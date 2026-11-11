Milei y León XIV, frente a frente por el futuro argentino

En el encuentro celebrado este domingo 8 de noviembre de 2026 en el Palacio Libertad de Buenos Aires, Javier Milei y el papa León XIV abordaron la relación entre fe, política y futuro nacional desde perspectivas distintas, aunque con varios puntos de encuentro.

Ambos reconocieron la importancia de las raíces cristianas de Argentina y la responsabilidad de las generaciones actuales hacia quienes vendrán.

Sin embargo, mientras Milei utilizó la tradición bíblica para fundamentar principalmente la libertad individual y su proyecto político-económico, León XIV puso el acento en la dignidad humana, la justicia social, el diálogo y el bien común.

Milei presentó a Argentina como una nación de tradición católica, respetuosa de la diversidad religiosa y de quienes no profesan una fe.

Para el presidente, la religión no es únicamente un asunto privado: constituye una fuente de principios morales que han contribuido a formar la civilización occidental.

En particular, describió las Escrituras como una escuela moral y vinculó sus mandamientos con los derechos individuales.

El relato del Éxodo le sirvió para destacar la libertad; "no matarás", para defender la vida; y "no robarás", para justificar el derecho a la propiedad.

Así, situó la vida, la libertad y la propiedad en el centro de su visión política.

El presidente relacionó esos fundamentos con la responsabilidad de gobernar pensando más allá de las urgencias del presente.

Sostuvo que las decisiones públicas deben considerar sus consecuencias para toda la sociedad y para las generaciones futuras, y recurrió a la parábola evangélica de la casa construida sobre roca para representar la necesidad de edificar el país sobre bases sólidas, aunque ello implique sacrificios.

También evocó a Edmund Burke y su idea de la sociedad como una asociación entre los vivos, los muertos y quienes aún no han nacido.

Su petición final al Papa (que rezara por Argentina) cerró una intervención en la que confluyeron referencias religiosas, filosóficas y económicas.

Javier Milei recibe a León XIV. Vatican Media / Zuma Press / Europa Press

León XIV respondió desde una perspectiva pastoral y social.

Reconoció la importancia de la historia y la cultura argentinas, así como la memoria de Francisco, y planteó que ninguna generación empieza desde cero: cada una recibe una herencia que debe conservar, corregir y transmitir mejorada.

En este punto coincide con Milei en la preocupación por el futuro y la responsabilidad intergeneracional. No obstante, amplió esa responsabilidad para incluir tanto el patrimonio cultural y espiritual como las condiciones materiales de vida de la población.

Una diferencia central aparece en la manera de entender la libertad y la economía.

Milei destacó la libertad individual, la propiedad y la necesidad de decisiones gubernamentales que no favorezcan arbitrariamente a determinados sectores.

León XIV, sin negar el valor del trabajo, la iniciativa privada y el crecimiento, subrayó que la economía debe estar al servicio de las personas, y no al revés.

Por eso, pidió atender a las familias afectadas por la incertidumbre, a quienes buscan empleo, a los ancianos y a quienes trabajan sin poder cubrir las necesidades de sus hogares.

"León XIV desarrolló con mayor amplitud las exigencias de la democracia: escuchar, respetar la libertad de expresión, fortalecer las instituciones y alcanzar acuerdos"

Para el Pontífice, el bien común debe comprobarse en la vida concreta, especialmente en la de quienes atraviesan mayores dificultades.

También difirieron en el énfasis político.

Milei presentó principios morales que, a su juicio, deben orientar el gobierno y la organización social.

León XIV desarrolló con mayor amplitud las exigencias de la democracia: escuchar, respetar la libertad de expresión, fortalecer las instituciones y alcanzar acuerdos.

Invitó a tratar al discrepante como un compatriota y no como un enemigo.

Asimismo, exhortó a los gobernantes a ejercer la autoridad como servicio y a reconocer los límites del poder.

El discurso papal extendió esta preocupación por la dignidad humana a otros ámbitos: la educación y las oportunidades para los jóvenes, la protección de la vida en todas sus etapas, el cuidado responsable de la creación y el uso ético de la inteligencia artificial.

Además, reclamó cooperación contra la corrupción, la trata y el crimen organizado, y defendió la paz mediante el diálogo y el respeto al derecho.

Estos asuntos complementan el énfasis de Milei en los fundamentos morales de la sociedad con una mirada más concreta sobre sus efectos sociales.

En síntesis, ambos discursos convergen en la importancia de la fe, la tradición y la responsabilidad hacia las generaciones futuras, pero divergen en la prioridad que asignan a los principios políticos y a sus consecuencias sociales.

Milei propone la libertad y los derechos individuales como pilares para construir el país; León XIV recuerda que esos pilares deben traducirse también en justicia, oportunidades y protección para los más vulnerables.

El punto decisivo del diálogo entre ambos consiste, por tanto, en cómo convertir los valores proclamados en políticas que sostengan a la vez la libertad, la dignidad humana y el bien común.

El mensaje papal podría resumirse en una convicción: la grandeza de una nación no se mide solamente por su riqueza o su crecimiento económico, sino por la calidad humana y moral de la sociedad que construye y por la herencia que deja a quienes vendrán después.

*** Isaac González Marcos, OSA, es profesor de Historia de la Iglesia en la Facultad Teológica de Burgos.