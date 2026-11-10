El Gobierno pide ir a la huelga de los sindicatos más subvencionados de la historia, pero que no cuenten conmigo.

11-N: por qué no voy a ir (ni tú tampoco deberías) a la huelga del vasallaje político

Me niego a hacer esta huelga general. Y tú tampoco deberías sumarte si no quieres quedar como un súbdito a merced a esos sindicatos que, mientras tú pierdes poder adquisitivo, ponen el cazo para que el Gobierno les riegue con millones.

En ocho años, las subvenciones estatales han pasado de 8,8 a treinta y dos millones de euros que han ido a parar principalmente para CCOO y UGT. Y, mientras sus ingresos aumentan un 263%, ¿qué ocurre con tu sueldo?

Estos sindicatos, más ricos que nunca, celebran que el salario mínimo haya subido en este tiempo un 66%.

Está muy bien, pero debajo se cuenta una realidad horrísona: y es que quienes han pasado a cobrar este sueldo representan más del 7% de la población. Es decir, que cada vez hay más gente en la parte baja de la pirámide salarial. Más gente cobrando poquito. ¿Es realmente un dato para celebrar?

Y lo mismo ocurre con el salario medio: según Eurostat, un español cobra 6.000 euros menos al año que la media de los europeos, a los que también, por cierto, afectan la inflación y el precio de la vivienda. No somos excepcionales.

La propia María Jesús Montero presentó esta huelga como una protesta ¡contra la oposición! Incluso el presidente, Pedro Sánchez, ha animado veladamente a acudir a ella en un giro de guion que hace estallar las costuras de cualquier democracia (y sentido).

🗳️ Me niego a hacer la huelga general Y tú tampoco deberías sumarte si no quieres quedar como un súbdito a merced a esos sindicatos que, mientras tú pierdes poder adquisitivo, ponen el cazo para que el Gobierno les riegue con millones 🗣️ Te lo cuenta @a_nmilara #11N https://t.co/JF5oqsPZV6 — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) November 9, 2026

Y eso que, según los sindicatos, esta protesta se ha organizado para quejarse de que la vivienda se come los salarios. ¿Y qué ha hecho este Gobierno por este sector en todo este tiempo?

Las organizaciones sindicales pueden presumir de estadísticas, pero su estrategia ha pasado por enfrentar a los trabajadores con las PYMES y los autónomos, que son los que dan empleo a más del 65% de la población y que ellos también, son víctimas de una asfixia impositiva y burocrática.

Quienes deberían exigir responsabilidades al Gobierno, han terminado representando a este, y no a los trabajadores.

Esto no tiene otro nombre que vasallaje político. Y por eso, ni tú ni nadie debería sumarse a esta huelga de pandereta.