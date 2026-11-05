Por qué es normal que nos cueste más aceptar a unos inmigrantes que a otros

Bret Stephens, columnista del New York Times, señala que, a la hora de empezar a escribir columnas de opinión, al principio, el 80% del contenido son datos y el 20% restante, opinión; y conforme pasan los años, los porcentajes se suelen invertir.

Este artículo iba a tener un 80% de datos, o más.

Es tentador (incluso, intelectualmente honesto) empezar con cifras y estadísticas sobre algo tan complejo y poliédrico como la inmigración.

Pero romperé todos los porcentajes: este artículo será mayoritariamente de opinión, con percepciones sobre un fenómeno que ya está definiendo el futuro de España, de Europa y de Occidente.

Y toca empezar con un egotrip y hablar de uno mismo.

Mis apellidos son una profesión y una diáspora. Cohen significa sacerdote y Truzman significa intérprete.

Como casi todos los apellidos judíos, dicen de dónde somos y también por dónde hemos pasado. Y hemos pasado por muchos sitios, casi siempre deprisa y casi nunca por gusto.

La historia de mi familia es la historia de una maleta. También, la de un regreso.

Mis ancestros escaparon de Sevilla después de las matanzas de junio de 1391 y se establecieron en un pueblo llamado Debdú, hoy en Marruecos, a unos ciento cincuenta kilómetros de Melilla.

Mis cuatro abuelos, nacidos y criados en el Protectorado español del norte de Marruecos y en Melilla, decidieron, cuando los marroquíes declararon su independencia, a mediados de los años cincuenta del pasado siglo, emigrar a España.

Paso fronterizo de Beni Enzar, en Melilla. Jesús Blasco Europa Press

Tuvieron que marcharse para buscar una vida mejor, y la encontraron. Trabajaron mucho y prosperaron.

Yo nací y me crie en Málaga y la única nacionalidad que tengo es la española.

Mi familia siempre estuvo integrada en la sociedad, como toda la comunidad judía española.

Cuando digo integración es en su grado máximo: ciudadanos normales que trabajan, pagan impuestos, honran las normas, ostentan una cultura española y respetan la convivencia.

Para los judíos, emigrar no ha sido una aventura ni una opción vital entre otras: ha sido, durante veinte siglos, el mecanismo de supervivencia.

Y también, cuando la sociedad de acogida lo permitió, un extraordinario mecanismo de prosperidad (para el que llegaba y para el país que le abría la puerta).

La inmigración, hace veinte años, no era un problema en España. En el resto de Europa, empezaba a serlo.

No era una excepción, era la regla histórica de las sociedades abiertas.

Por ejemplo, los Estados Unidos son, literalmente, un país construido por inmigrantes: entre 1880 y 1920 llegaron más de veinte millones de personas, muchas de ellas por Ellis Island, y aquello no destruyó el país, lo convirtió en la primera potencia del planeta.

En la Europa occidental, cuando cayó el bloque del Este, millones de rusos, polacos, rumanos, húngaros y búlgaros se movieron hacia el oeste y se integraron sin que ninguna sociedad europea se descosiera.

Y hoy mismo, en España, viven 353.009 ucranianos con documentación de residencia en vigor (un 8,2% más que hace un año, según el Ministerio de Inclusión), más gente de la que vive en Bilbao, sin que nadie los haya convertido en un problema nacional.

La pregunta interesante es por qué la misma sociedad que absorbe sin inmutarse a 353.000 ucranianos ha subido la inmigración, en el CIS de julio, a segundo problema del país, con un 23,4% de menciones.

📊 La inmigración escala al segundo problema que más preocupa a los españoles en el CIS de julio, coincidiendo con la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno. La vivienda sigue liderando la lista con un 43% de menciones https://t.co/KXhIoiaHOg — Europa Press (@europapress) July 15, 2026

Salir del sitio donde naciste a buscar una vida mejor es la historia del mundo.

Si se prohíbe esa posibilidad, estaremos todos atrapados.

Por todo lo anterior, escribo esto con una incomodidad que no disimulo.

Reconozcamos, sin tapujos, lo que pensamos: hay una inmigración que aceptamos y una inmigración que no aceptamos, y no es por afinidad cultural o por razones económicas (al menos, no lo es solamente por estos motivos).

Aquí está el quid de la cuestión: emigrar es un acto por el que alguien decide someterse a la ley de otro.

Rellena unos papeles, aprende un idioma, paga una tasa, acepta un régimen jurídico, se integra y aporta en la sociedad de acogida.

