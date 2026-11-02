Pero ¿realmente se quieren integrar?

ES NOTICIA:
Kiko arquitecto
Elecciones 2026
Últimas noticias
Mapa de noticias
Accidente tren Toledo, en directo
El Gordo de la Primitiva 01/11
Diálogo Iryo y Ouigo
Inflación y desgaste
El último pelele
'Testamento' de Antonio, maquinista del AVE
5 trucos de domótica
Perro de Ayuso
Antonio propietario 9 viviendas
Priscila albañila
Pescadero subida bacalao
Ignacio abogado indemnización
Montero infancia
Miguel experto en emergencias
Serie 3 temporadas Prime Video
María cuidadora a domicilio
Aguacate Marruecos
Patrimonio Matute
Frutero kilo de patatas precio
Rape y lenguado niños
Miedo fin de ciclo PSOE
Aire polar ruso lunes 2
Dimisión o cese Óscar Puente
Alerta supermercado alimento
Tostada con jamón y tomate
Covadonga dueña de obrador
Hacienda 65 años IRPF
Víctor albañil español en Holanda
César Millán adiestrar humanos
Carlos experto en vivienda
Borja ingeniero batería
Padre indignado casero
Sergio albañil autónomo
Rufián vivienda alquiler
Quique Vidal hipoteca perros
88% españoles
Borja Valero casa
Finlandia almacenamiento nuclear
Pedro Sánchez rutina
Puente perdiz estofada
Pablo Ojeda salsa pescado
Psicología obsesión orden
Mejillones dieta
Sandra Moñino patatas
Pescado frito microondas
Eva Fernández notaria
Juan maquinista
Merche propietaria
Hígado de pollo
Patrimonio Óscar Puente
Los controladores culpan a Puente
Vídeo con el 'Guernica' Pedro Sánchez
Investigación accidente tren
Inversión en Adif
Mudanza a un pueblo
Hacienda y las cartas de miedo
Meteorólogos danas España
Ingeniero baterías factura
Cena más fácil y sana
Ingeniero LZB sistema
Impermeabilizador trabajo
Carniceros sueldo trabajo
Tomates nevera sabor
Inodoros blancos limpieza
Diseñador enchufe cocina
Dueño bar pueblo
Propietario pisos alquiler
Trabajadores días retribuidos
Primark tazas desayuno
Loles León
Pescaderos
Alcalde de un pueblo
Chuletón tierno
Mejillones más ricos
Ropa deportiva
Lavar las toallas
Mecánico
José Manuel Albares
Isabel Díaz Ayuso
Mejor pescado para comer
Carniceros
Meteorólogos
Electricista
Ingeniero industrial
Aitor Maldonado empresario
Maribel Verdú vivienda
Cocinero cubano
Viajes alta velocidad Madrid-Andalucía
Jubilada que comparte piso
Joven vuelve España
Pareja construyendo hogar
Ayuda Seguridad Social hijos
Ingeniero batería ordenador
Maquinista AVE curso
Truco eliminar grasa horno
Fórmula inodoro blanco
Expertos en bricolaje
Filetes más ricos
Solomillo de cerdo
Calamares más ricos
Banco de almacenaje de Jysk
Cocinero
Luto oficial en España
Esperanza Aguirre
Programador
Albañil en España
Lara Ferreiro, psicóloga
Pescadera
Vivienda en alquiler
Tiempo en España
Gabriel Rufián
Margarita Robles
Incapacidad permanente
Ruta accidente tren
Trucos lavavajillas
La cena más rica de otoño
Cómo lavar zapatillas
Mejor banco de España
Elecciones generales 29N 2026
Resultados Elecciones Generales 2026 en España 29N
Vandal English
Comprobar Lotería de Navidad 2026
Análisis Castlevania Belmont's Curse
Trucos GTA VI
Guía GTA VI
Disturbios en París provocados por inmigrantes de segunda y tercera generación.

Disturbios en París provocados por inmigrantes de segunda y tercera generación. Reuters

Tribunas

Pero ¿realmente se quieren integrar?

Hoy, la integración es optativa, e incluso se puede despreciar y luchar contra el país que te ha acogido.

Publicada
Síguenos

Occidentalizar fue durante siglos, en cierto modo, una industria. Aquellos que comenzaron a expandir Occidente tenían maquinaria, operarios y un producto claro y convincente.

En las escuelas se enseñaba una historia común, el servicio militar mezclaba orígenes y daba coherencia a la población, y la parroquia y los sindicatos daban sensación de pertenencia.

La lengua era condición de ascenso, no un trámite o una elección unilateral.

Quien llegaba a Occidente sabía lo que se esperaba de él. Lo mismo vale el irlandés o siciliano que atracaba en Nueva York que el español que llegaba en tren a Francia, Alemania o Suiza.

Quienes recibían, sabían también lo que tenían que ofrecer.

Y así se conformó Estados Unidos y también Europa. Provenientes de muchos lugares comprendieron estar creando o formar parte de una casa común de la que, además, deseaban formar parte.

