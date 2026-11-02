Pero ¿realmente se quieren integrar?

Occidentalizar fue durante siglos, en cierto modo, una industria. Aquellos que comenzaron a expandir Occidente tenían maquinaria, operarios y un producto claro y convincente.

En las escuelas se enseñaba una historia común, el servicio militar mezclaba orígenes y daba coherencia a la población, y la parroquia y los sindicatos daban sensación de pertenencia.

La lengua era condición de ascenso, no un trámite o una elección unilateral.

Quien llegaba a Occidente sabía lo que se esperaba de él. Lo mismo vale el irlandés o siciliano que atracaba en Nueva York que el español que llegaba en tren a Francia, Alemania o Suiza.

Quienes recibían, sabían también lo que tenían que ofrecer.

Y así se conformó Estados Unidos y también Europa. Provenientes de muchos lugares comprendieron estar creando o formar parte de una casa común de la que, además, deseaban formar parte.

Disturbios en Francia. Reuters

Esa fábrica parece que cerró hace tiempo. Seguimos hablando de integración como quien habla de una empresa que ya no produce. Se nos pregunta y nos preguntamos si los recién llegados quieren integrarse, pero la pregunta es si sabemos qué es exactamente integrar.

Y si sabemos que en el pasado sí se supo integrar.

Hoy casi hay que pedir perdón por decir que nadie se asimila a una cultura que se disculpa por existir. Y nadie de otras culturas va a desperdiciar esa brecha. Lo mismo da Irlanda que Italia, Gran Bretaña, o California, Michigan o Minnesota en Estados Unidos.

Porque una cosa es acoger a miles de personas que huyen de la guerra de Yugoslavia, de las dictaduras comunistas en Hispanoamérica o de la violencia islámica en Nigeria, que se funden en el paisaje e incluso muestran verdadera intención de integrarse en el país de acogida, y otra bien diferente, recibir a millones de personas de culturas radicalmente distintas en dos décadas, que acaban concentrados en los mismos barrios, con redes familiares y religiosas que alcanzan hasta el país de origen, tal y como sucede con Marruecos, Argelia, Sudán o Pakistán.

Nótese que ahora, con el móvil, el pariente del pueblo está en el bolsillo, y la lengua, la televisión y la mezquita pueden vivirse sin cruzar la puerta del barrio.

Antes, la distancia obligaba a elegir, había motivos de sobra para acabar integrándose.

Hoy se puede no elegir nunca e incluso despreciar el lugar en el que se está.

En la representación política es aún más nítido el asunto. Quien alcanza un escaño habla de su gente, de su cultura y de su fe. Así funciona la democracia de intereses, y ningún inglés se escandaliza de que un laborista de Yorkshire defienda Yorkshire.

Lo llamativo es la nueva asimetría.

El somalí que consigue un escaño se preocupa exclusivamente por la comunidad somalí. El musulmán que alcanza una alcaldía dedica la práctica totalidad de su tiempo a su comunidad islámica.

Casi nunca se escucha en los nuevos occidentales la defensa de aquello que hace posible la comunidad occidental, es decir, la igualdad entre hombres y mujeres, la libertad de conciencia, la separación entre fe y ley o Estado, el derecho a ofender y a ser ofendido.

De esos asuntos se habla poco, y cuando se habla es para matizar e incluso para adaptar a la religión.

Esto ya ocurre en Berlín, en París, en Londres, en Bruselas, y empieza a suceder en Roma y en Madrid. Cambian los nombres y el idioma, pero el patrón se repite. Es el resultado previsible de un sistema que premia la identidad foránea y ha dejado vacante la identidad propia o común.

Así, quien llega con un sentimiento de pertenencia fuerte, como sucede con la práctica totalidad de lo que llega, y encuentra enfrente un vacío no se occidentaliza ni se va a occidentalizar. Se queda con lo que tiene, con lo suyo, y cada vez lo reclamará con más ahínco.

Cierto es que muchos de los que llegan trabajan, aprenden el idioma, mandan a sus hijos a la escuela y piden poco. A ellos les debemos más claridad que a nadie, porque son los primeros perjudicados cuando la integración se declara hecha por decreto y se abandona a su suerte a los barrios donde no ocurre.

El multiculturalismo oficial, ese mosaico de comunidades paralelas gestionadas por subvención, no es tolerancia. Es también renuncia, como estamos viendo ya en la práctica totalidad de Europa.

Entre nuestra clase dirigente tenemos los que exigen a los inmigrantes menos de lo que exigiría a un vecino, por una condescendencia que en el fondo es una forma de desprecio, y otros que reclaman mano dura. Ya nadie sabe exactamente lo que se debería hacer dentro de las fronteras.

¿Qué se puede entonces hacer? Algo tan antiguo que hoy resulta subversivo. Recuperar la exigencia. Hacer obligatoria la lengua, el conocimiento de las leyes y su cumplimiento, pedir adhesión explícita a los principios que nos organizan, y hacerlo con la convicción de quien ofrece algo valioso, no con el tono de quien rellena un formulario.

Esto es lo que hizo Estados Unidos desde finales de siglo XIX, como bien ha explicado Federico Rampini, y así se convirtió en la potencia que fue y sigue siendo.

Occidente debe preguntarse si quiere seguir occidentalizando o convertirse en otra cosa. La capacidad de occidentalizar nunca dependió del número de quienes llegan, sino de las exigencias de quienes reciben. Por esto, un país seguro de sí mismo absorbe, y un país que duda de sí mismo, aunque abra la puerta, sólo consigue que cada cual considere casa ajena la propia.

La fábrica de la que hablábamos al principio, no la cerraron los de fuera. La cerramos nosotros, y ahora nos extraña que no salga producto.

*** Juan J. Gutiérrez Alonso es profesor de Derecho administrativo.