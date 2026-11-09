Diez años del último destello de la política española

Acaban de cumplirse diez años.

Pero cualquiera repara en ello con los días que nos están tocando vivir.

29 de octubre de 2016. Mariano Rajoy se somete a la segunda votación para conseguir su investidura.

Ya sólo necesita que los síes superen a los noes. Hace diez meses que su Gobierno está en funciones.

Contexto:

Las elecciones de diciembre de 2015 no arrojan una mayoría clara.

La hegemonía por turnos de socialistas y populares ha saltado por los aires.

Ninguno de los dos clásicos consigue sumar con el "nuevo" que se le supone más afín. Ciudadanos, en el caso del PP, y Podemos, en el de los socialistas.

Los socialistas han sacado su peor resultado histórico desde la restauración democrática y ven su primacía en la izquierda amenazada muy seriamente.

En rigor, el centroderecha tiene mayoría absoluta, pero la incompatibilidad del partido de Rivera con las formaciones nacionalistas y el empeño de los catalanes en llevar a cabo un referéndum de autodeterminación la hacen imposible de materializar.

Son unos meses difíciles para la institucionalidad.

Pedro Sánchez estrena el "no es no".

Rajoy comete uno de los grandes errores de su trayectoria fintando a un Felipe VI casi neófito y se niega a concurrir a la investidura.

"Una década después, no hay resquicio de ese proyecto común"

Sánchez aprovecha el hueco para acordar un programa de gobierno con Ciudadanos que, sin el visto bueno de Pablo Iglesias, no tiene posibilidad alguna de prosperar.

Pero comparece como candidato en un gesto de audacia que, sin embargo, tendría nula repercusión electoral.

Porque, cumpliendo lo legalmente previsto en esos casos, las elecciones se repiten el siguiente junio. Sólo el PP sube su representación.

El PSOE vuelve a tocar suelo y Podemos se queda como estaba, frustrando la enorme expectativa generada por el hecho de que, esta vez sí, concurriera en coalición con IU.

Es cierto que la suma con Ciudadanos no llega a 176. Pero se da por hecho que se llegará a alguna fórmula que permita conformar un Ejecutivo.

La escena en el balcón de Génova no deja lugar a dudas.

Pasa todo el verano. Rajoy acude a la investidura a finales de agosto para meter presión. El primer intento pone el reloj a correr.

Pero el líder socialista, lejos de darse por aludido por sus resultados, insiste en el "no es no", que a esas alturas es ya un lema personal.

Sobre la mesa, la posibilidad de conformar una mayoría alternativa con Podemos y todo el nacionalismo, que pasa por el que tiene planteado un desafío al Estado.

El PSOE decide quitarse de en medio a su secretario general en un comité federal para la Historia.

Javier Fernández, en la tribuna de invitados del Congreso. Dani Pozo EE

Sin él al mando, se puede plantear una abstención que permita gobernar al PP con el apoyo de Ciudadanos.

No es plato de gusto, pero se opta por hacer política, que tantas veces pasa por elegir el mal menor.

Tampoco es un movimiento enteramente altruista: Ferraz tiene pavor a unas terceras elecciones, habida cuenta de su ritmo de pérdida de escaños.

El caso es que ese sábado por la tarde una triangulación entre las formaciones que representan la centralidad va a permitir que España vuelva a tener Gobierno.

Después de casi un año de bochorno, parece que no todo ha sucumbido a la infantilización que se diría inherente a los "nuevos tiempos".

Sabido es que, en esas segundas sesiones, las intervenciones son más bien de trámite. Se trata de votar lo más rápido que se pueda.

El destello al que nos referimos lo produce el discurso de Gabriel Rufián.

[FOTO 2: Gabriel Rufián, durante su intervención en la primera sesión de investidura de Sánchez. Dani Pozo EE

Repasarlo hoy produce estremecimiento. Es el mismo cóctel de gracietas de Twitter, lugares comunes y retórica hueca que ahora se considera el summum de la oratoria. Pronunciado, si cabe, con mayor torpeza.

En aquel momento todavía sonaba nuevo, así que no paran de escucharse murmullos.

La, ejem, intervención es especialmente dura con el PSOE. Eran otros tiempos y a los diputados de ese partido esas palabras les ofenden.

De ahí que el portavoz Antonio Hernando (¡glups!) vuelva a pedir la palabra. Lo hace para defenderse de las acusaciones de Rufián.

"[El PSOE] ha vertido sangre, sudor y lágrimas para que hoy él esté aquí diciendo…". Lo siguiente ya no se escucha. Da igual.

En ese momento, los diputados del PSOE, del PP y de Ciudadanos se levantan a aplaudir. (Las crónicas y el diario de sesiones incluyen también al PNV.)

PSOE, PP y Ciudadanos ovacionan en pie las palabras de Hernando (PSOE) defendiendo el honor del partido contra las acusaciones de Rufián https://t.co/E1oiHid8jW — Europa Press (@europapress) October 29, 2016

Emociona, la verdad.

Durante un instante volvimos a ser algo parecido a un país que sabía defender un proyecto común frente a aquel que buscaba destruirlo.

Dice el Diccionario que un destello es un "resplandor vivo y efímero, ráfaga de luz que se enciende y amengua o apaga casi instantáneamente".

Efímero e instantáneo, damos fe.

Al salir de la sesión, los energúmenos de Rodea el Congreso arrojan latas a los diputados de Ciudadanos.

Manifestantes de 'Rodea el Congreso' lanzan mecheros y botellas a diputados de @CiudadanosCs https://t.co/WDjwVQCIRk https://t.co/3AN2Zw67jJ — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 29, 2016

Aquel Gobierno en minoría de Rajoy echó a andar alcanzando acuerdos con el PSOE dirigido interinamente por el presidente asturiano, Javier Fernández.

Pero en cuestión de unos meses Pedro Sánchez volvió a la jefatura del partido.

Al poco llegó el procés y, no mucho después, una moción de censura avalada por aquellos que lo impulsaron.

Para qué profundizar en lo demás.

Antonio Hernando tiene hoy el crédito enfangado y un horizonte dudoso. Y Rufián, por encima de teatrillos coyunturales, es el aliado más fiel del PSOE.

Una década después, no hay resquicio de ese proyecto común.

Quizá eso explique en parte que lo que encontremos ahora sea un país enmudecido tras una segunda tragedia que desnuda el estado infame de sus infraestructuras.

Ojalá la próxima luz sea algo más que un destello.