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Discurso de dimisión de Óscar Puente

Tribunas Lateralia

Ministro Puente, este es el discurso de dimisión que esperan los españoles de usted

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Ministro Óscar Puente, me dirijo a usted. Viendo las estentóreas dificultades que tiene para asumir su responsabilidad, quisiera facilitarle la tarea y escribir el discurso de dimisión que, si tuviera un mínimo de dignidad y respeto por los españoles y sus instituciones, debería pronunciar hoy mismo.

***

Yo, Óscar Puente, Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, presento mi dimisión por un deber moral con las víctimas de esta tragedia y sus familias.

Soy consciente de que mi renuncia no aliviará su dolor, pero cualquier democracia exige que sus dirigentes respondan en primera persona.

Yo he hecho exactamente lo contrario: he señalado a los trabajadores y operarios para eludir mis responsabilidades. La estrategia ha sido miserable porque la responsabilidad empieza siempre arriba.

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Hoy, admito que he mentido. Nuestro sistema ferroviario no atravesaba el mejor momento de su historia. Por el contrario, estaba sometido a una fuerte presión y no hemos sabido adaptar y modernizar las infraestructuras a las necesidades del servicio, tal y como nos han advertido los maquinistas, operarios de Adif, colegios profesionales y los organismos supervisores y reguladores.

Dos tragedias ferroviarias han ocurrido bajo mi mandato. Cargo y cargaré sobre mi conciencia con el peso de más de 120 vidas perdidas, de sus familias destrozadas y de un dolor irreparable.

No puedo seguir en el cargo. Hacerlo sería aferrarme al poder por encima de la dignidad de las víctimas pasadas, presentes y, quién sabe, futuras.

Puente tilda de inverosímil el accidente de Urda

España no puede permitirse una sola muerte más, ni los ciudadanos merecen subir a un tren con la sensación de que llegar vivos a su destino es una lotería.

Pido perdón sinceramente.

He aprendido una lección dolorosa, cuyo precio han pagado otros.

Espero que, quienes me sucedan, sepan reparar lo que yo no he sido capaz de gestionar.

***

Señor Puente, este discurso está inspirado en homólogos suyos que dieron el paso.

Como el ministro griego de Transportes, Kostas Karamanlis, en el año 2023, tras el choque de dos trenes que dejó 57 víctimas mortales y que, además, se produjo a semanas de las elecciones generales. Tardó horas en anunciar su renuncia.

También abandonó el cargo en 1956 el ministro indio Lal Bahadur Shastri, tras dos accidentes de tren seguidos. Su intención fue férrea: intentó dimitir tras el primer choque, pero rechazaron su decisión. Meses después llegó la segunda tragedia y, ahí, se plantó en firme.

Fue hace mucho tiempo, pero sus palabras inspiraron a las siguientes generaciones por la contundencia y honradez de su mensaje.

Accidente ferroviario a la altura de Urda (Toledo).

"Sé perfectamente que no soy personalmente responsable del fallo estructural ni del colapso del puente. Pero, como ministro a cargo de este departamento, represento al sistema entero. Si un desastre de semejante magnitud, con la pérdida de tantas vidas inocentes, ocurre bajo mi administración, la responsabilidad moral recae inevitablemente sobre mí. No se trata de encontrar culpables técnicos; se trata de fijar un estándar y preservar la moral de las instituciones democráticas", sentenció.

Su dimisión, señor Puente, no va a devolver la vida a Julieta, la joven atleta de 24 años, ni aliviará la angustia de Ana, que perdió a su madre en ese tren, ni devolverá a José Manuel Chacón, el guardia civil de 31 años que simplemente iba a Sevilla a realizar unos trámites.

Pero, en una democracia, lo mínimo que se le puede exigir es empatía, dignidad y altura moral. Hasta ahora, usted ha demostrado que carece de las tres.

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