCORIA no debería pisar jamás un aula. Honor a la mujer que les planta cara. https://t.co/n1CAH4Afjf — Mario Noya (@MarioNoyaM) November 4, 2026

Ahora aparecen otros cuatro profesores con la misma camiseta verde en el plató del programa de Christian Gálvez.

Subterfugio mediante, y abusando de la confianza del anfitrión, interrumpen la emisión en directo para reivindicar sus derechos laborales.

Gálvez afea a los docentes el engaño. Él, como todos los que estamos a favor de lo bueno y en contra de lo malo, apoya la educación pública.

Pero traicionar una invitación a casa ajena para imponer una charla le parece al presentador una falta de respeto, y más viniendo de gente a la que confiamos la educación de los adultos del futuro.

El presentador Christian Gálvez les da una lección de saber estar a unos profesores de la escuela pública que se meten con camisetas reivindicativas en medio de su programa en Telemadrid. https://t.co/giiXKPcG9M — Capitán General de los Tercios (@capTercio) November 3, 2026

Uno de los cuatro sujetos graba después un vídeo en el que acusa a Gálvez de mandarles "a tomar por culo", actividad que al docente activista le parece de perlas, según reconoce entre risitas.

Los profesores con camiseta verde, ya sabemos, merecen solidaridad incondicional.

Muchos de ellos son ya producto de la LOGSE y sus sucesoras, amén de hacedores de nuestros gloriosos resultados en los informes PISA.

Por supuesto, nunca nada es culpa de ellos.

Son correa de transmisión del pedagogismo, de la educación como juego.

La llaman "gamificación", para dejar claro que se trata de actividades para imbéciles de todas las edades, paridas en facultades anglosajonas de educación hará unos treinta años.

Abominan de cosas fachas como el esfuerzo, el conocimiento, la excelencia o los visigodos.

Profesores en huelga, con pupitres y lápices gigantes, durante el corte de la A-42 en Madrid. Matías Chiofalo Europa Press

Pertenezco a la profesión docente, qué les voy a contar de mis penas.

Hay una manera de hablar, característica de muchos profesionales del gremio, que consiste en dirigirse a cualquier adulto como si tuviera siete años y acabara de comerse un moco.

Te hablan con condescendencia, con la superioridad moral y paciencia fingida propias de quien se pasa el día impresionando a su audiencia cautiva por saber atarse el cordón del zapato.

Hartos de hablar a niños y adolescentes, infantilizan a cualquier interlocutor y acaban creyéndose en posesión absoluta de la razón y la sabiduría.

Te explican la democracia, la convivencia, los derechos, la empatía y el buen pensamiento progresista como si fueran editoriales andantes de El País.

Lo hacen con la satisfacción del que acaba de descubrir la imprenta, aunque en realidad esté asando la manteca.

Dan por hecho, cosa que siempre me ha parecido extraordinaria, que todos los que nos dedicamos a la enseñanza pensamos más o menos igual.

Cada uno tiene su tara.

En los Països Catalans la demuestran con adoctrinamiento en el catalanismo (recuerden el papel de los colegios en el procés).

En otras partes de España, el pedagogismo logsiano en vena, las brasas progres y las tabarras boomer que los chavales, gracias a su maravillosa naturaleza rebelde, acaban aborreciendo.

Ley de vida, menos mal.

No haré muchos amigos con este desahogo.

Los docentes de uniforme verde son tremendamente gregarios e interpretan cualquier discrepancia como traición.

De ahí que disfracen sus reivindicaciones corporativas de cruzadas por el futuro de la humanidad y el Bien último universal.

"No hay pensamiento crítico sin conocimiento"

No son seiscientos euros más, eso es siempre lo de menos, aunque en realidad sea lo de más. Es la educación pública, es la igualdad, son los derechos que nos hemos ganado en democracia, es la supervivencia del planeta.

El pedagogismo, convertido en religión laica y burocrática, ha terminado por convertir el conocimiento en un bulto sospechoso.

Saber Historia, Literatura, Matemáticas o Física es secundario e incluso indeseable.

Importan las experiencias de aprendizaje, la construcción de entornos competenciales, las metodologías innovadoras, los procesos colaborativos.

El alumno no sabe qué es ni dónde está Constantinopla.

Pero, sin saberlo, ha desarrollado una experiencia transversal de aprendizaje colaborativo sobre la interculturalidad bizantina.

Todo ello ha de ser transversal, inclusivo y transformador. Y para gestionarlo habrá suficiente burocracia para dar de comer a las familias de los funcionarios de toda la Unión Soviética.

¿Para qué aprenderse las capitales, los ríos, los reinados o la tabla periódica pudiendo hacer una performance solidaria con perspectiva de género?

Conozco a profesores excelentes que sostienen sobre sus hombros el peso de la educación de estos chavales entre tanto mediocre.

Concentración conjunta de docentes y universitarios en huelga, en Madrid, el 4 de noviembre. Diego Radamés Europa Press

Muchos de ellos contemplan desesperados cómo esta gente perpetra el desprestigio del conocimiento.

Saber cosas importa. Saber escribir importa. Saber leer textos complejos importa.

Conocer la historia de tu país, distinguir un argumento de una consigna, entender una ecuación, apreciar una obra literaria… Todo ello importa.

E importa sobre todo a los chavales más vulnerables, a los que no tienen padrino, a los que necesitan que la educación pública les sirva de palanca de movilidad social.

Importa a los que no pueden comprarse en el mercado lo que la escuela pública debería enseñarles.

No se puede pensar críticamente sobre lo que se desconoce.

No se puede cuestionar una interpretación histórica si no se sabe qué ocurrió.

No hay pensamiento crítico sin conocimiento.

La escuela pública no pertenece a un partido, ni a una ideología, ni a un sindicato mayoritario, ni a un colectivo victimista.

Pertenece a todos los ciudadanos.

Su obligación es formar personas capaces de pensar por sí mismas, no fabricar pequeños clones de las convicciones del profesor.

Nuestra autoridad como docentes no nos da derecho a convertir a los alumnos en público cautivo de nuestras opiniones políticas.

Una cosa es la libertad de cátedra y otra cosa es otra cosa. Y hay demasiados que confunden la tarima del profesor con la tribuna del mitin.

Esta huelga salarial es legítima, pero no es una epopeya antifascista.

Ni la pelirroja del coche ni Christian Gálvez son obstáculos reaccionarios contra la justicia social.

La profesión docente merece respeto, como cualquier otra, pero no inmunidad a la crítica.

También debemos exigir mejores resultados, mayor rigor intelectual, menos burocracia inútil y una escuela que vuelva a colocar el conocimiento en el centro.

Eso es lo verdaderamente igualitario.

La educación comienza por la humildad, el respeto y la curiosidad.

No hay peor maestro que el que no admite lecciones.

*** Carlos Conde Solares es historiador.