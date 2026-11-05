¿De qué sirve ampliar derechos si no pueden garantizarse los más básicos?

Hace unas semanas escribía en este mismo periódico un artículo sobre la necesidad de replantear nuestra política para volver a colocar al ciudadano en el centro.

Después de todo lo ocurrido en los últimos días, aquella reflexión me parece todavía más necesaria.

Porque quizás uno de los problemas de nuestra política es que hemos terminado hablando muchísimo de grandes principios, de nuevos derechos, de estrategias y de planes, mientras millones de ciudadanos empiezan a desconfiar de que los servicios públicos esenciales no vayan a fallar cuando los necesiten.

Menos todavía si de ello se derivan consecuencias trágicas.

Y eso debería preocuparnos.

Alimentamos, promovemos y hacemos hincapié en multitud de medidas y propuestas para cuidar de nuestra salud y calidad de vida, y se nos olvida lo más básico.

Tenemos millones de pacientes esperando para acceder a una consulta, una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica.

Tenemos personas mayores que sienten que el sistema deja progresivamente de mirarles.

"La Administración pública no cumple con sus deberes más elementales: velar por la seguridad de sus ciudadanos."

Tenemos una epidemia creciente de problemas relacionados con la salud mental de la que el Estado dice que se preocupa, pero sin ocuparse.

Tenemos familias que descubren, cuando aparece la dependencia, que la frontera entre sanidad, cuidados y servicios sociales termina convirtiéndose en una carrera de obstáculos.

Y tenemos jóvenes que no pueden acceder a una vivienda y ciudadanos que empiezan a desconfiar incluso de infraestructuras y servicios como el transporte ferroviario, que durante décadas dieron por seguros.

Ya me dirán.

La gente cuidándose para tener la mejor calidad de vida posible para, al final, acabar sus días en una vía de tren porque la Administración pública no cumple con sus deberes más elementales: velar por la seguridad de sus ciudadanos.

Y mientras tanto parece que, de cara a la galería, sólo importan otras cosas.

Y esto no va de negar otros problemas.

El cambio climático existe y debemos combatirlo.

Los derechos conquistados por diferentes colectivos deben protegerse.

Y una sociedad avanzada debe seguir progresando en libertades y oportunidades.

Pero creo que existe una pregunta legítima que deberíamos hacernos: ¿puede considerarse verdaderamente progreso una sociedad que por una parte amplía derechos mientras tiene dificultades para garantizar los más básicos?

La cuestión no es elegir unos derechos frente a otros, sino establecer prioridades y, si es posible, ser capaces de hacer varias cosas a la vez.

La política no debería permanentemente elegir entre unos temas y otros, pero sí creo que debería tener capacidad para resolver los problemas fundamentales que afectan a la mayoría de la sociedad.

Ahora hemos sufrido la tragedia ferroviaria de Urda.

Vehículos de emergencia en los alrededores del accidente ferroviario de Urda (Toledo). Juanma Jiménez Europa Press

Sesenta y nueve personas han perdido la vida y decenas han resultado heridas.

Será la investigación técnica y judicial la que determine exactamente qué ocurrió, qué falló y qué responsabilidades existen.

Pero hay algo que ya resulta evidente.

Una tragedia de esta magnitud vuelve a colocar en primer plano una cuestión esencial que debe mantener cualquier Estado moderno: la confianza de los ciudadanos en que aquello que depende de los poderes públicos funciona y es seguro.

La confianza es probablemente uno de los principales patrimonios de una sociedad.

Porque cuando se pierde, las consecuencias van mucho más allá del servicio concreto que ha fallado.

Y si se pone en riesgo la salud, afecta al resto de órdenes y sistemas del Estado, empezando por la economía.

Y el problema o la cuestión es que la salud está en todas las políticas públicas y por eso debe ponerse en el centro de las mismas.

🗣️👨⚕️"Lo das todo y no los puedes salvar": las críticas horas de los médicos que atendieron a las víctimas de la tragedia de Urda https://t.co/aXsHiejKZq — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 30, 2026

Lo aprendimos brutalmente durante la pandemia. Con 120.000 muertos a los que ya no queremos mirar.

Cuando las personas sienten amenazada su salud, modifican su comportamiento.

Dejan de viajar.

Dejan de consumir.

Cambian su manera de relacionarse y la economía también se detiene.

Por eso sanidad, dependencia, vivienda, educación, transporte o servicios sociales no deberían considerarse compartimentos independientes.

Todos ellos condicionan algo mucho más importante: la seguridad vital con la que una persona desarrolla su proyecto de vida.

El próximo Gobierno que salga de las elecciones del 29 de noviembre, sea cual sea su composición, deberá haberlo aprendido. Y tomar cartas en el asunto.

Necesitamos recuperar la confianza de la población en sus instituciones y en sus servicios públicos.

Y para ello habrá que volver a colocar al ciudadano en el centro de las decisiones.

Los Reyes, durante su visita a los heridos del accidente de Urda en el Hospital Universitario de Toledo. Juanma Jiménez Europa Press

Y está muy bien, y queda muy progresista, darle al Ministerio para la Transición Ecológica el rango de vicepresidencia.

Pero no puede ser que el Ministerio de Sanidad, o los cuidados, la dependencia o los servicios sociales, estén a la cola en el orden de importancia de los ministerios.

Porque que la gestión sanitaria esté transferida a las comunidades autónomas no significa que el Estado pueda desentenderse de la cohesión, la equidad, la legislación básica o la coordinación general del sistema.

En definitiva, el progreso de una sociedad no puede medirse únicamente por los nuevos derechos que reconoce. También debe medirse por su capacidad para garantizar los que ya había prometido.

Y no se trata de retroceder. Se trata de comprender que avanzar dejando atrás a una parte creciente de la población difícilmente puede llamarse progreso.

Tenemos que seguir ocupándonos del cambio climático, de la igualdad, de las minorías, de las nuevas libertades y de todos los desafíos que aparecen en una sociedad moderna.

Pero sin olvidar lo elemental.

Que un enfermo pueda ser atendido cuando lo necesita.

Que una persona dependiente pueda recibir cuidados.

Que nuestros hijos tengan una educación adecuada.

Que podamos desplazarnos con seguridad.

Que podamos acceder a una vivienda digna.

Y que cuando algo falle, las administraciones sean capaces de reconocerlo, corregirlo y aprender.

Porque equivocarse es humano.

No reconocer los errores es injustificable, pero no aprender de ellos y permitir que vuelvan a repetirse es imperdonable.

*** Juan Abarca Cidón es presidente de HM Hospitales.