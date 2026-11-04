La América que Donald Trump despreciaba es la que le ha arrebatado el control

La América que Donald Trump quiso combatir ha acabado arrebatándole las elecciones de medio mandato.

Y hay una imagen resume este sarcasmo: el presidente desplegó sobre una mesa leche, cereales, frutas y otros alimentos para denunciar en 2024 el precio disparado de la cesta de la compra bajo la administración de Joe Biden.

El entonces candidato, Donald Trump, denunciaba la subida de la cesta de la compra en 2024. Esa cesta se le ha atragantado en las midterms. REUTERS

Llegó a acusar a Kamala Harris, sucesora como candidata demócrata, de querer aplicar un programa económico propio de la Venezuela de Maduro.

Dos años después, ese mismo bodegón se le ha vuelto en su contra: el 48% de los votantes en estas elecciones admitían que el coste de la vida es su principal foco de preocupación, en un país donde la guerra contra Irán ha costado cerca de 2.000 dólares a cada hogar, según la agencia Moody's.

Pero bajo la administración Trump no solo se han disparado los precios, también se ha llevado a cabo una polémica guerra ideológica que se ha traducido en redadas migratorias del ICE cebándose con las comunidades latinas, ataques contra el Islam, recortes a los derechos de los indígenas y ofensivas casi personales del presidente contra las políticas de diversidad.

Y esa América a la que el propio Donald Trump ha despreciado, es la que precisamente le ha arrebatado los sillones electorales: Abdul El-Sayed será el primer senador musulmán, Chris Pappas, el primer senador abiertamente gay; en Texas, feudo republicano, los demócratas James Talarico y Gina Hinojosa han conquistado el Senado y la gobernación, respectivamente. Y Deb Haaland será la primera mujer indígena gobernadora de Nuevo México.

El presidente prometió devolver la “grandeza” a Estados Unidos, pero esa cesta que él mismo enseñaba hace dos años se le ha atragantado.

"¿Vivíamos mejor antes o ahora?" Esa es la egregia pregunta que se han hecho millones de votantes.

Y el resultado ha mostrado que las batallas ideológicas no han conseguido tapar el fracaso de esa promesa de una América “great again”.