La necesidad de los profetas reaccionarios como Houellebecq

Houellebecq descorre la cortina de la sala X a la que sus coetáneos se asomaron con fascinación y les obliga a mirar hasta el final, mostrando el reverso oscuro del lema "disfrutar sin obstáculos".

Dice Nicolás Gómez Dávila en uno de sus escolios que "lo que el reaccionario dice nunca interesa a nadie. Ni cuando lo dice, porque parece absurdo; ni al cabo de unos años, porque parece obvio".

Creo que es una frase muy conveniente para nuestro tiempo, en el que gobiernos socialdemócratas aplican políticas que antes tildaban de extremistas con toda naturalidad y sin un ápice de autocrítica. O en el que tertulianos centristas se suman rápidamente a denunciar lo que ya es admisible denunciar.

Michel Houellebecq es de esos autores que pasan rápidamente de extremistas a redundantes.

Preconizó el islamogauchismo, fenómeno ya perfectamente digerido por la izquierda occidental. Y fue de los primeros en sacar a la palestra la destrucción de la psique moderna fruto de la revolución sexual.

Houellebecq es una figura incómoda para los valores de la Quinta República Francesa. Un profeta del Antiguo Testamento o un Padre del desierto, que en vez de descender de su montaña o bajar de su columna para acusar al pueblo, emerge de un local donde se organizan orgías.

Houellebecq, tras se preguntado si le gustaría ser creyente: “La ciudad te aleja de Dios”. https://t.co/Fu68w4dqEy — Joven Europeo (@JovenEuropeo) August 5, 2022

Cada cierto tiempo protagoniza los titulares patrios con alguno de sus oráculos infamantes. Este martes lo hizo una vez más, no por un nuevo exabrupto sino por unas declaraciones de hace cuatro años por las que ha sido imputado por odio racial contra los musulmanes.

Occidente ha tenido otros profetas que predicaron en el desierto de este siglo. Figuras presentables, aseadas, encorbatadas, que a través de discursos pedagógicos buscaron advertir a nuestras narcotizadas y conformistas sociedades a dónde nos llevaba el camino que estábamos tomando.

Me vienen a la mente personajes como Enoch Powell, Pat Buchanan, Jean Cau, Pier Paolo Pasolini, Jean Raspail o Richard M. Weaver.

Predicaron desde puestos de responsabilidad política o desde las cumbres del arte; buscaron ser presentables sin dejar de decir la verdad. Talantes afables, modales distinguidos que no dejan de decir en cada uno de sus gestos: "Fiat veritas, pereat mundus" ("Que se haga la verdad, aunque perezca el mundo").

Algo trágico late en sus miradas limpias pero extenuadas. La integridad de su vida es una estatua en la que los hombres vuelven a fijarse tras mucho pasar ante ellas.

El halo profético de Houellebecq es muy distinto. Tiene algo de goblin, "de criatura arcaica del bosque de los mitos", como dice Luis Alberto de Cuenca en un Elogio a su figura, criatura del bosque no especialmente benigna.

Su cuerpo macilento, sus mechones lacios como los de un espantapájaros al que se le escapa la hojarasca por un descosido del cráneo, sus facciones de roedor, grasientas y flácidas, parecen ser espejo de un alma depravada.

Las prolijas palabras con las que describe las perversiones que aparecen en sus novelas revelan una íntima connaturalidad con las mismas.

Y sin embargo, Houellebecq es una criatura profundamente moral, un moralista como sólo los puede dar Francia, un heredero de otro impenitente moralista como Charles Baudelaire.

"La descripción de las perversiones en sus novelas revela una íntima connaturalidad con ellas. Y sin embargo es un moralista profundo"

Su mirada sobre el hombre contemporáneo, casi siempre despiadada, esconde la piedad. Sus obras son tragedias griegas en las que el absurdo tiene un camino de ida y otro de vuelta, y los personajes son sus propios enemigos.

Al pasar por las páginas uno experimenta una cierta catarsis, un imperioso deseo de escapar como sea del nihilismo posmoderno. Houellebecq no abre vías de escape en sus historias, deja que el lector las busque en la realidad; si acaso disemina alguna semilla distraída de sentido en medio de las zarzas de la desesperanza.

Hasta las escenas pornográficas que sazonan sus páginas tienen un carácter catártico e invitan, por la vía del asco, a un renovado puritanismo.

Como en aquella paradoja de De Maistre, cuando dijo que a la monarquía solo la podía salvar el jacobinismo, el hombre sesentayochista de la liberación y el destape sólo puede salvarse de sus calenturas adolescentes al apurarlas hasta las heces.

Houellebecq descorre la cortina de la sala X a la que sus coetáneos se asomaron con fascinación y les obliga a mirar hasta el final.

Muestra la cara B de la moneda cuya leyenda decía "jouez sans entraves" ("disfruta sin obstáculos"), bajo la que aparece la náusea, las vidas rotas, la soledad, los antidepresivos, los cuerpos como objetos de consumo arrojados a la basura.

Como insiste Compagnon: la contrarrevolución lucha contra la revolución en los términos de la revolución.

Un profundo amor a los hombres recorre los miembros raquíticos de nuestro francés. Decía Roland Barthes que "ser de vanguardia significa saber lo que está muerto; ser de retaguardia significa amarlo todavía".

El reaccionario está en la retaguardia, amando verdades que intuye y que quizás no ha conocido en su vida.

Las ruinas de las historias de Houellebecq son un canto a las catedrales. En nuestro mundo andrógino, grotesco y deconstruido, el misántropo es el filántropo. Los villanos son los héroes y los héroes villanos.

Haríamos bien en rescatar a este profeta de entre lo absurdo y lo obvio para traerlo a la actualidad. Nuestras sociedades deben romper la maldición de Casandra para actuar cuando no sea demasiado tarde.

Quizás Casandra sea una loca, pero en las sociedades democráticas la locura también puede entrar en diálogo, y no puede ser reducida sistemáticamente a "aqueofobia".

Si queremos evitar normalizar hoy los delirios retóricos de ayer, son imprescindibles las figuras incómodas, los profetas, los Padres del desierto, las criaturas del bosque, los locos, los villanos. En definitiva, los reaccionarios.

*** Javier Crevillén es profesor de Filosofía del Derecho y Humanidades.