Disturbios en Francia.

Disturbios en Francia. Reuters

Esa fábrica parece que cerró hace tiempo. Seguimos hablando de integración como quien habla de una empresa que ya no produce. Se nos pregunta y nos preguntamos si los recién llegados quieren integrarse, pero la pregunta es si sabemos qué es exactamente integrar.

Y si sabemos que en el pasado sí se supo integrar.

Hoy casi hay que pedir perdón por decir que nadie se asimila a una cultura que se disculpa por existir. Y nadie de otras culturas va a desperdiciar esa brecha. Lo mismo da Irlanda que Italia, Gran Bretaña, o California, Michigan o Minnesota en Estados Unidos.

Porque una cosa es acoger a miles de personas que huyen de la guerra de Yugoslavia, de las dictaduras comunistas en Hispanoamérica o de la violencia islámica en Nigeria, que se funden en el paisaje e incluso muestran verdadera intención de integrarse en el país de acogida, y otra bien diferente, recibir a millones de personas de culturas radicalmente distintas en dos décadas, que acaban concentrados en los mismos barrios, con redes familiares y religiosas que alcanzan hasta el país de origen, tal y como sucede con Marruecos, Argelia, Sudán o Pakistán.

Nótese que ahora, con el móvil, el pariente del pueblo está en el bolsillo, y la lengua, la televisión y la mezquita pueden vivirse sin cruzar la puerta del barrio.

Antes, la distancia obligaba a elegir, había motivos de sobra para acabar integrándose.

Hoy se puede no elegir nunca e incluso despreciar el lugar en el que se está.

Fuwa Lo y Hui Chen

En la representación política es aún más nítido el asunto. Quien alcanza un escaño habla de su gente, de su cultura y de su fe. Así funciona la democracia de intereses, y ningún inglés se escandaliza de que un laborista de Yorkshire defienda Yorkshire.

Lo llamativo es la nueva asimetría.

El somalí que consigue un escaño se preocupa exclusivamente por la comunidad somalí. El musulmán que alcanza una alcaldía dedica la práctica totalidad de su tiempo a su comunidad islámica.

Casi nunca se escucha en los nuevos occidentales la defensa de aquello que hace posible la comunidad occidental, es decir, la igualdad entre hombres y mujeres, la libertad de conciencia, la separación entre fe y ley o Estado, el derecho a ofender y a ser ofendido.

De esos asuntos se habla poco, y cuando se habla es para matizar e incluso para adaptar a la religión.

Esto ya ocurre en Berlín, en París, en Londres, en Bruselas, y empieza a suceder en Roma y en Madrid. Cambian los nombres y el idioma, pero el patrón se repite. Es el resultado previsible de un sistema que premia la identidad foránea y ha dejado vacante la identidad propia o común.

Así, quien llega con un sentimiento de pertenencia fuerte, como sucede con la práctica totalidad de lo que llega, y encuentra enfrente un vacío no se occidentaliza ni se va a occidentalizar. Se queda con lo que tiene, con lo suyo, y cada vez lo reclamará con más ahínco.

Cierto es que muchos de los que llegan trabajan, aprenden el idioma, mandan a sus hijos a la escuela y piden poco. A ellos les debemos más claridad que a nadie, porque son los primeros perjudicados cuando la integración se declara hecha por decreto y se abandona a su suerte a los barrios donde no ocurre.

El multiculturalismo oficial, ese mosaico de comunidades paralelas gestionadas por subvención, no es tolerancia. Es también renuncia, como estamos viendo ya en la práctica totalidad de Europa.

Entre nuestra clase dirigente tenemos los que exigen a los inmigrantes menos de lo que exigiría a un vecino, por una condescendencia que en el fondo es una forma de desprecio, y otros que reclaman mano dura. Ya nadie sabe exactamente lo que se debería hacer dentro de las fronteras.

¿Qué se puede entonces hacer? Algo tan antiguo que hoy resulta subversivo. Recuperar la exigencia. Hacer obligatoria la lengua, el conocimiento de las leyes y su cumplimiento, pedir adhesión explícita a los principios que nos organizan, y hacerlo con la convicción de quien ofrece algo valioso, no con el tono de quien rellena un formulario.

Esto es lo que hizo Estados Unidos desde finales de siglo XIX, como bien ha explicado Federico Rampini, y así se convirtió en la potencia que fue y sigue siendo.

Occidente debe preguntarse si quiere seguir occidentalizando o convertirse en otra cosa. La capacidad de occidentalizar nunca dependió del número de quienes llegan, sino de las exigencias de quienes reciben. Por esto, un país seguro de sí mismo absorbe, y un país que duda de sí mismo, aunque abra la puerta, sólo consigue que cada cual considere casa ajena la propia.

La fábrica de la que hablábamos al principio, no la cerraron los de fuera. La cerramos nosotros, y ahora nos extraña que no salga producto.

*** Juan J. Gutiérrez Alonso es profesor de Derecho administrativo.

Más en Tribunas