"La inmigración que genera problemas hoy es la no occidental y masiva, que anega estados de bienestar con servicios públicos y asistenciales cerca del derrumbe"

Y no es esta la inmigración que ha generado problemas, es otra: hoy, es, en resumidas cuentas, la no occidental y masiva, que anega estados de bienestar con servicios públicos y asistenciales cerca del derrumbe.

No son irlandeses ni italianos llegando a una Nueva York en construcción.

En las redacciones suele enseñarse la vieja regla del kilómetro sentimental: una desgracia nos conmueve en proporción inversa a la distancia que nos separa de ella.

Algo parecido sucede con la inmigración.

Cuanto menor es la distancia (no sólo geográfica, sino normativa, institucional, jurídica, cultural, en el modo de entender la ley, la autoridad o lo sagrado), más rápida, más barata y más completa es la integración de un inmigrante.

Esto no es un alegato de superioridad civilizacional de Occidente (aunque crea firmemente en esta superioridad).

Lo que planteo es que el concepto central es la distancia.

El polaco de 1990 y el ucraniano de 2022 se integran rápido no porque sean blancos y cristianos, sino porque comparten con España el mismo suelo normativo: Estado, ley, igualdad y convivencia.

Y si un ingeniero sirio laico o un empresario argelino emigraran a España, probablemente compartirían el mismo suelo.

353.000 ucranianos tienen permiso de residencia en España, un 8,2 % más que en 2025. https://t.co/19kiDmxRj2 https://t.co/ZLqICw9J1o — EFE Noticias (@EFEnoticias) August 3, 2026

A veces suelo escuchar que Francia es nuestro spoiler. Y lo que le ha pasado a nuestro vecino del norte con la inmigración procedente de sus antiguas colonias y protectorados es curioso.

La primera generación se integró bien, mientras que las siguientes, los hijos de los primeros inmigrantes, no.

Sé que una cosa es Albert Einstein emigrando a los EEUU y otra cosa son las bandas de magrebíes (o de ya españoles hijos de magrebíes) generando problemas en un barrio.

Lo sé por experiencia: de adolescente viví dos años en Melilla, y salir a la calle, en muchas ocasiones, era un infierno.

Pero que no quepa duda sobre esto: siempre, siempre rechazaré dar y otorgar culpas colectivas.

No obstante, si vas a abrir las puertas de tu país a la inmigración, o bien filtras lo que quieres que entre, o una vez que entre te aseguras de su integración.

Cola para la regularización de inmigrantes, en Albacete. Víctor Fernández Europa Press

Sobre todo, cuando España o Francia ya no son naciones en construcción como lo fue EEUU.

Son estados de bienestar consolidados, de mentalidad industrial, con sistemas de previsión social colapsados, y una deuda pública que nadie podrá pagar nunca.

Lo que muchos políticos y periodistas aducen, "vienen a pagar las pensiones porque no nacen niños" o "vienen a limpiar tu suelo y a cuidar de tus niños y de tus abuelos", es terrible.

Evidencian, primero, que el sistema de reparto de las pensiones públicas es una estafa piramidal y que estamos importando mano de obra barata para no ensuciarnos nosotros las manos.

Un emigrante sabe que tendrá que pasar por tiempos duros a su llegada al país de acogida, pero si lo hace es porque busca una vida mejor.

Si llegas a casa de alguien, debes acatar las normas que ese alguien impone dentro de sus paredes.

"Si a los inmigrantes que llegan con pocos recursos se les riega de ayudas, no tendrán incentivos para prosperar"

Si a los inmigrantes que llegan con pocos recursos se les riega de ayudas, lógicamente no tendrán incentivos para prosperar.

Si se les limitan los trabajos a los menos cualificados, no tendrán incentivos para invertir esfuerzos o emprender.

Si además lo que se busca es que coticen para pagar las pensiones, con nóminas bajas difícilmente se pueden pagar pensiones indexadas al IPC.

El otro día, sobrevolando España, pensé que se podía construir algo grande con tanta gente queriendo venir y con tanto espacio sin poblar.

Pero los Campos de Castilla de 2026 no son la isla de Ellis de 1900.

En fin, desconozco si he llegado a una conclusión razonable escribiendo sobre inmigración.

Lo único que puedo confirmar es que el mundo ha cambiado.

En mi mentalidad noventera de guerra fría, la inmigración era una cosa. Hoy, en 2026, es otra totalmente distinta.

*** Elías Cohen es abogado y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria.